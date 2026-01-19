English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • फक्त 30 दिवसांत चांदी 1 लाख रुपयांनी महागली; यापुढे चांदीचे दर किती कसे वाढतील कुणीच भाकित करु शकत नाही, कारण अत्यंत धक्कादायक!

फक्त 30 दिवसांत चांदी 1 लाख रुपयांनी महागली; यापुढे चांदीचे दर किती कसे वाढतील कुणीच भाकित करु शकत नाही, कारण अत्यंत धक्कादायक!

चांदीच्या दराने सगळे रेकॉर्ड मोडले आहेत. फक्त 30 दिवसांत चांदी 1 लाख रुपयांनी महागली आहे. चांदीच्या किंमती वाढण्यामागे अत्यंत धक्कादायक कारण समोर आले. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 19, 2026, 11:20 PM IST
फक्त 30 दिवसांत चांदी 1 लाख रुपयांनी महागली; यापुढे चांदीचे दर किती कसे वाढतील कुणीच भाकित करु शकत नाही, कारण अत्यंत धक्कादायक!

Silver Price Record High: सोन्याचे किंमती उच्चांक गाठला असताना दुसरीकडे चांदीच्या किंमतीचा भडका उडाला आहे. फक्त 30 दिवसांत चांदी 1 लाख रुपयांनी महागली आहे. यापुढे चांदीचे दर किती कसे वाढतील कुणीच भाकित करु शकत नाही.  गेल्या एका वर्षात चांदीची किंमत 1 लाख रुपयांवरून 2 लाख रुपयांपर्यंत वाढली आहे आणि आता ती 3 लाख रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

चांदीच्या किमतींनी एक ऐतिहासिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. 19 जानेवारी 2026 रोजी, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर चांदीची किंमत पहिल्यांदाच प्रति किलोग्रॅम 300,000 च्या पुढे गेली. ट्रेडिंग आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी, चांदीचे दर प्रति किलोग्रॅम 304,000 च्या आसपास राहिले.  चांदीच्या किमतींमध्ये झपाट्याने वाढ होण्यामागील कारण काहीही असो, गेल्या तीन महिन्यांत गुंतवणूकदारांनी भरपूर नफा कमावला आहे. फक्त एका महिन्यात चांदीच्या किमतीत 1 लाखांची वाढ झाली आहे. गेल्या महिन्यात, 19 डिसेंबर 2025 रोजी, एक किलो चांदीची किंमत 2,03,500 होती. फक्त 30 दिवसांत, किंमत 1 लाखांनी वाढली आहे. दरम्यान, जेव्हा चीनमध्ये उत्पादन वाढते तेव्हा चांदीची मागणी थेट वाढते. चीन हा सौर पॅनेलचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि निर्यातदार असल्याने, प्रत्येक सौर पॅनेलमध्ये चांदीचा वापर केला जातो.

चांदीच्या किमतीत वाढ कशामुळे होत आहे?

जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, चलन बाजारातील अस्थिरता आणि गुंतवणूकदारांचा सुरक्षित आश्रयस्थानांचा शोध यामुळे चांदीची मागणी वाढत आहे. चांदीने सोन्यापेक्षा चांगले परतावे दिले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीची मागणी वाढतच आहे. गुंतवणुकीव्यतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर पॅनेल, ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहने) आणि उद्योगात चांदीचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो आणि तेथेही मागणी वाढत आहे.  

चांदीच्या किमतींमध्ये झालेल्या अभूतपूर्व वाढीचा परिणाम सराफा बाजारातही जाणवत आहे. ग्राहकांची गर्दी कमी झाली आहे. पारंपारिक वापरासाठी (दागिने, वस्तू) भौतिक चांदीची मागणी थोडी कमी झाली आहे. तथापि, डिजिटल सोन्याची मागणी वाढली आहे. चांदीच्या ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) मध्ये गुंतवणूकदारांचा रस कायम आहे. 
आता प्रश्न असा उद्भवतो: या किमतीत गुंतवणूक करणे योग्य आहे का? अनेक तज्ञांचे म्हणणे आहे की अल्पावधीत हे धोकादायक पाऊल असू शकते. तथापि, जर दीर्घकालीन दृष्टिकोन असेल तर कमी प्रमाणात गुंतवणूक करणे उचित आहे. जागतिक अनिश्चिततेची स्थिती लक्षात घेता, गुंतवणूकदारांनी त्यांचे पोर्टफोलिओ वैविध्यपूर्ण ठेवावेत.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Silver Price Record HighSilver rose by Rs 1 lakh in just 30 daysNo one can predict how much the price of silver will increaseचांदीचे दर वाढलेचांदी एक लाख रुपयांनी महागली

इतर बातम्या

The 30 Day Rule: अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी 30 दिवसांचा अत्य...

भारत