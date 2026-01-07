English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  भारत
  सोनं राहिलं बाजूला नवीन वर्षात फक्त 7 दिवसांत चांदीचे दर 15 टक्क्यांनी वाढले

सोनं राहिलं बाजूला नवीन वर्षात फक्त 7 दिवसांत चांदीचे दर 15 टक्क्यांनी वाढले

सोन्याच्या वाढत्या किंमतीने जगभरात चिंचा वाढवली असताना चांदीच्या दराने नवा विक्रम चरला आहे. 2026 वर्ष सुरु झाल्यापासून फक्त 7 दिवासांत चांदीचे दर 15 टक्क्यांनी वाढले आहेत.

वनिता कांबळे | Updated: Jan 7, 2026, 03:20 PM IST
Silver Prices:  आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीच्या किमतींनी नवा इतिहास रचला आहे. 7 जानेवारी रोजी चांदीच्या किमती प्रति औंस 83.62 डॉलर या नवीन उच्चांकावर पोहोचल्या. 2026 च्या सुरुवातीपासून चांदीच्या किंमती अंदाजे 15  टक्केने वाढल्या आहेत. ब्रोकरेज फर्म्स आणि उद्योग अहवालांनुसार, सतत पुरवठा टंचाई, मजबूत औद्योगिक मागणी आणि अनुकूल जागतिक मॅक्रो वातावरणामुळे या तेजीला चालना मिळाली आहे. यामुळे सध्या सोन्या पेक्षा जास्त चांदी भाव खात आहे.  

देशांतर्गत बाजारात, बुधवारी एमसीएक्सवर 999 शुद्धतेच्या चांदीचा भाव 2,57,211  रुपये प्रति किलोवर उघडला, अ‍ॅक्सिस सिक्युरिटीजच्या विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की सध्या चांदीला मजबूत औद्योगिक वापर आणि सतत ईटीएफ गुंतवणुकीचा आधार मिळत आहे. सौरऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऑटो कंपोनेंटसारख्या क्षेत्रांमधून सतत चांदीचे मागणी वाढत असल्याने चांदीचे दर वधारले आहेत.  विशेषतः अशा वेळी जेव्हा अनेक देश वेगाने ऊर्जा संक्रमणाकडे वाटचाल करत आहेत.

भारतात, सौरऊर्जेची क्षमता वेगाने वाढवण्याच्या सरकारच्या योजनांमुळे देशांतर्गत चांदीच्या वापराला चालना मिळाली आहे. सौर पॅनेल उत्पादनात चांदीच्या वाढत्या वापरामुळे मागणी आणखी वाढली आहे. दुसरीकडे, पुरवठ्याची परिस्थिती अजूनही कठीण आहे. अनेक ब्रोकरेज रिपोर्ट्समध्ये सिल्व्हर इन्स्टिट्यूटच्या आकडेवारीचा उल्लेख आहे, ज्यावरून असे दिसून येते की जागतिक चांदी बाजार सलग पाचव्या वर्षी स्ट्रक्चरल तूटमध्ये आहे. याचा अर्थ मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त आहे. सुमारे 70 टक्के चांदीचे उत्पादन इतर धातूंच्या उप-उत्पादनाच्या स्वरूपात येते. यामुळे वाढत्या किमती असूनही उत्पादन वेगाने वाढवणे कठीण होते. शिवाय, खाणींमध्ये घटत्या धातूच्या दर्जा, मर्यादित पुनर्वापर आणि सपाट खाणींचे उत्पादन यामुळे उपलब्धता मर्यादित आहे. लंडन, चीन आणि युनायटेड स्टेट्ससारख्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये चांदीचा साठा देखील अनेक वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर असल्याचे वृत्त आहे.

आर्थिक आघाडीवर, कमकुवत अमेरिकन डॉलर आणि अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हकडून भविष्यात व्याजदर कपातीची अपेक्षा यामुळे चांदीला आधार मिळाला. सर्वसाधारणपणे, जागतिक उत्पन्नात घट झाल्यामुळे मौल्यवान धातूंची चमक वाढते. दरम्यान, भारतातील रुपया आणि डॉलरच्या हालचालींचाही एमसीएक्सवरील चांदीच्या किमतींवर परिणाम होत आहे.
गुंतवणूकदारांचे व्याज परतावे
ईटीएफमधून दीर्घकाळ बाहेर पडल्यानंतर, गुंतवणूक मागणी आता सुधारू लागली आहे. अ‍ॅक्सिस सिक्युरिटीजच्या मते, अलिकडच्या काही महिन्यांत चांदीच्या ईटीएफमध्ये गुंतवणूक वाढली आहे, ज्यामुळे पूर्वीच्या विक्रीची भरपाई झाली आहे. भू-राजकीय अनिश्चितता आणि उच्च जागतिक कर्ज देखील गुंतवणूकदारांना सुरक्षित-निवासस्थान आणि चांदीसारख्या औद्योगिक मालमत्तेकडे आकर्षित करत आहेत.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.

