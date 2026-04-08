साखरपुड्या आधी जिम ट्रेनर बॉयफ्रेंडला भेटली, S*X केला अन् तब्येत बिघडली; रक्ताच्या थारोळ्यात सोडून गेला...

साखरपुड्यापूर्वी तरुणी आपल्या जिम ट्रेनर प्रियकराला भेटण्यासाठी गेली. दोघांनी शेवटचा शारीरिक संबंध ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र दोघांमधील शरीरसंबंध इतक्या टोकाला गेले की तरुणीची प्रकृता बिघडली. जिम ट्रेनर प्रियकराने तिला उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केलं मात्र तो तिला रक्ताच्या थारोळ्यात तसाच सोडून गेला. ही संपू्र्ण घटना बिहारमधील पाटणा शहरातील अगमकुआँ पोलिस ठाण्यातील ही घटना आहे. मात्र तरुणीच्या कुटुंबियांनी प्रियकराच्या विरोधात तक्रार करण्यास नकारा दिला.
साखरपुड्याच्या आधी तरुणी आपल्या जिम ट्रेनर प्रियकराला भेटण्यासाठी गेली होती. यावेळी दोघांनी शरीरसंबंध ठेवले. मात्र लैंगिक संबंधांदरम्यान अतिरक्तस्राव झाल्यामुळे तरुणीला पाटण्याच्या चित्रगुप्त नगर येथील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्रियकराने त्या तरुणीला स्कूटरवरुन गंभीर अवस्थेतच रुग्णालयात नेले, मात्र तिला रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर तो तिथून पळून गेला.
तरुणीची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे लक्षात येताच, त्या खाजगी रुग्णालयाने चित्रगुप्त पोलीस ठाण्यातील पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच, पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी तपास सुरु केला.
तरुणीने जबाब देण्यास नकार दिला. माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी तपास सुरू केला. त्या तरुणीने जबाब देण्यास नकार दिला. तिच्या कुटुंबीयांनी ही एक खाजगी बाब असल्याचे सांगून एफआयआर दाखल करण्यास नकार दिला. लैंगिक संबंध परस्पर संमतीने झाले होते, असा त्या महिलेचा दावा आहे. पालकांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार, या दोघांमध्ये सहमतीने लैंगिक संबंध झाले आहेत. जर याबाबत तक्रार केली तर तरुणीचं लग्न मोडण्याची भीती त्यांना आहे. त्यामुळे पालकांनी तक्रार न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.