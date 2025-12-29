English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • विक्रमी दर गाठल्यानंतर 60 मिनिटांत चांदीचे दर 21000 रुपयांनी घसरले; चांदीचे दर अचानक क्रॅश का झाले?

विक्रमी दर गाठल्यानंतर 60 मिनिटांत चांदीचे दर 21000 रुपयांनी घसरले; चांदीचे दर अचानक क्रॅश का झाले?

विक्रमी दर गाठल्यानंतर 60 मिनिटांत चांदीचे दर 21000 रुपयांनी घसरले आहेत.  चांदीचे दर अचानक क्रॅश का झाले आहेत जाणून घेऊया. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 29, 2025, 04:34 PM IST
विक्रमी दर गाठल्यानंतर 60 मिनिटांत चांदीचे दर 21000 रुपयांनी घसरले; चांदीचे दर अचानक क्रॅश का झाले?

Silver Price Falls Rs 21000 : चांदीचे दर प्रति किलो 2,54,174 वर पोहोचले.  नंतर फक्त एका तासात चांदीचे दर 21,000 रुपयांनी घसरले. मार्चमध्ये एमसीएक्सवर दुपारच्या व्यवहारादरम्यान चांदीच्या वायदा बाजारातील मोठी घसरण पहायला मिळाली. ज्यामुळे चांदी 2,33,120 च्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली. ही घसरण केवळ भारतापुरती मर्यादित नव्हती. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही चांदीच्या किमतीत चढ-उतार झाले आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

सोमवारी, चांदीच्या किंमती पहिल्यांदाच प्रति औंस 82 डॉलरच्या वर गेल्या आहेत. परंतु नंतर नफा वसुली आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्यातील शांतता कराराच्या आशेमुळे 75 डॉलरच्या खाली आल्या. ट्रम्प यांनी रविवारी सांगितले होते की ते आणि झेलेन्स्की युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यासाठी कराराच्या अगदी जवळ पोहोचत आहेत. या बातमीने गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला आणि सुरक्षित आश्रयस्थान मानल्या जाणाऱ्या धातूंची मागणी कमी झाली.

चांदीच्या दरात मोठी घसरण

एमसीएक्सवर 5 मार्च रोजीच्या डिलिव्हरीसाठी चांदीचा भाव मागील सत्रात 239,787 वर बंद झाला आणि आज तो 274,194 वर उघडला. सुरुवातीच्या व्यवहारात तो 254,174 वर पोहोचला पण नंतर घसरला. एका क्षणी तो जवळजवळ 21,000 ने घसरून 232,663 वर आला. दुपारी 2.74 वाजता तो 233,900 वर व्यवहार करत होता.
मागील काही दिवसांत चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. वर्षभरात, चांदीने 181 टक्के परतावा दिला आहे. जो सोन्यापेक्षा जास्त आहे. याची अनेक कारणे आहेत. अमेरिकेने चांदीला एक महत्त्वपूर्ण खनिज घोषित केले आहे. उत्पादन आणि पुरवठ्यावरील काही मर्यादांमुळे चांदीची कमतरता निर्माण झाली आहे. बाजारात चांदीचा साठा कमी आहे, तर औद्योगिक आणि गुंतवणूक दोन्ही क्षेत्रांमधून चांदीची मागणी वाढत आहे.

घट होण्याची कारणे

चांदीच्या किमतीत  झालेली घसरण ही केवळ भू-राजकीय तणाव कमी झाल्यामुळे झाली नाही. याची इतरही कारणे आहेत. चांदीच्या किमती काही काळापासून सातत्याने वाढत होत्या, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी नफा कमावला. शिकागो मर्कंटाइल एक्सचेंज (CME) ने मार्च 2026 च्या चांदीच्या फ्युचर्स करारासाठी मार्जिनची आवश्यकता वाढवली आहे. पूर्वी ती 20,000 डॉलर्स होती आणि आता ती जवळजवळ 25,000 डॉलर्स आहे. वाढलेल्या मार्जिनचा अर्थ गुंतवणूकदारांना अधिक पैसे गुंतवावे लागतील, ज्यामुळे काही गुंतवणूकदार बाहेर पडले आहेत.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Silver prices fell by Rs 21000 in 60 minutesSilver prices suddenly crash after hitting record highsचांदीचे दर अचानक घसरले

इतर बातम्या

गुलाबी थंडीत बनवा शहाळ्याची गरमागरम भाजी; मलईदार आणि रुचकर...

Lifestyle