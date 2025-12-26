English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • 10 वर्षांच्या श्रवणला राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान पाकिस्तानी ड्रोन्स हल्ल्यातही भारतीय सैनिकांसाठी...

10 वर्षांच्या श्रवणला राष्ट्रीय पुरस्कार, 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान पाकिस्तानी ड्रोन्स हल्ल्यातही भारतीय सैनिकांसाठी...

Shravan singh National Award: श्रवण सिंहने भारतीय सैनिकांची मदत करून सर्वांचे मन जिंकले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 26, 2025, 04:30 PM IST
10 वर्षांच्या श्रवणला राष्ट्रीय पुरस्कार, 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान पाकिस्तानी ड्रोन्स हल्ल्यातही भारतीय सैनिकांसाठी...
श्रवण कुमार राष्ट्रीय पुरस्कार

Shravan singh National Award: पंजाबातील फिरोजपुर जिल्ह्यातील सीमावर्ती गावात राहणारा श्रवण सिंह हा फक्त दहा वर्षांचा एक छोटा मुलगा आहे. तो ममदोट येथील सिटी हार्ट शाळेत शिकतो. छोट्या वयातच त्याने देशभक्तीची भावना दाखवली. त्याच्या या पराक्रमामुळे त्याला राष्ट्रीय पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले. इतक्या लहान मुलाने असं नेमकं काय केलं? त्याला प्रेरणा कुठून मिळाली? सविस्तर जाणून घ्या.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑपरेशन सिंदूरमध्ये त्याने काय केले?

श्रवण सिंहने भारतीय सैनिकांची मदत करून सर्वांचे मन जिंकले. त्याच्या या धैर्यामुळे तो पूर्ण देशासाठी प्रेरणादायी ठरला आहे. 2025 मध्ये भारत-पाकिस्तान सीमेवर 'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू झाल्यावर सैनिक त्याच्या गावात आले. धोक्याची पूर्ण जाणीव असतानाही श्रवण रोज घरातून दूध, चहा, ताक, बर्फ, लस्सी आणि जेवण घेऊन सैनिकांना पोहोचवायचा. पाकिस्तानच्या ड्रोन्सच्या भयावय छायेतही तो थांबला नाही. या निस्वार्थ सेवेमुळे सैनिकांनी त्याला 'नन्हा सिपाही' म्हटले.

भारतीय सैन्याची मदत

श्रवणच्या या साहसाने प्रभावित होऊन भारतीय सेनेने त्याचे खूप कौतुक केले. त्याला विशेष सन्मान दिला आणि त्याच्या आजाराच्या उपचाराचा तसेच शाळेच्या शिक्षणाचा पूर्ण खर्च उचलण्याचे जाहीर केले. त्याचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी भारतीय सैन्य त्याला पुढेही मदत करणार आहे. 

राष्ट्रीय पुरस्कार 

26 डिसेंबर 2025 रोजी दिल्लीतील विज्ञान भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते श्रवणला 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' देण्यात आला. हा पुरस्कार धैर्य आणि समाजसेवेसाठी दिला जातो. यंदा देशभरातून 20 मुले निवडली गेली पण पंजाबातून श्रवण हा एकमेव विजेता ठरला.

काय म्हणाला श्रवण?

"सैनिकांची सेवा करून मला खूप आनंद झाला. हे स्वप्नातही वाटले नव्हते, अशी प्रतिक्रिया श्रवणने दिली. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी सोशल मीडियावरुन त्याचे अभिनंदन केले. श्रवणच्या देशभक्तीला आणि गुरूंच्या शिकवणीला सलाम. हा सन्मान पंजाबसाठी अभिमानाची बाब असल्याचे ते म्हणाले. 

हा पुरस्कार का महत्त्वाचा?

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हा मुलांसाठी देशातील सर्वोच्च सन्मान आहे. श्रवणच्या या कृत्याने छोट्या वयातही देशसेवा शक्य आहे हे सिद्ध झाले. तो लाखो मुलांसाठी आदर्श बनलाय. भविष्यात तो सैनिक होऊन देशाची सेवा करू इच्छितो. अशा बालवीरांमुळे देशाला नवीन ऊर्जा मिळते आणि सर्वांना प्रेरणा मिळते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Shravan singhShravan singh Oepration SindooeShravan singh Rashtria PurskarPradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar

इतर बातम्या

अक्षय खन्नाचे भाव वधारले; 'दृश्यम 3' मधून बाहेर प...

मनोरंजन