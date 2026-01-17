English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  भारत
SIP Calculation: 4000 रुपयांच्या SIP मध्ये कसा बनेल 10 लाखांचा फंड; समजून घ्या गणित!

SIP Calculation: जर तुम्ही दरमहा 4000 रुपये म्युच्युअल फंडात गुंतवले आणि 12% वार्षिक परतावा मिळाला तर किती रिटर्न्स मिळतील? जाणून घ्या.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 17, 2026, 08:20 PM IST
SIP Calculation: 4000 रुपयांच्या SIP मध्ये कसा बनेल 10 लाखांचा फंड; समजून घ्या गणित!
एसआयपी

SIP Calculation: एसआयपी ही म्युच्युअल फंडातील एक नियमित गुंतवणूक पद्धत आहे, ज्यात तुम्ही दरमहा ठराविक रक्कम गुंतवता. ही पद्धत शिस्तबद्ध गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देते आणि बाजारातील चढ-उतारांमुळे सरासरी खरेदी किंमत कमी होते. उदाहरणार्थ 4000 रुपयांची मासिक गुंतवणूक सुरू करून तुम्ही दीर्घकाळात मोठा निधी तयार करू शकता. ही योजना नवीन गुंतवणूकदारांसाठी सोपी असते, कारण ती छोट्या रकमेपासून सुरू होते आणि कंपाउंडिंगच्या मदतीने वाढते. बाजारातील जोखीम असली तरी, नियमित गुंतवणूक दीर्घ मुदतीत फायदेशीर ठरते.

Add Zee News as a Preferred Source

दरमहा गुंतवणूक 

जर तुम्ही दरमहा 4000 रुपये म्युच्युअल फंडात गुंतवले आणि 12% वार्षिक परतावा मिळाला तर 11 वर्षांत तुमचा एकूण निधी सुमारे 10.98 लाख रुपये होऊ शकतो. यात तुम्ही एकूण 5.28 लाख रुपये गुंतवले असतील, तर उरलेली रक्कम व्याज आणि कंपाउंडिंगमुळे मिळेल. ही गणना सामान्य आहे आणि वास्तविक परतावा बाजारावर अवलंबून असतो. छोट्या रकमेने सुरू करून मोठा ध्येय साध्य करण्याचा हा एक सोपा मार्ग आहे.

किती मिळतील रिटर्न्स? 

या उदाहरणात 12% वार्षिक परतावा गृहीत धरला आहे, जो म्युच्युअल फंडात सामान्यतः 12-14% असतो. मात्र, शेअर बाजारातील चढ-उतारांमुळे हा दर बदलू शकतो. 11 वर्षांचा कालावधी महत्त्वाचा आहे, कारण कंपाउंडिंगचा फायदा जितका जास्त काळ, तितका जास्त. जर परतावा कमी झाला तर ध्येय साध्य करण्यास जास्त वेळ लागेल. गुंतवणूकदारांनी आपल्या जोखीम क्षमतेनुसार फंड निवडावा.

गुंतवणुकीचे फायदे

एसआयपीमुळे तुम्ही बाजारातील कमी किंमतीत जास्त युनिट्स खरेदी करू शकता, ज्याला रुपी-कॉस्ट अॅव्हरेजिंग म्हणतात. ही पद्धत भावनिक निर्णय टाळते आणि नियमित बचत सवय लावते. 10 लाखांचा निधी तयार करण्यासाठी ही योजना आदर्श आहे, विशेषतः नोकरदार किंवा छोट्या उत्पन्न असलेल्यांसाठी. मात्र, परतावा हमी नसते, त्यामुळे संयम आणि सातत्य आवश्यक आहे.

बाजारातील जोखीम आणि सल्ला

म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक बाजाराशी जोडलेली असते, म्हणून नुकसान होण्याची शक्यता असते. गुंतवणूकदारांनी फंडाची माहिती घ्यावी आणि व्यावसायिक सल्ला घ्यावा. ही योजना दीर्घ मुदतीसाठी योग्य आहे, लघु मुदतीत नुकसान होऊ शकते. नवीन गुंतवणूकदारांनी छोट्या रकमेने सुरू करावे आणि नियमितपणे तपासावे.

रोख रकमेने गुंतवणुकीचे नियम

सामान्यतः म्युच्युअल फंडात रोख रकमेने गुंतवणूक करता येत नाही. मात्र, पॅन किंवा बँक खाते नसलेल्या व्यक्तींना (जसे शेतकरी, छोटे व्यापारी, मजूर) अपवाद आहे. अशा व्यक्ती दर आर्थिक वर्षी ५०,००० रुपयांपर्यंत रोख रकमेने गुंतवू शकतात. इतरांसाठी बँकिंग किंवा डिजिटल पद्धती अनिवार्य आहे, जेणेकरून पारदर्शकता राहते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

