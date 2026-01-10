5 वर्षांच्या मुलीच्या प्रायव्हेट पार्टला दिले चटके, सावत्र आईची क्रूरता; कारण ऐकून तुमचाही हौईल संताप

केरळमधील एका महिलेवर तिच्या पाच वर्षांच्या सावत्र मुलीचे गुप्तांग गरम स्टीलच्या चमच्याने भाजल्याचा आरोप आहे. मुलीच्या अंगणवाडी शिक्षिकेला वर्गात बसण्यास त्रास होत असल्याचे लक्षात आल्यावर ही घटना उघडकीस आली. शिक्षिकेने पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. पोलिसांनी बीएनएस आणि बाल न्याय कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे आणि आरोपी महिलेला अटक केली आहे.
पोलिसांच्या मते, महिला बिहारची रहिवासी आहे आणि मुलीचे वडील एका हॉटेलमध्ये काम करणारे नेपाळी नागरिक आहेत. मुलगी सध्या बाल कल्याण समितीच्या देखरेखीखाली आहे. ही घटना केरळमधील एर्नाकुलम येथे घडली. पोलिसांनी सांगितले की मुलीच्या आईने तिच्यावर हे अत्याचार केले. मुलीच्या शिक्षिकेच्या सतर्कतेमुळे हे प्रकरण उघडकीस आले. शिक्षिकेने मुलीचे दुःख समजून घेतले आणि ताबडतोब अधिकाऱ्यांना कळवले.
केरळमध्ये अशा प्रकारची घटना घडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, 2024 मध्ये, एर्नाकुलम पोलिसांनी तिच्या सहा वर्षांच्या सावत्र मुलीच्या हत्येप्रकरणी एका महिलेला अटक केली होती. या प्रकरणात, उत्तर प्रदेशातील रहिवासी 26 वर्षीय अनिशावर तांत्रिकाच्या मदतीने तिच्या सावत्र मुलीचा गळा दाबून खून केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात पोलिसांनी तांत्रिक आणि मुलीचे वडील एजाज खान यांनाही अटक केली.
तपासादरम्यान, पोलिसांना आढळले की घटनेच्या वेळी अनिशा गर्भवती होती. महिलेने पोलिसांना सांगितले की तिला तिच्या सावत्र मुलीची हत्या कशी केली हे आठवत नाही. तिला असे वाटले की एका दुष्ट आत्म्याने तिला हे भयानक कृत्य करण्यास भाग पाडले होते. तिचा पती एजाज खानने पोलिसांना सांगितले की अनिशा अनेकदा उन्मादग्रस्त होत असे आणि स्थानिक तांत्रिकाकडून उपचार घेत असे.