/मान्सूनबाबत शॉकिंग अपडेट! भारतात 2 प्रकारचा मान्सून सक्रिय?अरबी समुद्र आणि बंगलाच्या खाडीत ‘डीप डिप्रेशन’

Explainer: मान्सून अपडेट : देशाचा 90 टक्के भाग मान्सूनने व्यापला आहे. अशातच आता मान्सूनबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. भारतात 2 प्रकारचा मान्सून सक्रिय झाला आहे. अरबी समुद्र आणि बंगलाच्या खाडीत ‘डीप डिप्रेशन’ अर्थात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे. हे पट्टे चक्रीवादळी भोवरे आहेत. पूर्व-पश्चिम शियर झोनमुळे संपूर्ण भारतात मुसळधार पाऊस पडत आहे. इस्त्रोच्या INSAT-3DR या सॅटेलाईटने टिपलेली छायाचित्रांमध्ये हे कमी दाबाचे पट्टे स्पष्टपणे दिसत आहेत.
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) इनसॅट-३डीआर उपग्रहाने काही छायाचित्र टिपली आहेत. हा उपग्रह म्हणजे अंतराळातील भारताचा हवामान निरीक्षक आहे. 10.8 मायक्रोमीटरच्या इन्फ्रारेड प्रकाशाच्या एका अरुंद पट्टीत आकाशाचे निरीक्षण करतो. या छायाचित्रांच्या आधारे निरीक्षण करुन हमान तसेत मान्सून स्थितीबाबत अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
ओडिशा आणि पश्चिम बंगालच्या किनाऱ्यालगत वायव्य आणि पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, याचे रूपांतर तीव्र कमी दाबाच्या क्षेत्रात झाले. यामुळे मान्सूनन सक्रिय राहण्यास पोषक वातावरण मिळत आहेत.
सोमाली किनाऱ्यापासून समुद्रापलीकडे भारताच्या दिशेने ढगांच्या लांबच लांब रांगा पसरल्या आहेत. यामुळे नैऋत्य मान्सूनला गती मिळत आहे. आर्द्रतेचा एक विस्तृत पट्टा गुजरात आणि सौराष्ट्रमध्ये प्रवेश करत आहे. कोकण, गोवा, किनारपट्टीवरील कर्नाटक आणि केरळमध्ये तीव्र अभिसरण तयार होत आहे. दक्षिणेकडे दूरवर, विषुववृत्तावर थंड ढगांचा एक पट्टा तयार होतो, ही विषुववृत्तीय लाट संपूर्ण प्रणालीला पुन्हा ऊर्जा देत आहे.
अरबी समुद्रात आर्द्रता निर्माण झाली आहे. या प्रणालीचे अभिसरण ईशान्य अरबी समुद्राकडे झुकते, ज्यामुळे दमट हवा गुजरातमध्ये खेचली जाते. अशा पद्धतीने 2 प्रकारच्या मान्सून प्रणाली सक्रिय झाल्या आहेत. या दोन मान्सून प्रणालींना जोडणारा दुवा 23 अंश उत्तर अक्षांशाजवळ असलेला एक पूर्व-पश्चिम विभंग क्षेत्र आहे. हा क्षेत्र दोन्ही कमी दाबाच्या क्षेत्रांच्या अभिसरणांनी युक्त असून, खालच्या आणि मधल्या वातावरणातून मध्य भारताभर पसरलेला आहे.
शियर झोन ही एक प्रकारची हवामान रेषा आहे. उंचीनुसार वरच्या थरातील वाऱ्यांची दिशा झपाट्याने बदलते, ज्यामुळे हवा वर उचलली जाते, थंड होते आणि तिचे संघनन होते. पूर्वेकडील वादळाला पश्चिमेकडील समुद्राशी जोडते.
या दोन्हींपैकी, बंगालच्या उपसागराची प्रणाली अधिक शक्तिशाली आहे. मान्सूनचे कमी दाबाचे क्षेत्र हे भारतीय पावसाचा मुख्य आधार आहे. चक्रीवादळापेक्षा ते चांगल्या मान्सूनसाठी अधिक महत्वाचे आहे. बंगालच्या उपसागरापर्यंत पसरलेल्या कमी दाबाच्या लांब पट्ट्यामुळे, म्हणजेच मान्सून द्रोणीमुळे, ते देशाच्या आतल्या भागात ढकलले जाते.हळूहळू पश्चिम-वायव्य दिशेने देश ओलांडून पुढे सरकते. ज्यामुळे त्याच्या केंद्राच्या दक्षिण आणि पश्चिम भागात सर्वाधिक पाऊस पडतो. यामुळेच बंगालच्या उपसागरातील एकच कमी दाबाचे क्षेत्र भारताच्या अर्ध्या भागात समाधानकारक पाऊस पडण्यास महत्वाचे ठरु शकते.
भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, महिन्याच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, पंजाब, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये मुसळधार पाऊस पडू शकतो.
बंगालच्या उपसागराजवळ असलेल्या ओडिशा, छत्तीसगड आणि गंगा खोऱ्यातील पश्चिम बंगालमध्ये तुरळक ठिकाणी अतिवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. झारखंड, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातही सुरू राहण्याची शक्यता आहे. जसजसा पावसाचा प्रवाह स्थिर होईल आणि अरबी समुद्रातून येणारा प्रवाह पुन्हा मजबूत होईल, तसतसा गुजरातमध्ये पावसाचा जोर पुन्हा वाढेल.
मान्सूनचे प्रमुख कमी दाबाचे क्षेत्र वायव्य बंगालच्या उपसागरावर 20.6 अंश उत्तर आणि 88.4 अंश पूर्व या अक्षांशावर, सागर बेटापासून अंदाजे 130 किलोमीटर अंतरावर स्थिरावले आहे. त्याचे भोवरे 9.4 किलोमीटर उंचीपर्यंत फिरत आहेत. पश्चिम राजस्थान आणि त्याच्या आसपासच्या परिसरात असलेला एक कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे. अरबी समुद्राकडे सरकत आहे.