Video : टॉयलेटनंतर गुजरातमध्ये 'बिअर कांड'; सुनावणीदरम्यान वकिलच पिऊ लागला बिअर, अखेर न्यायमूर्तींनी...

टॉयलेट सीटवर बसून गुजरात उच्च न्यायालयाच्या व्हर्च्युअल सुनावणीत सहभागी होण्याचे प्रकरण अजून शांत झाले नव्हते, तोच एका वरिष्ठ वकिलाने बिअर पिल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे आणि वरिष्ठ वकील भास्कर तन्ना यांच्याविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या अवमानाबद्दल वरिष्ठ वकिलाला नोटीस बजावली आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेली क्लिप २६ जूनची आहे. ज्यामध्ये वरिष्ठ वकील भास्कर तन्ना व्हर्च्युअल सुनावणीदरम्यान फोनवर बोलत होते. व्हिडिओ क्लिपमध्ये वरिष्ठ वकील बिअरने भरलेला कप धरून असल्याचे दिसून येत आहे. उच्च न्यायालयाने वरिष्ठ वकिलाविरुद्ध अवमान कारवाई सुरू करण्याबरोबरच कठोर टिप्पणी केली आहे. वरिष्ठ वकील न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेची काळजी घेत नाहीत हे लज्जास्पद असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणावर गुजरात उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, वरिष्ठ वकिलांच्या अशा वर्तनाचा कनिष्ठ वकिलांवर विपरीत परिणाम होईल. उच्च न्यायालयाने सध्या वरिष्ठ वकील भास्कर तन्ना यांच्या व्हर्च्युअल उपस्थितीवर बंदी घातली आहे. उच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ वकिलाच्या पदवीचा पुनर्विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. उच्च न्यायालयाने या आदेशाची माहिती मुख्य न्यायाधीशांना देण्याचेही निर्देश दिले आहेत. या आदेशाच्या अनुषंगाने मुख्य न्यायाधीश आवश्यक प्रशासकीय आदेश जारी करतील. यापूर्वी, टॉयलेट सीटवर बसून एक व्यक्ती हायकोर्टाच्या सुनावणीत सामील झाली होती.

(हे पण वाचा - चक्क Toilet Seat वर बसून हायकोर्टाच्या सुनावणीत दाखल; एवढ्यावरच थांबला नाही पठ्ठ्या.... पाहा काय केलं?)

“Lordship BEER with me for a minute”

Senior advocate Bhaskar Tanna sipping beer during virtual proceedings of the Gujarat High court.

Seen it all !!! pic.twitter.com/xHoRT40fzH

— Tanya Gupta (@Quirky_30) July 1, 2025