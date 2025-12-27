चांदीच्या दराने सगळे रेकॉर्ड मोडले! 24 तासांत चांदीचे दर डायरेक्ट 20,000 रुपयांनी वाढले; सोन्याचे दर पाहून तर डोळे गरगरतील

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
चांदीच्या दराने सगळे रेकॉर्ड मोडले आहेत. 24 तासांत चांदीचे दर डायरेक्ट 20,000 रुपयांनी वाढले आहेत. तर, सोन्याचे दर पाहून तर डोळे गरगरतील. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 27, 2025, 03:36 PM IST
Gold-Silver Rates : जळगावच्या सुवर्णनगरी चांदीच्या दरात विक्रमी वाढ झाली आहे.  चांदीच्या दराने अडीच लाखांचा आकडा ओलांडला आहे.  चांदीच्या दरात तब्बल 20 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. चांदीचे दर जीएसटीसह 2 लाख 57 हजार 500 रुपयांवर पोहचले आहेत.  आज पर्यंतचे सगळे चांदीच्या दराने विक्रम मोडले आहेत.  सोन्याच्या दरात 1 हजार 600 रुपयांची वाढ झाली.  सोने जीएसटीसह 1 लाख 43 हजार  500 रुपयांवर पोहोचले आहे. 

शुक्रवारी एमसीएक्सवर चांदीच्या किमतीत नाट्यमय वाढ दिसून आली. कमोडिटी मार्केटमधील व्यवहार बंद होताना 1 किलो चांदीची किंमत17,145 रुपयांनी वाढून 2,40,935  रुपयांवर पोहोचली. तथापि, दिवसाच्या व्यवहारादरम्यान, चांदीचा भाव 19,000 रुपयांनी वाढून 2,42,000 रुपयांवर पोहोचला, जो आतापर्यंतचा उच्चांक आहे. 
सोन्याच्या किमतीतही मोठी वाढ झाली. काल, एमसीएक्सवर 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 70 ने वाढून  139, 340 झाली, तर दिवसभराच्या व्यवहारादरम्यान सोन्याच्या किमतीत अंदाजे 1,200 ने वाढ झाली. कालही सोन्याने सर्वकालीन उच्चांक गाठला. 

सोने आणि चांदीचे दर फक्त एका आठवड्यात नियंत्रणाबाहेर गेले आहेत. गेल्या एका आठवड्यातच सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे, जी सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे. 19 डिसेंबर रोजी 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 1,34,196 रुपये होती आणि आज त्याची किंमत सुमारे 1.40 लाख रुपये आहे. म्हणजेच फक्त एका आठवड्यात त्याची किंमत 6000 रुपयांनी वाढली आहे. चांदीची किंमत आणखी वाढली आहे. 19 डिसेंबर रोजी चांदीची किंमत 2 लाख 8 हजार रुपये प्रति किलो होती, परंतु आता त्याची किंमत २ लाख ४० हजार रुपये झाली आहे. फक्त एका आठवड्यात त्याची किंमत 32 हजार रुपयांनी वाढली आहे. 

सोने आणि चांदीचे दर का वाढत आहेत?

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने आणि चांदीच्या किxमती विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारातही सातत्याने वाढ होत आहे.  
सोने आणि चांदीच्या ईटीएफमध्ये गुंतवणूकदारांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. बाजारातील घसरत्या परिस्थितीमध्ये, लोक सोने आणि चांदीच्या ईटीएफद्वारे सुरक्षित गंुतवणुकीकडे वळत आहेत. 
डॉलर कमकुवत झाला आहे आणि फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर कपातीची अपेक्षा वाढली आहे, त्यामुळे सोने आणि चांदीची मागणी वाढत आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि हरित तंत्रज्ञानासारख्या क्षेत्रात चांदीची मागणी वेगाने वाढत आहे. यामुळे औद्योगिक मागणी वाढली आहे आणि गुंतवणूकदार या तेजीत सहभागी होत आहेत.  
राजकीय तणाव, तेल बाजार आणि संघर्षामुळे गुंतवणूकदार जोखीम टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सोने आणि चांदी खरेदी करत आहेत. मध्यवर्ती बँका देखील मोठ्या प्रमाणात मौल्यवान धातू खरेदी करत आहेत, ज्यामुळे त्यांची मागणी कायम आहे आणि किमती वाढत आहेत. 

