काय सुरुय? 'नो फर्स्ट यूज' धोरण असूनही भारतानं का तैनात केली अण्वस्त्र? SIPRI अहवालानं वळवल्या नजरा

India Nuclear Warhead Deployment : इराण अमेरिका यांच्यामध्ये सुरू असणारा संघर्ष अद्याप शमलेला नाही. तिथं रशिया- युक्रेनमध्येसुद्धा तणाव धुमसत आहे. एकंदरच जगात अनेक देशांच्या सीमाभागात अशांतता असतानाच भारतही यास अपवाद ठरलेला नाही. पाकिस्तान आणि चीनसोबत संलग्न सीमा असणाऱ्या भारतातही प्रामुख्यानं सीमाभागात तणावाचं चित्र आहे. यातच देशानं अण्वस्त्र तैनाती केल्याच्या वृत्तांनी साऱ्या जगाच्या नजरा वळवल्या आहेत. नुकत्यात जारी करण्यात आलेल्या 'स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI)' च्या अहवालातून याबाबतची माहिती जारी करण्यात आली.
SIPRI च्या वतीनं जारी करण्यात आलेल्या वार्षिक अहवालात भारताबाबतची एक ओळ लक्ष वेधून जात आहे. ज्यामुळं अण्वस्त्र धोरणांबाबत रणनिती आखणाऱ्यांनाही धक्का बसला आहे. “India is believed to have once again slightly expanded its nuclear arsenal in 2025 and continued development of new types of nuclear delivery systems,” असं या अहवालात म्हटलं गेलं आहे. शांतीकाळातही भारताना क्षेपणास्त्रांची ताकद वाढवल्याचं या ओळीतून सुचवण्यात आलं. भारताने इतिहासात पहिल्यांदाच प्रत्यक्ष वापरासाठी अण्वस्त्रं तैनात केली असून, त्यांचा आकडा 12 असल्याचं सांगण्यात आलं.
भारतानं आतापर्यंत कायमच 'नो फर्स्ट यूज (NFU)' अर्थात अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याचं धोरण स्वीकारलं आहे. मात्र आता प्रत्यक्षात घडणाऱ्या घडामोडी या धोरणांपलिकडे जाताना दिसत आहेत. चीनकडून सातत्यानं दिली जाणारी आव्हानं, पाकिस्तानच्या खुरापती या पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका इथं नजर रोखून धरत आहे.
सिप्रीच्या नव्या अहवालानुसार जानेवारी 2026 पर्यंत भारताकडे जवळपास 190 अण्वस्त्र असून, ज्यामध्ये 12 वॉरहेड शांतताकाळात तैनात केल्याचं म्हटलं जात आहे. हा आकडा लहान वाटत असला तरीही हा बदल मात्र लक्ष वेधून जात आहे. शांततेच्या काळात बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांसारख्या प्रक्षेपण यंत्रणांपासून अण्वस्त्रं वेगळे ठेवण्याची भारताची भूमिका आता बदलली आहे.
SIPRI च्या माहितीनुसार कॅनिस्टर क्षेपणास्त्रांप्रती भारताचा एकंदर कल आणि समुद्रातील वाढती लष्करी तैनाती भारताच्या अण्वस्त्र साठ्याचा काही भाग सक्रिय पद्धतीने तैनात करण्यात आला आहे. तांत्रिक भाषेमध्ये या संपूर्ण प्रक्रियेला 'वॉरहेड मेटिंग' असं म्हणतात. म्हणजेच आण्विक क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण यंत्रणेला जोडणं. ज्यावेळी प्रत्यक्ष वॉरहेड वेगळे असात तेव्हा हल्ला करण्यास वेळ दवडला जातो. मात्र ते एकत्र असल्यास तातडीनं मारा करणं सोपं होतं.
सिप्रीच्या अहवालानुसार भारतानं संरक्षणात्मक धोरणांमध्ये सध्या अतिप्रचंड वेगानं अधिक दूरवर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांवर लक्ष केंद्रीत केलं आहे, जी चीनवर निशाणा साधू शकतील. हा एक मोठा बदल असून यापूर्वी भारताच्या अण्वस्त्र धोरणाच्या निशाण्यावर पाकिस्तान होतं, ज्याची जागा आता चीननं घेतल्याचं म्हटलं जात आहे. चीन या बाबतीत पुढे असून, सिप्रीच्या माहितीनुसार आतापर्यंत शेजारी देशाकडे 620 अण्वस्त्र असून, हा आकडा इतर कोणत्याही देशाच्या तुलनेत अतिशय झपाट्यानं वाढत आहे. एका मोठ्या वाळवंटीय क्षेत्रावर चीननं जवळपास 350 नवी ICBM क्षेपणास्त्र तयार केली आहे. ज्यांची मारक क्षमता 12,000-15,000 किलोमीटर इतकी असल्याचं सांगण्यात येतं. भारताकडे याच्या उत्तरात अग्नि-V हून अधिक काही नसल्यानं त्याची तैनाती गरजेची ठरत आहे.
भारताकडे आता एकूण 190 अण्वस्त्रं असून वर्षभरापूर्वी ही संख्या 180 होती. त्यापैकी 12 अण्वस्त्रं आता तैनात करण्यात आली आहेत. भारताच्या अण्वस्त्र साठ्याचा काही भाग सक्रिय पद्धतीने तैनात आल्यानं शेजारी राष्ट्रांचंही लक्ष वेधलं आहे. भारताने ऑगस्ट 2024 पासून दोन अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुड्या आयएनएस अरिघात, आयएनएस अरिदमन सक्रिय केल्या असून त्या अण्वस्त्रसज्ज बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रं वाहून नेण्यासही सक्षम आहेत.
1998 च्या पोखरण II चाचणीनंतर भारतानं आपल्या वतीनं कधीच पहिला अण्वस्त्र हल्ला केला जाणार नसल्याची ठाम भूमिका जगापुढं मांडली होती. 2003 मध्ये या धोरणाची औपचारिक नोंद न्यूक्लियर डॉक्ट्रीनमध्ये कर्यात आली. या धोरणाचा हेतू अगदी स्पष्ट होता, की भारताला एक जबाबदार अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र म्हणून स्थान मिळवून देत ही शस्त्रसज्जता आक्रमकतेचं नव्हे तर स्वसंरक्षणाचंही माध्यम आहे. या धोरणामागचं व्यावहारिक धोरण म्हणजे प्रत्यक्ष अण्वस्त्र आणि प्रक्षेपण यंत्रणा वेगळ्या ठेवल्या जाणं, ज्यामुळं आधी हल्ला करण्याचा प्रश्न उपस्थित होत नव्हता. मात्र आता हेच अंतर कमी होत असल्यानं बऱ्याच चर्चा डोकं वर काढत आहेत.