लटपटणारे पाय अन् बेधुंद अवस्था... कुरनूल बस अपघातातील बाईकस्वाराचा धक्कादायक व्हिडीओ समोर

आंध्र प्रदेशातील कुरनूल येथे शुक्रवारी पहाटे झालेल्या भीषण बस अपघातासाठी एका मोटारसायकलस्वाराला जबाबदार धरले जात आहे. दुचाकी बसला धडकल्यानंतर बसने लगेचच पेट घेतला. अपघातापूर्वी मोटारसायकलस्वाराचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ एका पेट्रोल पंपावरील आहे जिथे ती व्यक्ती पेट्रोल भरण्यासाठी आला होता. व्हिडिओमध्ये असे दिसून येते की, ती व्यक्ती दारू पिऊन गाडी चालवत होती. त्याने एवढं मद्यप्राशन केलं होतं की, त्याला दुचाकीवर नियंत्रण ठेवता येत नव्हते. बंगळुरूला जाणाऱ्या एका खाजगी बसने कुरनूलमध्ये एका मोटारसायकलस्वाराला धडक दिल्यानंतर आग लावली, ज्यामध्ये दोन मुले आणि मोटारसायकलस्वारासह २० जणांचा मृत्यू झाला आणि नऊ जण जखमी झाले.
बस अपघातात पोलिसांनी चालकावर निष्काळजीपणा आणि बेदरकारपणे गाडी चालवल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस अनेक कोनातून या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. पोलिसांनी पेट्रोल पंपावरून सीसीटीव्ही फुटेज मिळवले आहे, ज्यामध्ये अपघातासाठी त्या व्यक्तीला जबाबदार धरले जात आहे. हा माणूस पेट्रोल गाडीत भरण्यासाठी पेट्रोल पंपावर दुसऱ्या एका माणसासोबत पोहोचला होता. पेट्रोल पंपावर कोणताही कर्मचारी उपस्थित नव्हता, म्हणून तो निघून जाऊ लागला. पेट्रोल पंप सोडताना, त्या व्यक्तीने बाईक वळवली, त्यामुळे तो पडण्यापासून थोडक्यात बचावला. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये तो व्यक्ती अतिशय निष्कालजीपणे आणि दारूच्या नशेत गाडी चालवत असल्याचे दिसून आले आहे.
बंगळुरू पोलिसांना संशय आहे की, दुचाकीस्वाराच्या बेपर्वाईने गाडी चालवल्याने बसला आग लागली आणि मोठे नुकसान झाले. अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की, वाचलेल्यांपैकी एक एन. रमेश यांच्या तक्रारीवरून कुर्नूल जिल्ह्यातील उलिंडाकोंडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ते म्हणाले, "कर्नूलमधील बस आगीच्या घटनेत वाचलेल्या एन. रमेश यांच्या तक्रारीवरून आम्ही दोन बस चालकांविरुद्ध बेपर्वाईने आणि बेदरकारपणे गाडी चालवल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला आहे."
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, बहुतेक मृत इतके जळाले होते की त्यांची ओळख पटू शकली नाही. त्यांनी सांगितले की, धडकेनंतर मोटारसायकल बसखाली काही अंतरापर्यंत ओढली गेली आणि त्यादरम्यान, त्याच्या पेट्रोल टाकीचे झाकण उघडले, ज्यामुळे आग लागली. रमेश यांनी त्यांच्या तक्रारीत म्हटले आहे की, व्ही कावेरी ट्रॅव्हल्स बसमध्ये अंदाजे ४० प्रवासी होते आणि ते हैदराबादहून बेंगळुरूला जात होते.
रमेश म्हणाले, "कर्नूल ओलांडल्यानंतर, पहाटे एक मोठा आवाज ऐकू आला आणि बसच्या पुढच्या भागाला आग लागली." रमेश यांच्या म्हणण्यानुसार, त्याने मागची खिडकी तोडली आणि पत्नी आणि मुलांसह बसमधून उडी मारली. तो म्हणाला की तो त्याचा "कौटुंबिक मित्र" जी. रमेशसह अनेकांना वाचवू शकला नाही, जो धूर आणि आगीत अडकून मरण पावला. कुर्नूलचे पोलिस अधीक्षक (एसपी) विक्रांत पटेल म्हणाले, "या घटनेसंदर्भात भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम १२५ (अ) (मानवी जीवन धोक्यात आणणाऱ्या कृत्यामुळे दुखापत होणे) आणि १०६ (१) (निष्काळजीपणामुळे मृत्यू होणे) अंतर्गत उलिंदाकोंडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे."