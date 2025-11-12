English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
एका डॉक्टरच्या हत्येच्या प्रयत्नाप्रकरणी पोलिसांनी डॉक्टरच्या पत्नीच्या प्रियकराला अटक केली. आरोपीची चौकशी करण्यात आली आणि त्याने अनेक धक्कादायक माहिती उघड केली.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 12, 2025, 06:35 PM IST
प्रियकर घरी यायचा अन्...डॉक्टर पतीला जीवेमारण्यासाठी रचला कट, अनैतिक संबंध झाला हावी

न्यायालयाने बरेलीमध्ये एका नेत्ररोगतज्ज्ञाच्या हत्येच्या प्रयत्नाप्रकरणी आरोपी प्रियकर सौरभ सक्सेना याला तुरुंगात पाठवले. प्रियकराने सुभाष नगर पोलिस ठाण्यासमोर डॉक्टरची पत्नी शिखा सक्सेनासोबत प्रेमसंबंध असल्याची कबुली दिली. पोलिस आता आरोपी पत्नीचा शोध घेत आहेत. ती घटनास्थळावरून थेट तिच्या डॉक्टर मुली आणि जावयाकडे राहण्यासाठी गेली. पोलिस आता त्यांची चौकशी करतील.

निरीक्षक जितेंद्र कुमार यांनी 28 ऑक्टोबरच्या रात्री सुभाष नगर येथील रहिवासी असलेल्या आरोग्य विभागातील निवृत्त डॉक्टरची त्याच्या घरी हत्या करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे वृत्त दिले. हात बांधलेल्या अवस्थेत डॉक्टर रस्त्यावर पळून गेला आणि शेजाऱ्यांना एकत्र करून त्याचा जीव वाचवला.

डॉक्टरने त्याची पत्नी शिखा सक्सेना आणि तिचा प्रियकर इलेक्ट्रिशियन सौरभ सक्सेना यांच्याविरुद्ध हत्येचा प्रयत्न आणि इतर आरोपांखाली तक्रार दाखल केली होती. घटनास्थळावरून पोलिसांनी दोरी, टेप आणि इतर वस्तूंसह अनेक वस्तू जप्त केल्या. सोमवारी पोलिसांनी आरोपी सौरभला अटक केली. स्टेशन हाऊस ऑफिसर जितेंद्र यांनी त्याची चौकशी केली तेव्हा त्याने सुरुवातीला घटनेत आपला सहभाग नाकारला.

शिखाला शोधत आहेत पोलिस 

पोलिसांनी त्याला सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुरावे दाखवले तेव्हा त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. पोलिस आता डॉक्टरच्या पत्नीचा शोध घेत आहेत. शिखा तिच्या डॉक्टर मुलीशी जवळचे संबंध ठेवत असल्याने, ज्याचे प्रेमनगरमध्ये लग्न झाले होते आणि घटनेनंतर तिच्यासोबत राहायला आले होते, त्यामुळे सत्य जाणून घेण्यासाठी पोलिस मुलगी आणि जावयाची चौकशी करतील. इन्स्पेक्टर जितेंद्र कुमार यांनी सांगितले की, शिखा सक्सेनाचा शोध घेण्यासाठी एक पथक तयार करण्यात आले आहे.

पत्नीला पैसे देणे बंद केले होते.

आरोपी सौरभ सक्सेना यांनी स्वतःचा बचाव करताना म्हटले की, या प्रकरणात डॉक्टरची पत्नी शिखा सक्सेना हीच जास्त जबाबदार आहे. डॉक्टरला त्यांच्या प्रेमसंबंधाबद्दल बराच काळ माहिती होती, परंतु निवृत्तीनंतर तो बहुतेक वेळ घरीच राहत होता आणि तिच्या जास्त हालचालींमुळे तो नाराज होता.

त्याने पत्नीला पैसे देणे बंद केले होते. तिचा खर्च तिच्याकडून रोख रक्कम आणि दागिने घेऊन भागवला जात होता. त्यानंतर, शिखाने तिच्या पतीला संपवण्याचा कट रचला. प्रथम, तिने त्याच्या दुधात एक प्रकारचे औषध मिसळले. नंतर, तिने त्याला बाहेर बोलावले. तो तिला मारण्यासाठी इतका मद्यधुंद होता की तिला मारू शकला नाही.

