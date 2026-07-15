ज्या पावन 'अग्रोहा धाम'ला आपल्या हातांनी जोपासलं, तिथेच झाले श्री नंदकिशोर गोयंकांवर अंत्यसंस्कार

अग्रोहा, हरियाणा : श्री नंदकिशोर गोयंका पंचमहाभूतात विलीन झाले ते अत्यंत पवित्र 'अग्रोहा धाम'चा विकास त्यांनी स्वतः श्री. नंदकिशोर गोयंका यांच्या देखरेखीखाली आणि सक्रिय सहभागातून झाला होता. वयाच्या ९६ व्या वर्षी त्यांच्या निधनामुळे त्यांचे कुटुंब, हितचिंतक आणि संपूर्ण समाजात शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या अंत्यसंस्कारांबाबतची माहिती आणि 'अग्रोहा धाम'शी असलेला त्यांचा घनिष्ठ संबंध आज आम्ही तुम्हांला सांगणार आहोत.
हरियाणातील हिसार येथील 'अग्रोहा धाम'चे बांधकाम १९७६ मध्ये सुरू झाले आणि १९८४ मध्ये पूर्ण झाले. हे भव्य संकुल देवी महालक्ष्मी आणि महाराज अग्रसेन यांना समर्पित आहे. सुमारे ३०० बिघे क्षेत्रावर पसरलेल्या या धाममध्ये 'शक्ती सरोवर' आणि सुंदर मंदिरे आहेत. या धामचा विकास शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि सांस्कृतिक उन्नतीचे केंद्र म्हणून करण्यात आला आहे. महाराज अग्रसेन यांच्याशी संबंधित असलेल्या ऐतिहासिक नगरीच्या—'अग्रोहा धाम'च्या—बांधकामात आणि विकासात श्री नंदकिशोर गोयंका जी यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती; या धामच्या निर्मितीचे श्रेय त्यांना जाते. आता त्यांचे अंतिम संस्कारही याच 'अग्रोहा धाम'मध्ये झाले.
श्री नंदकिशोर गोयंका हे या पवित्र धामच्या प्रमुख संस्थापकांपैकी एक होते आणि त्यांनी या धामची अद्वितीय ओळख निर्माण करण्यात मोलाचे योगदान दिले. त्यांची दूरदृष्टी, समर्पण आणि पुरोगामी विचारसरणीमुळे 'अग्रोहा धाम'ने केवळ देशातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही स्वतःचे वेगळे स्थान आणि प्रतिष्ठा निर्माण केली. आज 'अग्रोहा धाम' ज्या स्वरूपात आणि वैभवासह ओळखले जाते, ते घडवण्यात त्यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे.
माध्यमांशी बोलताना वैश्य समाजाचे नेते आणि गोयंका कुटुंबाचे निकटवर्तीय बजरंग दास गर्ग म्हणाले, "श्री नंदकिशोर गोयंका हे 'अग्रोहा धाम'च्या प्रमुख संस्थापकांपैकी एक होते. वैश्य समाजाचे एक संरक्षक म्हणून, त्यांनी हिसारसह संपूर्ण हरियाणा राज्यात अनेक सामाजिक आणि धार्मिक संस्थांच्या विकासात ऐतिहासिक योगदान दिले." त्यांचे अंतिम संस्कार आता याच 'अग्रोहा धाम'मध्ये केले जातील.
महाराज अग्रसेन यांचे ऐतिहासिक नगर मानल्या जाणाऱ्या 'अग्रोहा धाम'च्या विकासामध्ये श्री नंदकिशोर गोयंका जी यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जाते. या धार्मिक स्थळाची स्थापना आणि विस्तार करणाऱ्या प्रमुख व्यक्तींमध्ये त्यांचा समावेश होता. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे 'अग्रोहा धाम'ला केवळ देशातच नव्हे, तर परदेशात राहणाऱ्या अग्रवाल समाजातही विशेष ओळख मिळाली. श्री नंदकिशोर गोयंका जी यांनी हिसारमध्ये शिक्षण आणि सामाजिक विकासाच्या क्षेत्रातही उल्लेखनीय कार्य केले. त्यांनी 'श्री देवी भवन मंदिर गोशाळा ट्रस्ट'चे संरक्षक म्हणून काम पाहिले आणि 'श्री वैष्णव अग्रसेन गोशाळा'चे अध्यक्ष व संरक्षक म्हणूनही जबाबदाऱ्या सांभाळल्या.
महाराज अग्रसेन यांनी आपली राजधानी बनवलेले अग्रोहा हे प्राचीन काळापासून व्यापार आणि समृद्धीचे केंद्र राहिले आहे. ११९४ मध्ये मुहम्मद घोरीच्या आक्रमणांनंतर 'अग्रोहा धाम' ओस पडले होते. त्यानंतर, १९०७ मध्ये त्याच्या पुनर्बांधणीचे आणि विकासाचे प्रयत्न सुरू झाले. संत ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी १९०७ मध्ये अग्रोहा येथे आले आणि त्यांनी अग्रवाल समाजाला प्रेरित करून १९०८ मध्ये 'अग्रवाल दरबार'ची स्थापना केली. पुढे, १९७६ मध्ये 'अखिल भारतीय अग्रवाल प्रतिनिधी संमेलना'त अग्रोहाच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
या मंदिर परिसराचे मुख्य आकर्षण म्हणजे 'त्रिकूट मंदिर' (तीन शिखरे असलेले), जे देवी महालक्ष्मी, माता सरस्वती आणि महाराज अग्रसेन यांना समर्पित आहे. १८० फूट उंच असलेल्या मुख्य मंदिरात देवी महालक्ष्मीची मूर्ती विराजमान आहे. याव्यतिरिक्त, येथे वैष्णो देवीची गुहा आणि शिव मंदिरही उभारण्यात आले आहे.
या परिसराच्या मध्यभागी विशाल 'शक्ती सरोवर' (३००-४०० फूट आकाराचे) आहे, ज्याच्या मध्यभागी 'समुद्रमंथन' दर्शवणारा एक देखावा (टेबल्यू) साकारण्यात आला आहे.
या ऐतिहासिक शहरात समाजसेवेच्या उपक्रमांनाही चालना देण्यात आली आहे. येथे एक प्राचीन गोशाळा आणि 'महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अँड रिसर्च सेंटर' स्थित आहे; या वैद्यकीय महाविद्यालयाचा आणि संशोधन केंद्राचा विकास वैद्यकीय संशोधन व शिक्षणाचे एक प्रमुख केंद्र म्हणून करण्यात आला आहे. 'अग्रोहा धाम' हे देशाची राजधानी दिल्लीपासून सुमारे १९० किमी अंतरावर वसलेले आहे.