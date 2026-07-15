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श्रद्धा वालकर हत्याकांडाला नवं वळण! आफताबचा नवा डाव, 4 वर्षांपासून अद्यापही न्याय नाही

श्रद्धा वालकरची 18 मे 2022 रोजी तिचा लिव्ह-इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला याने दिल्लीतील छतरपूर येथील घरात निर्घृणपणे हत्या केली होती

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 15, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:02 PM IST
श्रद्धा वालकर हत्याकांडाला नवं वळण! आफताबचा नवा डाव, 4 वर्षांपासून अद्यापही न्याय नाही
Image Credit: Shraddha Walkar case 4 years Exams to dental appointments Aftab requests put trial in slow lane

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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श्रद्धा वालकर हत्याकांडाला नवं वळण! आफताबचा नवा डाव, 4 वर्षांपासून अद्यापही न्याय नाही
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