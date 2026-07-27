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मान्सूनबाबत शॉकिंग अपडेट! भारतात 2 प्रकारचा मान्सून सक्रिय?अरबी समुद्र आणि बंगलाच्या खाडीत ‘डीप डिप्रेशन’


जवळपास संपूर्ण भारतात मान्सून सक्रिय झाल आहे. अशातच आता मान्सून बाबत वेगळीच अपडेट समोर आली आहे. भारतात 2 प्रकारचा मान्सून  प्रणाली सक्रिय झाल्या आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 27, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:41 PM IST
मान्सूनबाबत शॉकिंग अपडेट! भारतात 2 प्रकारचा मान्सून सक्रिय?अरबी समुद्र आणि बंगलाच्या खाडीत ‘डीप डिप्रेशन’

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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मान्सूनबाबत शॉकिंग अपडेट! भारतात 2 प्रकारचा मान्सून सक्रिय?अरबी समुद्र आणि बंगलाच्या खाडीत ‘डीप डिप्रेशन’
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