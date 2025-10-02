2 भावांशी लग्नानंतर पत्नीने पहिल्यांदाच शेअर केला अनुभव; एकजण घर सोडून का गेला? 'मला नवीन गोष्टी...'

Joint Marriage: हिमाचल प्रदेशातील सिरमौर जिल्ह्यातील शिलाई गावातील एका वेगळ्या विवाहाची देशभरात चर्चा झाली. हाटी जनजातीच्या प्रदीप नेगी आणि कपिल नेगी या दोन भाऊ जुलै महिन्यात कुन्हाट गावातील सुनीता चौहान यांच्यासोबत एकाच वेळी विवाहबद्ध झाले होते. ही बहुपतिप्रथा ट्रान्स-गिरी भागात शतकानुशतके चालत असून कुटुंबाची जमीन एकत्र ठेवणे आणि विधवा स्त्रीला संरक्षण देण्याच्या व्यावहारिक कारणांमुळे ती उदयास आली. भावांशी लग्नानंतर पत्नी सुनिताची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. काय म्हणाली सुनीता? जाणून घेऊया.
विवाहानंतर लगेचच नेगी कुटुंबाला मोठा धक्का बसला होता. कारण लग्नाच्या काही दिवसांनीच प्रदीप आणि कपीलच्या त्यांच्या वडिलांचे कर्करोगाने निधन झाले. दोन्ही भावांनी सोशल मीडियावर शोक व्यक्त केला. तरीही हा विवाह हाटी समुदायात सामाजिकदृष्ट्या मान्य असून, हिमाचल राजस्व कायद्यात 'जोडीदार' म्हणून ओळखला जातो. सुनीता आणि भावांनी सर्व निर्णय सहमतीने घेतल्याचे सांगितले, ज्यामुळे आधुनिक काळातही ही प्रथा टिकून आहे.
हाटीमध्ये एका महिलेचे पाच भावांशी लग्न होणे 'पांचाली' परंपरा म्हणून ओळखले जाते, जे द्रौपदीच्या कथेशी जोडले जाते. उत्तराखंडच्या जौनसार-बावरमध्येही ही प्रथा आहे. मात्र, शिक्षण आणि आर्थिक विकासामुळे ती कमी होत आहे. या प्रकरणाने सामाजिक न्याय, स्त्री हक्क आणि सांस्कृतिक वारसा यावर नवीन वादळ सुरू केले, ज्यात कायदेशीर वैधता आणि सामाजिक दबावावर प्रश्न उपस्थित झाले. प्रदीप जलशक्ती विभागात कार्यरत असून, कपिल परदेशातील हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात नोकरी करतो. हा विवाह तीन दिवस चालला आणि शेकडो लोकांनी हजेरी लावली, ज्यामुळे देशभर चर्चा सुरू झाली.
विवाहानंतर सुनीताने पहिल्यांदाच सोशल मीडियावर तिच्या भावना मांडल्या. कपिलने आपण बहरीनला जात असल्याचे सांगितल्यानंतर दुसरा भाऊ प्रदीपने भावनिक पोस्ट लिहिली. ज्यात त्याने बालपणीच्या आठवणी, आईच्या रागातून वाचवणे आणि सणांच्या अभावाची खंत व्यक्त केली. सुनीतानेही यावर प्रतिक्रिया दिली. "मला नवीन गोष्टी आवडतात, पण तुमच्या जुन्या आठवणी अधिक प्रिय आहेत. दोघांचीही आठवण येते आणि मी तुम्हाला खूप प्रेम करते" असे लिहिले. ही प्रतिक्रिया व्हायरल झालीय.
