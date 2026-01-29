चांदी 60% महागली, 5 लाखापर्यंत पोहोचणार Silver; कारण एकदा समजून घ्या?

29 डिसेंबर रोजी चांदीची किंमत प्रति किलो 2.5 लाख होती. या महिन्याच्या 16 जानेवारी रोजी चांदीमध्ये एका महिन्यात 30% वाढ झाली होती. फक्त एक दिवस आधी, ती अचानक ₹15000 वर गेली होती. त्यावेळी किंमत सुमारे ₹3 लाख होती. आता, फक्त दोन आठवड्यांनंतर, गुरुवारी 29 जानेवारी 2026 चांदीची किंमत विक्रमी 4 लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. जानेवारीमध्ये ही वाढ 60% होती आणि गेल्या वर्षी जवळजवळ 280% वाढ झाली आहे.
एक दिवस आधी, बुधवारी 28 जानेवारी) एमसीएक्स चांदी 2.4% वाढून ₹364281 प्रति किलोवर उघडली आणि ₹383100 प्रति किलोच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली. ही एकाच दिवसात ₹18279 ची विक्रमी वाढ दर्शवते. ही एक विक्रमी घटना होती. गेल्या काही महिन्यांत चांदीच्या किमतीत नाट्यमय वाढ झाली आहे.
गुरुवारी या किमतीत पुन्हा एकदा वाढ दिसून आली, जेव्हा एकाच दिवसात 10% पेक्षा जास्त वाढ झाली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) वर त्याची किंमत प्रति किलो 4.27 लाखांवर पोहोचली.
आर्थिक अनिश्चितता, अमेरिकेतील वाढती कर्जे आणि वाढती भू-राजकीय तणाव ही तात्काळ कारणे आहेत. विविध देशांमधील मध्यवर्ती बँका सोने खरेदी करत आहेत. यूएस फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात बदल केलेले नाहीत, म्हणूनच फेडरल रिझर्व्हने त्याच्या व्याजदरात कोणतेही बदल केलेले नाहीत. डॉलरच्या कमकुवत मूल्याचाही त्याच्या किमतीवर परिणाम झाला. शिवाय, मागणी वाढत असताना, चांदीची कमतरता आहे, जी आर्थिक मागणी आणि पुरवठ्याच्या गतिमानतेमुळे स्वाभाविक आहे. शिवाय, वाढत्या किमती देखील चांदीच्या वाढत्या मागणीला कारणीभूत ठरत आहेत.
यामागील दीर्घकालीन कारणाबद्दल, तज्ञ म्हणतात की चांदीचा वापर केवळ गुंतवणूक किंवा दागिने म्हणून केला जात नाही, तर अनेक उद्योगांमध्ये त्याची आवश्यकता देखील वाढत आहे. स्मार्टफोन, सौर पॅनेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहने आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञानात त्याचा वापर वाढत आहे, ज्यामुळे मागणी सातत्याने पुरवठ्यापेक्षा जास्त झाली आहे.
भारतात चांदीचा पारंपारिक वापर दागिन्यांमध्ये खूप जुना आहे. लग्न, सण आणि इतर महत्त्वाच्या प्रसंगी चांदीचे दागिने आणि नाणी लोकप्रिय आहेत. भारतात चांदीच्या वापरात दागिन्यांचा मोठा वाटा आहे, विशेषतः सणांच्या वेळी, परंतु औद्योगिक मागणीचा वाटा देखील सातत्याने वाढत आहे. कोणत्या उद्योगांमध्ये चांदीच्या वाढत्या वापराचा त्याच्या किमतीवर परिणाम झाला आहे ते पाहूया.