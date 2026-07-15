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ज्या पावन 'अग्रोहा धाम'ला आपल्या हातांनी जोपासलं, तिथेच झाले श्री नंदकिशोर गोयंकांवर अंत्यसंस्कार

श्री नंदकिशोर गोयंका  पंचमहाभूतात विलीन झाले ते अत्यंत पवित्र 'अग्रोहा धाम'चा विकास त्यांनी स्वतः श्री. नंदकिशोर गोयंका यांच्या देखरेखीखाली आणि सक्रिय सहभागातून झाला होता. वयाच्या ९६ व्या वर्षी त्यांच्या निधनामुळे त्यांचे कुटुंब, हितचिंतक आणि संपूर्ण समाजात शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या अंत्यसंस्कारांबाबतची माहिती आणि 'अग्रोहा धाम'शी असलेला त्यांचा घनिष्ठ संबंध आज आम्ही तुम्हांला सांगणार आहोत. 

Published: Jul 15, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:21 PM IST
ज्या पावन 'अग्रोहा धाम'ला आपल्या हातांनी जोपासलं, तिथेच झाले श्री नंदकिशोर गोयंकांवर अंत्यसंस्कार

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