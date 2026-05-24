/चांदी काळी पडते मग सोन्याचा रंग का उडत नाही? 99% लोकांना माहित नाही कारण?

Why Silver Turns Black : आपल्यापैकी अनेकांनी अनुभवलंय चांदी काळवंडते किंवा त्याला डाग पडला असं म्हणतात. पण तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का, की? सोन्याचा रंग कधीच का उडत नाही? यामागचं कारण काय?
अमेरिका आणि इराणमधील वाढता तणाव आणि जगभरातील सध्याची आर्थिक अस्थिरता आता थेट सराफा बाजारावर परिणाम करत आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किमतींबरोबरच सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्येही सतत चढ-उतार होत असतो. लोकांच्या मनात अनेकदा एक प्रश्न निर्माण होतो की, चांदी कालांतराने काळवंडते का? सोने वर्षानुवर्षे आपली चमक कशी टिकवून ठेवते?
दागिन्यांच्या शौकिनांच्या हे अनेकदा लक्षात आले असेल की, लॉकर किंवा पेटीत ठेवलेल्या चांदीची चमक हळूहळू कमी होते आणि त्यावर काळा थर जमा होतो. याउलट, सोन्याचे दागिने दीर्घकाळानंतरही जवळजवळ नवीन असल्यासारखेच राहतात. यामागील वैज्ञानिक कारण खूपच रंजक आहे.
चांदीचे काळवंडणे ही एक रासायनिक प्रक्रिया आहे. चांदी काळवंडणे ही एक रासायनिक अभिक्रिया आहे, जिला शास्त्रीय भाषेत 'डाग पडणे' (tarnishing) म्हणतात. जेव्हा चांदी हवेतील हायड्रोजन सल्फाइड वायू किंवा सल्फर संयुगांच्या संपर्कात येते, तेव्हा तिच्या पृष्ठभागावर सिल्व्हर सल्फाइडचा एक पातळ, काळा थर तयार होतो. हा थर हळूहळू चांदीची चमक कमी करतो, ज्यामुळे ती काळी दिसू लागते.
आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, घरात सल्फर कुठून येतो? शास्त्रज्ञांच्या मते, वायू प्रदूषणाव्यतिरिक्त, मानवी घाम, परफ्यूम, डिओडोरंट आणि अनेक सौंदर्यप्रसाधनांमध्येही सल्फरचे अंश आढळतात. वाढलेली आर्द्रता आणि उष्णता यामुळे ही अभिक्रिया अधिक वेगाने होते. यामुळेच पावसाळ्यात किंवा उन्हाळ्यात चांदी अधिक वेगाने काळवंडते.
सोन्याच्या बाबतीत असे होत नाही, कारण सोन्याला 'उदात्त धातू' (noble metal) मानले जाते, म्हणजेच त्याची अभिक्रियाशीलता खूप कमी असते. याचा अर्थ असा की हवा, आर्द्रता, ऑक्सिजन किंवा सल्फरसारखे वायू सोन्याच्या पृष्ठभागाशी सहजपणे अभिक्रिया करू शकत नाहीत. यामुळेच सोन्यावर ऑक्साईड किंवा सल्फाईडचे थर तयार होत नाहीत. शास्त्रज्ञांच्या मते, सोन्याची अणुसंरचना अत्यंत स्थिर असते. त्याचे इलेक्ट्रॉन घट्टपणे बांधलेले असतात, त्यामुळे सोने इतर मूलद्रव्यांशी सहजपणे रासायनिक बंध तयार करत नाही. यामुळेच सोन्याला गंज लागत नाही आणि त्याची चमक वर्षानुवर्षे टिकून राहते. याच कारणामुळे, शेकडो वर्षे जुने सोनेसुद्धा चिखल किंवा पाण्यातून काढल्यावर चमकदार दिसते, तर चांदीला वेळोवेळी स्वच्छ करण्याची गरज असते.
