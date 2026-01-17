SIP Calculation: 4000 रुपयांच्या SIP मध्ये कसा बनेल 10 लाखांचा फंड; समजून घ्या गणित!

SIP Calculation: एसआयपी ही म्युच्युअल फंडातील एक नियमित गुंतवणूक पद्धत आहे, ज्यात तुम्ही दरमहा ठराविक रक्कम गुंतवता. ही पद्धत शिस्तबद्ध गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देते आणि बाजारातील चढ-उतारांमुळे सरासरी खरेदी किंमत कमी होते. उदाहरणार्थ 4000 रुपयांची मासिक गुंतवणूक सुरू करून तुम्ही दीर्घकाळात मोठा निधी तयार करू शकता. ही योजना नवीन गुंतवणूकदारांसाठी सोपी असते, कारण ती छोट्या रकमेपासून सुरू होते आणि कंपाउंडिंगच्या मदतीने वाढते. बाजारातील जोखीम असली तरी, नियमित गुंतवणूक दीर्घ मुदतीत फायदेशीर ठरते.
जर तुम्ही दरमहा 4000 रुपये म्युच्युअल फंडात गुंतवले आणि 12% वार्षिक परतावा मिळाला तर 11 वर्षांत तुमचा एकूण निधी सुमारे 10.98 लाख रुपये होऊ शकतो. यात तुम्ही एकूण 5.28 लाख रुपये गुंतवले असतील, तर उरलेली रक्कम व्याज आणि कंपाउंडिंगमुळे मिळेल. ही गणना सामान्य आहे आणि वास्तविक परतावा बाजारावर अवलंबून असतो. छोट्या रकमेने सुरू करून मोठा ध्येय साध्य करण्याचा हा एक सोपा मार्ग आहे.
या उदाहरणात 12% वार्षिक परतावा गृहीत धरला आहे, जो म्युच्युअल फंडात सामान्यतः 12-14% असतो. मात्र, शेअर बाजारातील चढ-उतारांमुळे हा दर बदलू शकतो. 11 वर्षांचा कालावधी महत्त्वाचा आहे, कारण कंपाउंडिंगचा फायदा जितका जास्त काळ, तितका जास्त. जर परतावा कमी झाला तर ध्येय साध्य करण्यास जास्त वेळ लागेल. गुंतवणूकदारांनी आपल्या जोखीम क्षमतेनुसार फंड निवडावा.
एसआयपीमुळे तुम्ही बाजारातील कमी किंमतीत जास्त युनिट्स खरेदी करू शकता, ज्याला रुपी-कॉस्ट अॅव्हरेजिंग म्हणतात. ही पद्धत भावनिक निर्णय टाळते आणि नियमित बचत सवय लावते. 10 लाखांचा निधी तयार करण्यासाठी ही योजना आदर्श आहे, विशेषतः नोकरदार किंवा छोट्या उत्पन्न असलेल्यांसाठी. मात्र, परतावा हमी नसते, त्यामुळे संयम आणि सातत्य आवश्यक आहे.
म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक बाजाराशी जोडलेली असते, म्हणून नुकसान होण्याची शक्यता असते. गुंतवणूकदारांनी फंडाची माहिती घ्यावी आणि व्यावसायिक सल्ला घ्यावा. ही योजना दीर्घ मुदतीसाठी योग्य आहे, लघु मुदतीत नुकसान होऊ शकते. नवीन गुंतवणूकदारांनी छोट्या रकमेने सुरू करावे आणि नियमितपणे तपासावे.
सामान्यतः म्युच्युअल फंडात रोख रकमेने गुंतवणूक करता येत नाही. मात्र, पॅन किंवा बँक खाते नसलेल्या व्यक्तींना (जसे शेतकरी, छोटे व्यापारी, मजूर) अपवाद आहे. अशा व्यक्ती दर आर्थिक वर्षी ५०,००० रुपयांपर्यंत रोख रकमेने गुंतवू शकतात. इतरांसाठी बँकिंग किंवा डिजिटल पद्धती अनिवार्य आहे, जेणेकरून पारदर्शकता राहते.