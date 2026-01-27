24 तासांत चांदी 30,000 रुपयांनी महागली, सोन्याचा दर वाढीचा आकडा पाहून तर डोकचं फिरेल? अचानक एवढ्या किंमती का वाढल्या?

Gold Silver Rate : सोने आणि चांदीच्या किंमतीत भयानक तेजी आली आहे. सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून गुंतवणूकदार या धातूंमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत. 27 जानेवारी रोजी 24 तासांत चांदी 30,000 रुपयांनी महागली, सोन्याचा दर वाढीनेही उच्चांक गाठला.
27 जानेवारी रोजी, मल्टी-कमोडिटी मार्केट (MCX) मध्ये चांदीच्या किमती एकाच झटक्यात 30,000 ने वाढल्या. या प्रचंड वाढीमुळे गुंतवणूकदारांपासून ते दागिने खरेदीदारांपर्यंत सर्वांनाच धक्का बसला. सोन्याच्या किंमतीतही 2,500 ने वाढ झाली. ही वाढ पाहून, लोकांना प्रश्न पडला आहे की इतकी मोठी वाढ का होत आहे. 5 मार्चच्या फ्युचर्ससाठी एमसीएक्स चांदीच्या किमती 30,000 रुपयांनी वाढून प्रति किलो 364,821 रुपयांच्या सार्वकालीन उच्चांकावर पोहोचल्या. 5 फेब्रुवारीच्या फ्युचर्ससाठी सोन्याच्या किमती 2500 रुपयांपेक्षा जास्त वाढून 159,820 रुपयांच्या सार्वकालीन उच्चांकावर पोहोचल्या.
जागतिक बाजारपेठेत जोरदार तेजी दिसून येत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने आणि चांदीचे दर सातत्याने उच्च पातळीवर राहिले आहेत, ज्यामुळे भारतातील एमसीएक्सवर चांदीच्या किमतीत विक्रमी वाढ झाली आहे. जागतिक मागणी आणि पुरवठ्याच्या कमतरतेमुळे चांदीच्या किमतीत विक्रमी वाढ झाली आहे. मागणी आणि पुरवठ्यातील उच्च कमतरता: चांदी आता केवळ दागिने किंवा गुंतवणूकीच्या उद्देशांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही; ती सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या उद्योगांमध्ये वापरली जात आहे, तर एकूण उत्पादनातही कमतरता भासत आहे. चीनसारख्या देशांनी चांदीच्या निर्यातीवर कडक नियम लागू केले आहेत.
सुरक्षित गुंतवणूक: जागतिक अनिश्चितता, चलनवाढ आणि भू-राजकीय तणाव यामुळे गुंतवणूकदार सोने आणि चांदीसारख्या सुरक्षित मालमत्तेकडे वळत आहेत. शेअर बाजारातील घसरण सोने आणि चांदीमधील गुंतवणुकीला देखील पाठिंबा देत आहे. चांदी आणि सोन्याच्या ईटीएफमधील गुंतवणूक देखील वेगाने वाढत आहे. रुपयाच्या तुलनेत डॉलर कमकुवत झाल्यामुळे आयात खर्च वाढतो, जो एमसीएक्सवरील स्थानिक किमतींना आधार देतो. या सर्व घटकांमुळे आज सोने आणि चांदीच्या किमती वाढल्या आहेत. काही तज्ञ असेही सांगतात की कमोडिटी मार्केटमध्ये चांदीच्या फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेडिंगचे प्रमाण वाढले आहे. किरकोळ विक्रेते देखील चांदीमध्ये रस घेत आहेत, ज्यामुळे किमती विक्रमी उच्च आहेत.