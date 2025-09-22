शेअर मार्केट अन् सोन्यालाही टाकलं मागे, या वर्षात चांदीने दिला सर्वाधिक परतावा; मार्केटचा ट्रेंड बदलतोय का?

Silver investment 2025: भारतीय कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर शुक्रवारी चांदीचा दराने उच्चांक गाठला आहे. चांदी 1,31,980 रुपये प्रति किलोवर पोहोचली असून इंट्राडे 1,32,311 रुपये ऑल टाइम आहे. चांदी शुक्रवारी 2,142 रुपये म्हणजेच 1.65 टक्क्यांने उसळली आहे. जागतिक अनिश्चिचितता असताना सुरक्षित गुंतवणुक आणि खरेदीसाठी तसंच, सौर व इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात औद्योगिक मागणीमुळं चांदीने यावर्षात 49 टक्के परतावा दिला आहे.
मागील वर्षी चांदी 87,233 रुपये प्रति किलोग्रॅम इतकी होती. 19 सप्टेंबर 2025 पर्यंत चांदीच्या दरात 49.17 टक्क्यांनी उसळी घेत 1,30,099 रुपये प्रति किलोग्रॅमवर पोहोचली आहे. चांदीच्या दरात वाढ झाली असून त्याचे कारण अमेरिकन डॉलरची झालेली घसरण आणि फेडरल रिझर्व्हकडून व्याज दरात कपातीच्या अपेक्षा होत्या. त्या व्यतिरिक्त जागतिक स्तरावर वाढलेल्या राजकीय तणाव यामुळं सुरक्षित गुंतवणुक आणि सौर व इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रातील औद्योगिक मागणीमुळं या धातुच्या किंमतीत वाढ झाली आहे.
इतकंच नव्हे तर, चांदीने सोनं आणि शेअर बाजारालाही मागे सोडलं आहे. चांदीने वर्षभरात 49.14 ट्क्क्यांचा परतावा दिला आहे. तर सोन्याने 43.2 टक्क्यांचा परतावा मिळाला आहे.
सौर पॅनल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये प्रामुख्याने कच्चा माल म्हणून चांदीचा वापर होतो. यामुळे त्याला हरित तंत्रज्ञानातील संरचनात्मक वाढीचा फायदा घेता येतो. शिवाय, चीनमधील धोरणे सुलभ करणे, फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर कपात, टॅरिफ अनिश्चितता आणि जागतिक पुरवठ्यातील कमतरता यासारख्या सहाय्यक समष्टि आर्थिक ट्रेंडसह, सुरक्षित-आश्रयस्थान आणि आर्थिक पुनर्प्राप्ती या दोन्ही थीमचा फायदा घेण्यासाठी चांदीचे दर वाढले आहे.
MCX वर चांदीचा दर 1,32,280 रुपये प्रति किलोग्रॅम आहे, जो मागील बंद भावापेक्षा 1.88% (2,442 रुपये) वाढला आहे. इंट्राडे उच्चांक 1,32,311 रुपये प्रति किलोग्रॅम आहे.
शुक्रवारी चांदीचा दर 2,142 रुपये किंवा 1.65% ने वाढला, ज्यामुळे तो 1,31,980 रुपये प्रति किलोग्रॅमवर पोहोचला. इंट्राडे उच्चांक 1,32,311 रुपये होता.
19 सप्टेंबर 2025 पर्यंत चांदीच्या दरात 49.17% ने वाढ झाली असून, तो 1,30,099 रुपये प्रति किलोग्रॅमवर पोहोचला आहे. वर्षभरात एकूण 49.14% परतावा मिळाला आहे.