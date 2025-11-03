SIPs millionaire Secret: अवघ्या 7 हजारच्या गुंतणवणुकीत व्हाल 4 कोटींचे मालक; श्रीमंत होण्याचे सिक्रेट!

SIP Formula: करोडपती होणे हे फक्त श्रीमंतांसाठी सोपे असते, अशी धारणा असले तरी ती चुकीची आहे. आता आपण एक सिक्रेट जाणून घेऊया ज्यात फक्त दरमहा 7100 रुपये गुंतवून रिटायरमेंटच्या वेळी 4 कोटी रुपयांचा फंड तयार होईल. हे कोणताही स्वप्न नाही, तर योग्य गुंतवणूक आणि चक्रवाढ व्याजाच्या जादूची कमाल आहे. आजच्या काळात अनेक गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध असले तरी दीर्घकालीन चांगल्या परताव्यांसाठी आणि कमी धोक्यासाठी सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (एसआयपी) हा अव्वल पर्याय आहे. किमान 15 टक्के वार्षिक परतावा मिळाल्यास 30 वर्षांत हा ध्येय साध्य होईल. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
एसआयपीमध्ये गुंतवणूक केलेला पैसा केवळ मुख्य रकमेवरच नव्हे, तर परताव्यावरही परतावा मिळवतो, ज्यामुळे छोटी रक्कम वेळेनुसार प्रचंड वाढते. हे गुंतवणूकदारांना नियमितपणे निश्चित रक्कम गुंतवण्याची सवय लावते, ज्यामुळे आर्थिक उद्दिष्टांपासून भटकणे कठीण होते. बाजारातील चढ-उतारांमध्येही गुंतवणूक करून सरासरी लाभ मिळतो. ज्यामुळे खरेदीची सरासरी किंमत कमी राहते. याशिवाय एसआयपीची फ्रेक्झिबिलीटी उत्तम आहे . म्हणजेच आपण हवे तेव्हा एसआयपी सुरू किंवा थांबवू शकता. आणि मासिक रक्कम वाढवणे किंवा कमी करणे सोपे असते यामुळे गुंतवणूकदारांना तणावमुक्त राहता येते आणि दीर्घकाळ टिकणारी संपत्ती उभी राहते.
करोडपती होण्यासाठी 25 व्या वर्षी 7100 रुपयांची गुंतवणूक सुरू केल्यास 55 व्या वर्षी 4 कोटींचा फंड तयार होईल. 30 वर्षांसाठी दरमहा 7100 रुपये गुंतवल्यास एकूण गुंतवलेली रक्कम 25.56 लाख रुपये (7100 × 12 × 30) होते. पण संयुक्त व्याजाची खरी ताकद येथे दिसते. 15% वार्षिक परताव्याने भविष्यातील मूल्य सुमारे 4.98 कोटी रुपये होते. यात गुंतवलेली रक्कम 25.56 लाख, तर नफ्याची कमाई 4.72 कोटी रुपये आहे.छोट्या सुरुवातीने मोठी संपत्ती शक्य असल्याचे यातून लक्षात आले असेल. ज्यामुळे तुमची रिटायरमेंट आरामात जाईल.
एसआयपीमध्ये जितक्या लवकर सुरुवात कराल, तितका संयुक्त व्याजाचा फायदा मिळेल. ही गुंतवणूक अल्पकालीन नाही; चांगल्या परताव्यासाठी किमान 10-15 वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधी ठेवा. रिस्क घेण्याची क्षमता आणि आर्थिक ध्येयांनुसार योग्य म्युच्युअल फंड योजना निवडा. यासाठी आर्थिक सल्लागाराची मदत घेणे उचित ठरेल. ज्यामुळे चुकीच्या निर्णय टाळता येतील आणि गुंतवणूक सुरक्षित राहील.
रिटायरमेंटनंतर तणावमुक्त आणि सुखी जीवन जगणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. यासाठी तरुणपणीच आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक आहे. दरमहा 7100 रुपयांची एसआयपी गुंतवणूक केल्यास केवळ करोडपती होण्याबरोबरच पुढील पिढीसाठी दृढ आर्थिक पाया तयार होईल. म्हणून, विलंब का? आजच तुमचे आर्थिक प्लानिंग सुरु करा.
(Desclaimer: हा लेख फक्त माहितीसाठी आहे; गुंतवणुकीपूर्वी वित्तीय तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.)
