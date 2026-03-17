Viral Video: शाळेच्या कार्यक्रमात स्टेजवर टॉवेल गुंडाळून नाचू लागल्या मुली; पुढे काय झालं पाहा

Girl Dance with Towel: सोशल मीडियावर एका शाळेतील कार्यक्रमाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओत दोन मुली स्टेजवर डान्स करताना दिसत आहेत. पण यातील धक्कादायक बाब म्हणजे मुलींनी डान्स करताना अंगावर फक्त टॉवेल गुंडाळला होता. याचं कारण त्यांनी गाणंही तसंच निवडलं होतं. 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' चित्रपटातील 'मेरे ख्वाबो मे जो आए' गाण्यावर या मुली डान्स करत होत्या. शाळकरी मुलींच्या डान्सचा हा धक्कादायक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. पश्चिम बंगालच्या कोलकातामध्ये ही घटना घडली आहे. यामुळे शाळेच्या कारभारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत दोन्ही मुली स्टेजवर डान्स करताना दिसत आहेत. हा शाळेचा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता. मुली डान्स करताना मागे 'मेरे ख्वाबो मे जो आए' गाणं ऐकू येत आहे. गाण्यातील हुबेहूब डान्स करण्याच्या हेतूने त्यांनी काजोलप्रमाणे अंगाला टॉवेल गुंडाळला होता. यावेळी स्टेजवर लहान मुलंही बसलेली दिसत आहेत.
काही वेळातच हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. नेटकऱ्यांनी हा अत्यंत घाणेरडा आणि अश्लील प्रकार असल्याची टीका केली आहे. एक्सवर युजर्सन व्हिडीओवर संताप व्य्त करणाऱ्या कमेंट्स केल्या आहेत.
"शाळेसारख्या पवित्र ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या' नावाखाली चाललेला हा असला अश्लीलपणा खरोखरच चिंतेचा विषय आहे. जिथे मुलांना मूल्ये, कला आणि आत्मविश्वास शिकवला जायला हवा, तिथे जर त्याऐवजी अश्लीलताच वाढली जात असेल, तर मग समाज काय शिकणार?" असं एका युजरने म्हटलं आहे.
Towel dance performance in front of innocent children. What entertainment is this CRAP? Bollywood crap has ruined everything and made everyone a PORN . pic.twitter.com/Oef2B69IAo
— VikramSharmaVas (@VikramSharmaVas) March 15, 2026
"अशाच प्रकारच्या गोष्टींमुळे आजची पिढी वेगळ्याच दिशेने भरकटत चालली आहे," अशी कमेंट एका युजरने केली आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) या व्हिडीओची दखल घेतली आहे. त्यांनी यासंदर्भात शाळेला नोटीस पाठवली आहे. एका तक्रारदाराने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केल्यानंतर ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
तक्रारदाराच्या मते, शाळेत अशा प्रकारच्या सादरीकरणांना परवानगी देणं हे शालेय प्रशासनाकडून झालेला निष्काळजीपणा आणि देखरेखीचा अभाव दर्शवतं. तसंच याचा मुलांच्या प्रतिष्ठेवर आणि कल्याणावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो असंही म्हटलं आहे.
शाळा आणि राज्य प्रशासनाकडून या संदर्भात सविस्तर अहवाल सादर केला जावा अशी मागणीही तक्रारदाराने केली आहे. देशभरातील सर्व शैक्षणिक संस्थांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात यावीत, ज्याद्वारे शालेय कार्यक्रमांमध्ये किंवा डिजिटल माध्यमांवर अल्पवयीन मुलींचे लैंगिकतेवर आधारित चित्रण करण्यास मनाई केली जाईल अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
शाळेव्यतिरिक्त, पश्चिम बंगाल सरकारचा शालेय शिक्षण विभाग, विभागाचे प्रधान सचिव, पोलीस आयुक्त आणि पश्चिम बंगालच्या जिल्हा दंडाधिकारी यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसंच तक्रारीमध्ये करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करून, दोन आठवड्यांच्या आत केलेल्या कारवाईचा अहवाल' (ATR) सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.