चांदीने गाठला विक्रमी भाव! लंडनमध्ये नेमकं असं काय घडलं की झपाट्याने वाढतोय Silver Rate?

Silver Rate Today: चांदीच्या किंमती मंगळवारी 52.50 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचल्या आहेत. चांदीने आजवरचा सर्वाधिक उच्चांकी दर गाठला आहे. चांदीच्या किंमती अचानक इतक्या का वाढल्या याचे कारण काय? चांदीच्या वाढत्या किंमतीचे काम थेट लंडनशी जोडले असल्याचे सांगण्यात येतं. लंडनमध्ये नेमकं असं काय घडलं की त्यामुळं भारतात चांदीच्या किंमती वाढल्या, याचा सविस्तर आढावा घेऊयात.
एका दिवसांतच चांदीचे दर तब्बल 11 हजारांनी महागले आहेत. येत्या काही चांदीच्या किंमती 60 डॉलर प्रति औंसपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. म्हणजे सध्याच्या स्तरावरुन 20 टक्के अधिक आहे. लंडनमध्ये ऐतिहासिक अल्पकालीन मंदी आणि जागतिक बाजारपेठेतील आर्थिक अनिश्चिततेमुळे सुरक्षित गुंतवणुक म्हणून चांदीचा पर्याय निवडत आहे. त्यामुळं चांदीच्या किमती वाढल्या आहेत.लंडनमध्ये स्पॉट सिल्व्हर 0.4 टक्क्यांनी वाढून 52.58 डॉलर प्रति औंस झाला. वाढत्या भू-राजकीय तणाव आणि अमेरिकेच्या व्याजदर कपातीच्या अपेक्षेमुळे सोन्याच्या किमतींनीही नवीन विक्रम गाठला आहे. आठ आठवड्यांतच सोन्याने नवा विक्रम रचला आहे.
लंडनच्या बाजारपेठेत लिक्विडिटीबद्दलच्या वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर चांदीच्या किमतीत वाढ झाली आहे. लंडनमधील किमती न्यू यॉर्कच्या तुलनेत रेअर प्रीमियमवर व्यवहार करत आहेत, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांना या किमतींचा फायदा घेण्यासाठी अटलांटिक ओलांडून चांदी पाठवण्यास भाग पाडले जात आहे, जे सामान्यतः सोन्यासाठी महागडे पाऊल ठरू शकते.
मंगळवारी प्रीमियम $१.५५ प्रति औंसच्या आसपास होता, जे गेल्या आठवड्यात $३ पेक्षा कमी होते.लंडनमध्ये चांदीचा करार मागील शुक्रवारी एक महिन्याच्या वायद्यासाठी 30 टक्क्यांपर्यंत वाढले होते. ज्यामुळं व्यापाऱ्यांना शॉर्ट पोझिशन राखणे महाग झाले.अलीकडच्या आठवड्यात अलिकडच्या आठवड्यात भारतातून मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढल्याने उपलब्ध पुरवठा कमी झाला आहे, कारण अमेरिकेच्या टॅरिफच्या भीतीमुळे न्यू यॉर्कला होणारी शिपमेंट आधीच बंद झाली होती.
तज्ज्ञांच्या मते, सोने आणि चांदीच्या किमतीत झालेली वाढ बाजारपेठेतील वाढती अनिश्चितता दर्शवते. भू-राजकीय तणाव, व्याजदर कपातीची अपेक्षा आणि मध्यवर्ती बँका आणि गुंतवणूकदारांकडून जोरदार खरेदी यामुळे यावर्षी सोन्याच्या किमती जवळजवळ 60 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, ज्या पहिल्यांदाच 4,100 डॉलर्सच्या वर गेल्या आहेत. महागाई आणि किरकोळ विक्री यासारखे महत्त्वाचे अमेरिकन आर्थिक डेटा या आठवड्याच्या अखेरीस येणार आहेत, परंतु विश्लेषकांनी इशारा दिला आहे की जर सरकारी शटडाऊन सुरूच राहिला तर रोजगार डेटासह या अहवालांचे प्रकाशन लांबणीवर पडू शकते.