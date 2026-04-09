Silver Price Drops: एका झटक्यात 5,000 रुपयांनी घसरली चांदी, सोन्याचे भावही झाले कमी; यामागचं नेमकं कारण काय?

Silver price drops by 5000 rupees: आज सराफा बाजारात मोठी हालचाल पाहायला मिळाली असून चांदीच्या किमतीत एकाच झटक्यात सुमारे 5,000 रुपयांची घसरण झाली आहे. यासोबतच सोन्याच्या दरातही नरमाई दिसून आली आहे. त्यामुळे दागिने खरेदी करणाऱ्यांसाठी ही दिलासादायक बाब असली, तरी गुंतवणूकदारांसाठी बाजारातील वाढती अनिश्चितता चिंतेचा विषय ठरत आहे. गुरुवारी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर व्यवहार सुरू होताच मौल्यवान धातूंमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विक्री दिसून आली. विशेषतः चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. मे 2026 डिलिव्हरीसाठीच्या चांदीच्या वायदा दरात जवळपास 4,785 रुपयांची घट नोंदवली गेली आणि भाव सुमारे 2,35,000 रुपये प्रति किलोच्या आसपास आले. दिवसाच्या सुरुवातीला ही घसरण अधिक तीव्र होती, मात्र नंतर थोडी सुधारणा झाल्याचे दिसून आले.
सोन्याच्या बाबतीतही असाच कल पाहायला मिळाला. जून डिलिव्हरीसाठीच्या सोन्याच्या वायदा दरात सुमारे 1,200 रुपयांची घसरण झाली आणि तो 1,50,600 रुपये प्रति 10 ग्रॅमच्या आसपास आला. जरी नंतर काही प्रमाणात खरेदी वाढली, तरी एकूण वातावरण सावधगिरीचेच राहिले.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातही याचप्रमाणे दबाव दिसून आला. स्पॉट गोल्ड जवळपास स्थिर असले, तरी अमेरिकन गोल्ड फ्युचर्समध्ये घट झाली. चांदीच्या जागतिक किमतीतही किरकोळ घसरण झाली. या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा थेट परिणाम भारतीय बाजारावर झाला असून गुंतवणूकदार अधिक सतर्क झाले आहेत.
या घसरणीमागे अनेक महत्त्वाचे घटक कारणीभूत आहेत. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या अलीकडील बैठकीच्या नोंदींमधून महागाई नियंत्रित करण्यासाठी व्याजदर वाढवण्याची शक्यता स्पष्ट झाली आहे. यामुळे बाजारातील गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित गुंतवणुकीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यास सुरुवात केली आहे.
याशिवाय, मध्यपूर्वेतील वाढता भू-राजकीय तणावही बाजारावर परिणाम करत आहे. इजरायल-लेबनान संघर्ष, तसेच अमेरिका-ईरान संबंधांतील अनिश्चितता यामुळे जागतिक स्तरावर अस्थिरता निर्माण झाली आहे. होर्मुज जलडमरूमध्यातून तेल वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे, ज्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम सोने आणि चांदीच्या दरांवर झाला आहे.
डॉलर मजबूत होणे आणि अमेरिकन बाँड यिल्डमध्ये वाढ होणे हे देखील सोन्याच्या किमतीवर दबाव आणणारे घटक ठरले आहेत. गुंतवणूकदार अधिक परतावा देणाऱ्या पर्यायांकडे वळत असल्यामुळे सोन्याची मागणी काही प्रमाणात कमी होत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी संयम ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. बाजारातील चढ-उतार लक्षात घेता घाईघाईने गुंतवणूक निर्णय घेणे टाळावे. तांत्रिक विश्लेषणानुसार, सोन्याला 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅमच्या आसपास मजबूत आधार मिळत आहे, तर 1,53,000 रुपयांच्या आसपास अडथळा दिसत आहे.
सध्या बाजाराची नजर अमेरिकेतील महत्त्वाच्या आर्थिक आकडेवारीवर आहे, जसे की PCE डेटा आणि बेरोजगारीचे आकडे. हे घटक पुढील काळात सोने-चांदीच्या किमतींची दिशा ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
एकूणच, आजच्या घसरणीमुळे ग्राहकांना अल्पकालीन दिलासा मिळाला असला, तरी बाजारातील अस्थिरता कायम आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवून आणि बाजाराचा बारकाईने अभ्यास करूनच निर्णय घेणे अधिक योग्य ठरेल.