/Reel साठी दाखवलं घरातील सोनं-चांदी आणि पैसा, त्यानंतर रचना गुर्जरच्या सोबत जे घडलं ते धक्कादायक

मध्य प्रदेशातील यूट्यूबर रचना गुर्जर ही महिला सध्या खूप जास्त चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर रीलसाठी या महिलाने आपल्या घरातील सोनं-चांदीचे दागिनी दाखवले. एवढंच नाहीतर घरात किती पैसे आहेत, हेही तिने या व्हिडीओमधून प्रदर्शन केलं. सोशल मीडियावर आपल्या व्हिडीओ जास्त जास्त व्ह्यूज मिळावे यासाठी प्रत्येक जण आपल्या परीने डोकं लावत असतं. या महिले सोशल मीडियावर आपल्या घरातील सर्व सोनं-चांदीचे दागिने दाखवलेत. या व्हिडीओवर अनेक युर्जसने प्रतिक्रिया दिली होती, एवढे दागिने दाखवू नका चोरी होईल.
अनेक वेळा सांगितलं जातं सोशल मीडियामुळे तुमचं जग बदलू शकतं. सोशल मीडियाचे जग काही लोकांसाठी घडवणारं असतं. तर काही लोकांसाठी काही चुका महागात पडतात आणि सोशल मीडियावर त्यांची फसवणूक होते. असंच काहीस मध्य प्रदेशातील यूट्यूबर रचना गुर्जर या महिलसोबत झालं आहे. सोनं-चांदीच्या व्हिडीओनंतर तिच्या घरी चोरी झाली आहे.
मध्य प्रदेशातील शिवपुरी इथे रचनाच्या घरी झालेली ही चोरी पूर्वनियोजित अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. चोरांनी रचनाचे व्हिडीओ काळजीपूर्वक पाहिले होते, असं तपासात समोर आलंय. दागिन्यांचे व्हिडीओ काळजीपूर्वक पाहिल्यानंतरच त्यांनी ही चोरी केल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. त्यांनी केवळ दागिनेच नाही, तर पैशांचीही चोरी केली आहे. अंदाजे 2 लाखांसह एक सोन्याचे मंगळसूत्र, एक अंगठी आणि चांदीचे दागिन्यावर चोरांनी डल्ला मारला आहे.
Viral होना है तो Talent दिखाओ Gold नहीं.!— Shiksha News Rajasthan (@ShikshaNewsRaj1) June 7, 2026
राजस्थान की रचना गुर्जर जी सोशल मीडिया पर छाना चाहती थीं
तो रोज़ वीडियो बनाती थीं...किलो सोने के गहने पहनकर!
वीडियो वायरल हुई
लाखों views आए
और... चोरों तक भी खबर पहुंच गई
एक रात में सब साफ।
अब रो रही है.. pic.twitter.com/JOWHcMmzbV
पोलिसांनी सांगितलं की, चोरांनी चोरी करण्यासाठी घराशेजारील कुंपण कापले होते. त्यानंतर चोरांनी घरातील सीसीटीव्ही कॅमेरेदेखील फिरवले होते. त्यामुळे चोरी करताना चोर सीसीटीव्हीत कैद झाले नाहीत. रचना सकाळी उठल्यावरच घरात चोरी झाल्याच त्यांच्या लक्षात आलं.
रचना गुर्जर एक इंस्टाग्रामर आणि यूट्यूबर असून तिने सोशल मीडियावर अनेकदा सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांचे व्हिडीओ अनेक वेळा पोस्ट केले होते. या व्हिडीओमध्ये, रचना गुर्जर तिच्याकडे असलेल्या दागिने टेबलावर ठेवून त्यांची किंमतही सांगायची. सध्या तिचे ते व्हिडीओ मोठ्या संख्येने लोक पाहत आहेत आणि व्ह्यूजची वाढती संख्या तिला अधिकच प्रोत्साहन देतंय. त्यामुळे ती वारंवार घरातील दागिन्यांचे प्रदर्शन करत असायची.
या घटनेनंतर रचना गुर्जरचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर ट्रेंड होत आहे. त्यासोबत तिला सोशल मीडियावर ट्रोलही करण्यात येत आहे. एका युर्जसने लिहिलंय की, तिचा हा सोन्याचे सतत व्हिडीओमधून प्रदर्शन महागात पडलं आहे. तर दुसऱ्या एका युजर्सने लिहिलंय की, सोशल मीडियावर सर्व काही दाखवण्याची गरज नाही.