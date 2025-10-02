English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
2 भावांशी लग्नानंतर पत्नीने पहिल्यांदाच शेअर केला अनुभव; एकजण घर सोडून का गेला? 'मला नवीन गोष्टी...'

Joint Marriage: भावांशी लग्नानंतर पत्नी सुनिताची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. काय म्हणाली सुनीता? जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 2, 2025, 09:57 PM IST
2 भावांशी लग्नानंतर पत्नीने पहिल्यांदाच शेअर केला अनुभव; एकजण घर सोडून का गेला? 'मला नवीन गोष्टी...'
2 भावांशी लग्नानंतर पहिली प्रतिक्रिया

Joint Marriage: हिमाचल प्रदेशातील सिरमौर जिल्ह्यातील शिलाई गावातील एका वेगळ्या विवाहाची देशभरात चर्चा झाली. हाटी जनजातीच्या प्रदीप नेगी आणि कपिल नेगी या दोन भाऊ जुलै महिन्यात कुन्हाट गावातील सुनीता चौहान यांच्यासोबत एकाच वेळी विवाहबद्ध झाले होते. ही बहुपतिप्रथा ट्रान्स-गिरी भागात शतकानुशतके चालत असून कुटुंबाची जमीन एकत्र ठेवणे आणि विधवा स्त्रीला संरक्षण देण्याच्या व्यावहारिक कारणांमुळे ती उदयास आली. भावांशी लग्नानंतर पत्नी सुनिताची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. काय म्हणाली सुनीता? जाणून घेऊया. 

कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर 

विवाहानंतर लगेचच नेगी कुटुंबाला मोठा धक्का बसला होता. कारण लग्नाच्या काही दिवसांनीच प्रदीप आणि कपीलच्या त्यांच्या वडिलांचे कर्करोगाने निधन झाले. दोन्ही भावांनी सोशल मीडियावर शोक व्यक्त केला. तरीही हा विवाह हाटी समुदायात सामाजिकदृष्ट्या मान्य असून, हिमाचल राजस्व कायद्यात 'जोडीदार' म्हणून ओळखला जातो. सुनीता आणि भावांनी सर्व निर्णय सहमतीने घेतल्याचे सांगितले, ज्यामुळे आधुनिक काळातही ही प्रथा टिकून आहे. 

पांचालीसारख्या प्रथेची वैशिष्ट्ये काय?

हाटीमध्ये एका महिलेचे पाच भावांशी लग्न होणे 'पांचाली' परंपरा म्हणून ओळखले जाते, जे द्रौपदीच्या कथेशी जोडले जाते. उत्तराखंडच्या जौनसार-बावरमध्येही ही प्रथा आहे. मात्र, शिक्षण आणि आर्थिक विकासामुळे ती कमी होत आहे. या प्रकरणाने सामाजिक न्याय, स्त्री हक्क आणि सांस्कृतिक वारसा यावर नवीन वादळ सुरू केले, ज्यात कायदेशीर वैधता आणि सामाजिक दबावावर प्रश्न उपस्थित झाले. प्रदीप जलशक्ती विभागात कार्यरत असून, कपिल परदेशातील हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात नोकरी करतो. हा विवाह तीन दिवस चालला आणि शेकडो लोकांनी हजेरी लावली, ज्यामुळे देशभर चर्चा सुरू झाली. 

काय म्हणाली सुनीता?

विवाहानंतर सुनीताने पहिल्यांदाच सोशल मीडियावर तिच्या भावना मांडल्या. कपिलने आपण बहरीनला जात असल्याचे सांगितल्यानंतर दुसरा भाऊ प्रदीपने भावनिक पोस्ट लिहिली. ज्यात त्याने बालपणीच्या आठवणी, आईच्या रागातून वाचवणे आणि सणांच्या अभावाची खंत व्यक्त केली. सुनीतानेही यावर प्रतिक्रिया दिली. "मला नवीन गोष्टी आवडतात, पण तुमच्या जुन्या आठवणी अधिक प्रिय आहेत. दोघांचीही आठवण येते आणि मी तुम्हाला खूप प्रेम करते" असे लिहिले. ही प्रतिक्रिया व्हायरल झालीय.

FAQ 

प्रश्न: हिमाचल प्रदेशातील जोडेदार विवाहाची पार्श्वभूमी आणि तपशील काय?

उत्तर: सिरमौर जिल्ह्यातील शिलाई गावात हाटी जनजातीचे प्रदीप नेगी आणि कपिल नेगी हे दोन भावांनी जुलै महिन्यात सुनीता चौहान यांच्यासोबत एकाच वेळी विवाह केले. ही जोडेदार प्रथा (बहुपतिप्रथा) ट्रान्स-गिरी भागात शतकानुशतके चालू असून, जमीन एकत्र ठेवणे आणि विधवा संरक्षणासाठी उदयास आली. तीन दिवस चाललेला हा विवाह शेकडो लोकांसमोर पार पडला आणि देशभर चर्चेत आला.

प्रश्न: वधू सुनीता चौहान यांची पहिली सार्वजनिक प्रतिक्रिया काय होती?

उत्तर: विवाहानंतर सुनीता लांब मौन सोडून सोशल मीडियावर भावना मांडल्या. कपिलच्या बहरीनला परतण्याच्या घोषणेवर प्रदीपने बालपणीच्या आठवणी आणि अभाव व्यक्त केला, तेव्हा सुनीताने उत्तर देत "मला नवीन गोष्टी आवडतात, पण तुमच्या जुन्या आठवणी अधिक प्रिय. दोघांचीही आठवण येते आणि मी तुम्हाला खूप प्रेम करते" असे लिहिले. ही पोस्ट व्हायरल झाली.

प्रश्न: या प्रथेची वैशिष्ट्ये आणि कुटुंबावरील इतर घटना काय?

उत्तर: हाटीमध्ये एका महिलेचे पाच भावांशी लग्न 'पांचाली' परंपरा म्हणून ओळखली जाते, जी द्रौपदी कथेशी जोडली जाते. विवाहानंतर नेगी कुटुंबाच्या वडिलांचे कर्करोगाने निधन झाले. ही प्रथा सामाजिकदृष्ट्या मान्य असली तरी शिक्षण व विकासामुळे कमी होत आहे, ज्यामुळे स्त्री हक्क आणि सांस्कृतिक वारसा यावर चर्चा सुरू आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

