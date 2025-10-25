English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
लटपटणारे पाय अन् बेधुंद अवस्था... कुरनूल बस अपघातातील बाईकस्वाराचा धक्कादायक व्हिडीओ समोर

Kurnool Bus Fire : आंध्रप्रदेशातील कुरनूल येथे बस अपघातात 20 लोकांचा मृत्यू झाला. बाईकस्वाराच्या निष्काळजीपणामुळे हा अपघात झाला. या बाईकस्वाराचा व्हिडीओ समोर आला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 25, 2025, 02:40 PM IST
Kunoor Bus Accident

आंध्र प्रदेशातील कुरनूल येथे शुक्रवारी पहाटे झालेल्या भीषण बस अपघातासाठी एका मोटारसायकलस्वाराला जबाबदार धरले जात आहे. दुचाकी बसला धडकल्यानंतर बसने लगेचच पेट घेतला. अपघातापूर्वी मोटारसायकलस्वाराचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ एका पेट्रोल पंपावरील आहे जिथे ती व्यक्ती पेट्रोल भरण्यासाठी आला होता. व्हिडिओमध्ये असे दिसून येते की, ती व्यक्ती दारू पिऊन गाडी चालवत होती. त्याने एवढं मद्यप्राशन केलं होतं की, त्याला दुचाकीवर नियंत्रण ठेवता येत नव्हते. बंगळुरूला जाणाऱ्या एका खाजगी बसने कुरनूलमध्ये एका मोटारसायकलस्वाराला धडक दिल्यानंतर आग लावली, ज्यामध्ये दोन मुले आणि मोटारसायकलस्वारासह २० जणांचा मृत्यू झाला आणि नऊ जण जखमी झाले.

मद्यधुंद अवस्थेत पेट्रोल पंपावर पोहोचला 

बस अपघातात पोलिसांनी चालकावर निष्काळजीपणा आणि बेदरकारपणे गाडी चालवल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस अनेक कोनातून या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. पोलिसांनी पेट्रोल पंपावरून सीसीटीव्ही फुटेज मिळवले आहे, ज्यामध्ये अपघातासाठी त्या व्यक्तीला जबाबदार धरले जात आहे. हा माणूस पेट्रोल गाडीत भरण्यासाठी पेट्रोल पंपावर दुसऱ्या एका माणसासोबत पोहोचला होता.  पेट्रोल पंपावर कोणताही कर्मचारी उपस्थित नव्हता, म्हणून तो निघून जाऊ लागला. पेट्रोल पंप सोडताना, त्या व्यक्तीने बाईक वळवली, त्यामुळे तो पडण्यापासून थोडक्यात बचावला. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये तो व्यक्ती अतिशय निष्कालजीपणे आणि दारूच्या नशेत गाडी चालवत असल्याचे दिसून आले आहे.

मोटारसायकल काही अंतरापर्यंत गेली अन्...

बंगळुरू पोलिसांना संशय आहे की, दुचाकीस्वाराच्या बेपर्वाईने गाडी चालवल्याने बसला आग लागली आणि मोठे नुकसान झाले. अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की, वाचलेल्यांपैकी एक एन. रमेश यांच्या तक्रारीवरून कुर्नूल जिल्ह्यातील उलिंडाकोंडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ते म्हणाले, "कर्नूलमधील बस आगीच्या घटनेत वाचलेल्या एन. रमेश यांच्या तक्रारीवरून आम्ही दोन बस चालकांविरुद्ध बेपर्वाईने आणि बेदरकारपणे गाडी चालवल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला आहे."

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, बहुतेक मृत इतके जळाले होते की त्यांची ओळख पटू शकली नाही. त्यांनी सांगितले की, धडकेनंतर मोटारसायकल बसखाली काही अंतरापर्यंत ओढली गेली आणि त्यादरम्यान, त्याच्या पेट्रोल टाकीचे झाकण उघडले, ज्यामुळे आग लागली. रमेश यांनी त्यांच्या तक्रारीत म्हटले आहे की, व्ही कावेरी ट्रॅव्हल्स बसमध्ये अंदाजे ४० प्रवासी होते आणि ते हैदराबादहून बेंगळुरूला जात होते.

रमेश म्हणाले, "कर्नूल ओलांडल्यानंतर, पहाटे एक मोठा आवाज ऐकू आला आणि बसच्या पुढच्या भागाला आग लागली." रमेश यांच्या म्हणण्यानुसार, त्याने मागची खिडकी तोडली आणि पत्नी आणि मुलांसह बसमधून उडी मारली. तो म्हणाला की तो त्याचा "कौटुंबिक मित्र" जी. रमेशसह अनेकांना वाचवू शकला नाही, जो धूर आणि आगीत अडकून मरण पावला. कुर्नूलचे पोलिस अधीक्षक (एसपी) विक्रांत पटेल म्हणाले, "या घटनेसंदर्भात भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम १२५ (अ) (मानवी जीवन धोक्यात आणणाऱ्या कृत्यामुळे दुखापत होणे) आणि १०६ (१) (निष्काळजीपणामुळे मृत्यू होणे) अंतर्गत उलिंदाकोंडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे."

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

