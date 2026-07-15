/श्रद्धा वालकर हत्याकांडाला नवं वळण! आफताबचा नवा डाव, 4 वर्षांपासून अद्यापही न्याय नाही

संपूर्ण देशाला हादरवणाऱ्या श्रद्धा वालकर हत्याकांडाला आज चार वर्षे पूर्ण झाले आहेत. चार वर्षे उलटूनही अद्याप श्रद्धाचे कुटुंबीय न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. आरोपी आफताब पुनावाला याला अजूनही शिक्षा सुनावण्यात आलेली नाही. आरोपी आफताबला वारंवार सवलती मिळत असल्याचा आरोप श्रद्धाच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. तसंच, खटला जलदगतीने चालवून आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी श्रद्धाची आत्या राजन नाईक यांनी केली आहे.
वसईची मुळ रहिवाशी असलेल्या श्रद्धा वालकरची दिल्लीत अमानुषपणे हत्या करण्यात आली होती. श्रद्धाचा लिव्ह-इन-पार्टनर आफताब पुनावाला यानेच तिची हत्या करुन मृतदेहाचे तुकडे केल्याचा आरोप आहे. या खटल्याची सुनावणी संथ गतीने सुरू असल्याने कुटुंबीयांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
आरोपीला एमए परीक्षेसाठी, दातांच्या उपचारांसाठी आणि मानसोपचारतज्ज्ञांच्या सल्ल्यासाठी सुनावणीतून वारंवार सवलती देण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. आतापर्यंत 215 हून अधिक सुनावण्या होऊनही पुरावे सादर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. न्यायाच्या प्रतीक्षेत श्रद्धाचे वडील आणि आजी यांचे निधन झाले, तर तिच्या अवशेषांवर अद्याप अंत्यसंस्कारही होऊ शकलेले नाहीत. श्रद्धाची आत्या राजल नाईक यांनी खटल्याची जलदगतीने सुनावणी पूर्ण करून आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.
आरोपी आफताबला तिहार तुरुंगात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाची (IGNOU) एमए (समाजशास्त्र) ची परीक्षा देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. परीक्षेमुळे आफताबच्या वकिलांच्या विनंतीवरून न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली आहे.
श्रद्धा वालकर आणि तिचा प्रियकर हे दिल्लीत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते. 18 मे 2022 रोजी आफताबने श्रद्धाची गळा दाबून निर्घृण हत्या केली होती. तसंच, हत्येचा पुरावा नष्ट करण्यासाठी आरोपी आफताबने श्रद्धाच्या मृतदेहाचे ३५ तुकडे केले。 हे तुकडे त्याने एका मोठ्या (३०० लिटर) फ्रीजमध्ये महिनाभर साठवले आणि नंतर वेगवेगळ्या जंगलात रात्रीच्या वेळी फेकून दिले होते. श्रद्धाच्या कुटुंबीयांशी आणि मित्रांशी तिचा संपर्क तुटल्यामुळे, नोव्हेंबर २०२२ मध्ये तिच्या वडिलांनी ती बेपत्ता असल्याची तक्रार पोलिसांत दाखल केली होती. त्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला होता.