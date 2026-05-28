'हायकमांड म्हणत होतं राज्यसभेवर जा, मी नकार दिला,' सिद्धरमय्या यांनी CM पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सगळंच केलं उघड, 'मी राज्यातच...'

Siddaramaiah Resigns from CM Post: काँग्रेस नेते सिद्धरमय्या यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. यानंतर आता डी के शिवकुमार मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं हाती घेणार असून, 2028 च्या निवडणूक मोहिमेचं नेतृत्व करतील.
Siddaramaiah Resigns from CM Post: काँग्रेस नेते सिद्धरमय्या यांनी अखेर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. राज्यपालांकडे आपला राजीनामा सुपूर्द करत त्यांनी मागील तीन वर्षांपासून नेतृत्वावरुन उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांच्याशी सुरू असलेल्या नेतृत्वाच्या वादावर पडदा टाकला. या वादामुळे अनेकदा सरकार अस्थिर होण्याची भीतीही निर्माण झाली होती. सिद्धरमय्या यांनी शिवकुमार हेच आपले उत्तराधिकारी असतील असंही जाहीर केलं आहे. ही घोषणा होताच सिद्धरमय्या यांच्या समर्थकांना भावना अनावर झाल्या होत्या. अनेकजण रडताना, पाया पडताना दिसून आले.
"काँग्रेस हायकमांडने डीकेएस यांना पुढील मुख्यमंत्री करण्यासंदर्भात प्रस्ताव दिला. मी याला सहमती दिली आहे," असं त्यांनी बंगळूरु येथील त्यांच्या निवासस्थानी, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्र्यांसह त्यांच्या सरकारमधील वरिष्ठ सदस्यांसोबत झालेल्या नाश्त्याच्या बैठकीत सांगितलं होतं.
याव्यतिरिक्त, राज्यातील पक्षाच्या एक्स (X) अकाऊंटवरुन 'एकत्रितपणे आपण एकजूट आहोत' अशी पोस्ट शेअर करण्यात आली होती. दोन्ही नेते एकमेकांना मिठी मारताना आणि एकत्र बसलेले फोटो पोस्ट करण्यात आले होते. सोबत लिहिलं होतं. "तो दिवस, हा दिवस, कायम… एकता हीच आमची शक्ती! लोकसेवा ही आमची शाश्वत वचनबद्धता आहे."
राजीनामा दिल्यानंतर सिद्धरामय्या यांनी आपल्याला राष्ट्रीय राजकारणात कोणताही रस नसल्याचं स्पष्ट केलं. राष्ट्रीय राजकारणात कोणतीही भूमिका घेण्यास इच्छुक नाही असं त्यांनी सांगितलं आहे. त्याऐवजी, आमदार म्हणून आपण राज्याच्या राजकारणातच कार्यरत राहू, असं ते म्हणाले आहेत. पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने कदाचित या निर्णयाची अपेक्षा केली नसावी.
"हायकमांडने मला सांगितलं की, 'तुम्ही राज्यसभेत जा'. पण मी नकार दिला. मला राष्ट्रीय राजकारणात कोणताही रस नाही. मी सक्रीय राजकारणात असेन," असं सिद्धरमय्या यांनी सांगितलं.
गेल्या वर्षभरात, सिद्धरामय्या यांना पदावरून हटवण्यासाठी शिवकुमार आणि त्यांच्या समर्थकांकडून शर्थीचे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र तरीही सिद्धरमय्या यांना पदावरुन हटवू शकले नव्हेत. पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने या मुद्द्यावर फारसा जोर दिला नव्हता. विशेषतः शेजारील तामिळनाडूमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुका लक्षात घेता सिद्धरामय्या यांचा 'अहिंद' (Ahinda) हा मतपेढी गट महत्त्वाची भूमिका बजावेल अशी अपेक्षा होती. परंतु आता, तामिळनाडू आणि केरळमधील निवडणुका पार पडल्यामुळे, काँग्रेस पुढील निर्णयासाठी सज्ज झाला होता.
मंगळवारी सिद्धरामय्या यांच्याशी झालेल्या 35 मिनिटांच्या चर्चेदरम्यान राहुल गांधी यांच्याकडून या संदर्भातील स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. "कर्नाटकच्या पलीकडे पाहा," हा गांधी यांचा स्पष्ट संदेश होता; आणि या संदेशासोबतच, राज्यात लवकरच होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीतील तीन जागांपैकी एक जागा सिद्धरामय्या यांना देण्याचीही ऑफर (प्रस्ताव) देण्यात आली होती. आता कोणताही निर्णय घेताना, 2028 ची विधानसभा निवडणूक आणि 2029 ची लोकसभा निवडणूक लक्षात घेतल्या गेल्या पाहिजेत, असं गांधी यांनी सिद्धरामय्या यांना सांगितल्याची सूत्रांची माहिती आहे.