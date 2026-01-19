English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  भारत
  • भारत
  • बापरे... चांदीने किंमतीचे सर्व विक्रम मोडले! एक किलोचा दर एका वर्षाच्या पगाराएवढा; आकडे थक्क करणारे

बापरे... चांदीने किंमतीचे सर्व विक्रम मोडले! एक किलोचा दर एका वर्षाच्या पगाराएवढा; आकडे थक्क करणारे

Silver Today Rate All Time High: चांदीची मागणी केवळ गुंतवणुकीसाठी असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही चुकत आहात. चांदीची मागणी भारतात दोन मुख्य कारणांसाठी होते. त्यापैकी एक गुंतवणुकीचं आहे. चांदीची दुसरी सर्वात मोठी मागणी कुठे आहे आणि तिचे दर किती आहेत पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 19, 2026, 11:57 AM IST
बापरे... चांदीने किंमतीचे सर्व विक्रम मोडले! एक किलोचा दर एका वर्षाच्या पगाराएवढा; आकडे थक्क करणारे
चांदीचे सध्याचे दर किती आहेत जाणून घ्या (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - रॉयटर्सवरुन साभार)

Silver Today Rate All Time High: भारतात चांदीच्या दरांनी आज नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. आज म्हणजेच 19 जानेवारी रोजी इतिहासात पहिल्यांदाच चांदीच्या दरांमध्ये विक्रमी वाढ झाली असून ही या दशकामधील सर्वात मोठी वाढ ठरली आहे. चांदीचा भाव अवघ्या एका महिन्यामध्ये 2 लाख रुपये प्रती किलोवरुन 3 लाख रुपये किलोवर गेला आहे. आज सामान्य बाजारामध्ये चांदीचा दर विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला असतानाच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वरील चांदीच्या किमतींमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजमध्येही चांदीच्या दराने आतापर्यंतचा उच्चांक गाठला आहे. चेन्नई, हैदराबाद, बंगळूर, मुंबई, दिल्ली, चंदीगड आणि इतर भारतीय शहरांमध्येही आज चांदीच्या दरात मोठी वाढ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

भारतातील चांदीचा दर

19 जानेवारी रोजी भारतात चांदीच्या दरात प्रति ग्रॅम सुमारे 10 रुपयांची वाढ झाली. चांदीचा दर 305 रुपये प्रति ग्रॅम झाला आहे. म्हणजेच, 19 जानेवारी रोजी चांदीचा दर 3 लाख 5 हजार रुपये प्रति किलोपर्यंत गेला आहे. 'गुडरिटर्न्स'च्या आकडेवारीनुसार, 12 डिसेंबर रोजी देशांतर्गत चांदीच्या दराने इतिहासात पहिल्यांदाच 2 लाख रुपयांचा टप्पा ओलांडला होता. आता भारतात चांदीचा दर तीन लाखांवर पोहचला असून अंदाजे एका महिन्यात चांदीच्या दरता जवळपास एक लाख रुपयांची वाढ झाली आहे. नव्याने नोकरी लागणाऱ्यांना जेवढ्याचं वर्षिक पॅकेज दिलं जातं तितके पैसे सध्या एक किलो चांदीसाठी मोजावा लागतोय, असं म्हणता येईल. 

आजचा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज चांदीचा दर

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजमध्ये चांदीच्या वायदे बाजारात देखील सोमवारच्या इंट्राडे ट्रेडिंग सत्रात मोठी वाढ दिसून आली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज चांदी वायदा 3 लाख 1 हजार 315 रुपये प्रति किलोच्या 52 आठवड्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय चांदीच्या दरानेही आज विक्रम केला आहे. सोमवारी चांदीच्या दरात 4 % पेक्षा जास्त वाढ होऊन दर 94 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचला.

चांदीचे दर वाढण्याचे कारण काय?

चांदीच्या दरामध्ये विक्रमी वाढ होण्यासाठी राजकीय परिस्थिती कारणीभूत असल्याचं समोर येत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळवण्याच्या प्रयत्नात आठ युरोपीय राष्ट्रांवर नवीन शुल्क लावण्याची धमकी दिल्यानंतर ही नवीन विक्रमी वाढ झाली.

...म्हणून चांदीचा दिर्घकाळ मागणी

"सध्याच्या चांदी हा सर्वात महत्त्वाच्या धोरणात्मक धातूंपैकी एक म्हणून उदयास येत असून गुंतवणुकीची मागणी आणि औद्योगिक उपकरणांमध्ये चांदीची मागणी वाढत आहे. भारतातही या दोन्ही कारणांसाठी चांदीची मोठी मागणी आहे. सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रातील मागणीमुळे चांदीला अधिकाधिक दर मिळत आहे. चांदीच्या औद्योगिक महत्त्वामुळे दीर्घकाळ ही किंमत टीकून आहे," असे पीएल वेल्थ मॅनेजमेंटचे उत्पादन आणि फॅमिली ऑफिसेसचे प्रमुख राजकुमार सुब्रमण्यम यांनी सांगितले.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

