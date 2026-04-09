English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • भारत
Silver Price Drops: एका झटक्यात 5,000 रुपयांनी घसरली चांदी, सोन्याचे भावही झाले कमी; यामागचं नेमकं कारण काय?

Gold Silver Price Drop Today: आज चांदीच्या दरात प्रति किलो तब्बल 5,000 रुपयांची मोठी घसरण झाली, त्याचबरोबर सोन्याच्या दरातही घट झाली. या मागचं नेमकं कारण काय आहे हे जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 9, 2026, 02:58 PM IST
Silver price drops by 5000 rupees: आज सराफा बाजारात मोठी हालचाल पाहायला मिळाली असून चांदीच्या किमतीत एकाच झटक्यात सुमारे 5,000 रुपयांची घसरण झाली आहे. यासोबतच सोन्याच्या दरातही नरमाई दिसून आली आहे. त्यामुळे दागिने खरेदी करणाऱ्यांसाठी ही दिलासादायक बाब असली, तरी गुंतवणूकदारांसाठी बाजारातील वाढती अनिश्चितता चिंतेचा विषय ठरत आहे. गुरुवारी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर व्यवहार सुरू होताच मौल्यवान धातूंमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विक्री दिसून आली. विशेषतः चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. मे 2026 डिलिव्हरीसाठीच्या चांदीच्या वायदा दरात जवळपास 4,785 रुपयांची घट नोंदवली गेली आणि भाव सुमारे 2,35,000 रुपये प्रति किलोच्या आसपास आले. दिवसाच्या सुरुवातीला ही घसरण अधिक तीव्र होती, मात्र नंतर थोडी सुधारणा झाल्याचे दिसून आले.

Add Zee News as a Preferred Source

सोन्याचेही दर घसरले?

सोन्याच्या बाबतीतही असाच कल पाहायला मिळाला. जून डिलिव्हरीसाठीच्या सोन्याच्या वायदा दरात सुमारे 1,200 रुपयांची घसरण झाली आणि तो 1,50,600 रुपये प्रति 10 ग्रॅमच्या आसपास आला. जरी नंतर काही प्रमाणात खरेदी वाढली, तरी एकूण वातावरण सावधगिरीचेच राहिले.

 स्पॉट गोल्ड जवळपास स्थिर 

आंतरराष्ट्रीय बाजारातही याचप्रमाणे दबाव दिसून आला. स्पॉट गोल्ड जवळपास स्थिर असले, तरी अमेरिकन गोल्ड फ्युचर्समध्ये घट झाली. चांदीच्या जागतिक किमतीतही किरकोळ घसरण झाली. या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा थेट परिणाम भारतीय बाजारावर झाला असून गुंतवणूकदार अधिक सतर्क झाले आहेत.

घसरणीचे कारण काय? 

या घसरणीमागे अनेक महत्त्वाचे घटक कारणीभूत आहेत. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या अलीकडील बैठकीच्या नोंदींमधून महागाई नियंत्रित करण्यासाठी व्याजदर वाढवण्याची शक्यता स्पष्ट झाली आहे. यामुळे बाजारातील गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित गुंतवणुकीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यास सुरुवात केली आहे.

याशिवाय, मध्यपूर्वेतील वाढता भू-राजकीय तणावही बाजारावर परिणाम करत आहे. इजरायल-लेबनान संघर्ष, तसेच अमेरिका-ईरान संबंधांतील अनिश्चितता यामुळे जागतिक स्तरावर अस्थिरता निर्माण झाली आहे. होर्मुज जलडमरूमध्यातून तेल वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे, ज्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम सोने आणि चांदीच्या दरांवर झाला आहे.

डॉलर मजबूत होणे आणि अमेरिकन बाँड यिल्डमध्ये वाढ होणे हे देखील सोन्याच्या किमतीवर दबाव आणणारे घटक ठरले आहेत. गुंतवणूकदार अधिक परतावा देणाऱ्या पर्यायांकडे वळत असल्यामुळे सोन्याची मागणी काही प्रमाणात कमी होत आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी संयम ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. बाजारातील चढ-उतार लक्षात घेता घाईघाईने गुंतवणूक निर्णय घेणे टाळावे. तांत्रिक विश्लेषणानुसार, सोन्याला 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅमच्या आसपास मजबूत आधार मिळत आहे, तर 1,53,000 रुपयांच्या आसपास अडथळा दिसत आहे.

सध्या बाजाराची नजर अमेरिकेतील महत्त्वाच्या आर्थिक आकडेवारीवर आहे, जसे की PCE डेटा आणि बेरोजगारीचे आकडे. हे घटक पुढील काळात सोने-चांदीच्या किमतींची दिशा ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

ग्राहकांना दिलासा 

एकूणच, आजच्या घसरणीमुळे ग्राहकांना अल्पकालीन दिलासा मिळाला असला, तरी बाजारातील अस्थिरता कायम आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवून आणि बाजाराचा बारकाईने अभ्यास करूनच निर्णय घेणे अधिक योग्य ठरेल.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
gold ratesilver rateGold Silver Price TodaySilver rate drop

इतर बातम्या

संकेश्वरी मिर्चीमुळे ग्राहकांच्या खिशाला झणझणीत फोडणी; शेतक...

महाराष्ट्र बातम्या