/4 लाखावर गेलेली चांदी तब्बल 1.94 लाख रुपयांनी स्वस्त, सोन्याचे दर 11 हजारांनी घसरले; दर आणखी किती कमी होणार? सर्वात मोठी अपडेट

Silver Gold Rate : सोनं चांदीच्या दरात मागील आठवडाभरापासून सातत्याने मोठी घसरण होत आहे. सोन्याचे दर तब्बल 11,000 रुपयांनी घसरले आहेत. तर, दुसरीकडे चांदी देखील 1.94 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. सोनं चांदीचे दर आणखी किती कमी होणार याबाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे. सोनं चांदीचे दर आणखी किती कमी होणार याबाबत तज्ञांनी अनेक अंदाज वर्तवले आहेत.
सोनं आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पासून ते देशांतर्गत बाजारापर्यंत सोने आणि चांदीचे दर घसरले आहेत. वायदे बाजारात चांदीचा दर 9,000 रुपयांनी आणि देशांतर्गत बाजारात 11,000 रुपयांपेक्षा जास्त घसरला आहे. चांदी उच्चांकी दरापेक्षा जवळपास 1.94 लाख रुपये प्रति किलोने स्वस्त झाली आहे. 24-कॅरेट सोन्याच्या दरातही मोठी घसरण झाली आहे.
चांदीचे दरात मोठी घसरण का झाली?
एमसीएक्सवरील चांदीच्या दरात प्रचंड घसरण पहायला मिळाली. फ्युचर्स ट्रेडिंगमध्ये, 4 डिसेंबर रोजी मुदत संपणाऱ्या 1 किलो चांदीचा भाव 25 सप्टेंबर रोजी 234,696 वर बंद झाला. शुक्रवारी यांदीच्या या दरात पुन्हा घसरण झाली. चांदीचा दर 225,545 इतका झाला. पाच ट्रेडिंग दिवसांत या चांदीच्या दरात प्रति किलो 9,151 रुपयांची घसरण झाली.
चांदी उच्चांकी दरापेक्षा खूपच स्वस्त झाली
गेल्या आठवड्यात मोठ्या घसरणीनंतर, चांदी आता तिच्या आतापर्यंतच्या उच्चांकी पातळीपेक्षाही स्वस्त झाली आहे. जानेवारी 2026 च्या शेवटच्या आठवड्यात चांदीच्या दराने सर्व विक्रम मोडले होते. चांदी 4,20,048 रुपयांचा उच्चांक गाठला होता. शुक्रवारच्या बंद भावाशी तुलना केल्यास, एमसीएक्स चांदीचा दर आता या उच्चांकावरून प्रति किलो 1,94,503 रुपयांनी खाली आला आहे.
देशांतर्गत बाजारातील चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशनच्या (IBJA.com) वेबसाइटनुसार, गेल्या पाच दिवसांच्या व्यवहारात चांदीचा दर 232,350 रुपयांवरून 11,521 रुपयांनी घसरून 2,20,829 रुपये प्रति किलो झाला आहे.
सोन्याच्या दरात लक्षणीय घसरण
चांदीसह सोन्याच्या दरातही मोठी घसरण दिसून आली आहे. एमसीएक्सवर, 4 डिसेंबर रोजी मुदत संपणाऱ्या 24-कॅरेट सोन्याचा 10 ग्रॅमचा दर, 25 सप्टेंबर रोजी 1,53,277 वर बंद झाल्यानंतर, गेल्या शुक्रवारी घसरून 1,50,250 झाला. याचा अर्थ एमसीएक्स सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 2,027 ने घसरला आहे.
केवळ वायदे बाजारातच नव्हे, तर देशांतर्गत बाजारातही सोन्याच्या किमती घसरल्या आहेत. पाच दिवसांच्या व्यवहारात, सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,52,113 रुपयांवरून 1,48,138 रुपयांपर्यंत घसरला असून, तो 3,975 रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. आयबीजेए (IBJA) द्वारे अद्ययावत केलेले भाव देशभरात एकसारखे आहेत, परंतु देशांतर्गत बाजारात सराफा दुकानांमधून दागिने खरेदीवर 3 टक्के जीएसटी आणि घडणावळ शुल्क लागू होते, ज्यामुळे भावात वाढ होते.