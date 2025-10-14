Durgapur Rape: 'त्याच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करा, त्याने आमच्या...', सख्ख्या बहिणीनेच भावाला केलं पोलिसांच्या हवाली

Durgapur Rape Case: पश्चिम बंगालमधील दुर्गापूर येथील एका खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाजवळ दुसऱ्या वर्षात शिकणाऱ्या वैद्यकीय विद्यार्थिनीवर झालेल्या कथित सामूहिक बलात्कारामुळे सध्या देशभरात संतापाची लाट आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी पाचही आरोपींना अटक केली. एका आरोपीला पोलिसांनी त्याच्या बहिणीच्या मदतीनेच अटक केली. मंगळवारी पोलिसांनी गुन्ह्याच्या ठिकाणी नेत गुन्ह्याचं नाट्य रुपांतर केलं. दरम्यान राज्य सरकार ज्याप्रकारे प्रकरण हाताळत आहे त्यावरुन टीका केली जात आहे.
पोलिसांनी सांगितलं की, आरोपी सफीकची बहीण रोझिना हिने सोमवारी दुर्गापूरमधील अंदल पुलाखाली त्याला शोधण्यास मदत केली. "त्याने कायद्याचा सामना करावा. त्याच्यामुळे आमच्या कुटुंबाला लाज वाटू नये," असं तिने पोलिसांना सांगितलं. आत्मसमर्पण करताना सफीक प्रचंड घाबरला होता. दुसरा आरोपी, एसके नसिरुद्दीन, ज्याची मोटारसायकल घटनास्थळावरून पळून जाण्यासाठी वापरण्यात आली होती, त्यालाही लगेच अटक करण्यात आली.
त्यांच्या अटकेनंतर आता पाचही आरोपी आता कोठडीत आहेत. इतर तिघे रियाझुद्दीन (कॉलेजचा माजी सुरक्षा रक्षक), अप्पू बारुई आणि फिरदौस यांना 12 ऑक्टोबर रोजी अटक करण्यात आली आणि त्यांना 10 दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली. सोमवारी अटक करण्यात आलेल्या दोघांना 9 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
दुर्गापूर बार असोसिएशनने आरोपींचे प्रतिनिधित्व करण्यास नकार दिला आहे. कायदेशीर मदत पुरवणाऱ्या वकील पूजा कुर्मी यांनी सफीक आणि नसिरुद्दीनसाठी वकीलपत्र दाखल केलं परंतु जामीन मागितला नाही.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, आरोपींना वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळील परानागंज काली बारी स्मशानभूमीजवळील जंगलात गुन्ह्याचं नाट्य रुपांतर करण्यासाठी नेलं जाण्याची शक्यता आहे. "नाट्य रुपांतर हा तपासाचा एक महत्त्वाचा भाग असल्याने, आम्ही ते करण्याची योजना आखत आहोत... ते आज होऊ शकते," असं त्यांनी सांगितलं आहे.
यापूर्वी, दोन आरोपींना लपवलेले पुरावे मिळवण्यासाठी त्यांच्या घरी नेण्यात आलं होतं आणि पाचही जणांची वैद्यकीय तपासणी केली जाईल. पीडिता जबाब नोंदवण्यासाठी तयार झाल्यानंतर डीएनए प्रोफाइलिंगसाठी न्यायालयाची परवानगी घेण्याची आणि चाचणी ओळख परेड घेण्याची पोलिसांची योजना आहे.
ओडिशातील बालासोर येथील 23 वर्षीय वैद्यकीय विद्यार्थिनी शुक्रवारी रात्री 8 ते 8.45 दरम्यान एका पुरुष मित्रासोबत जेवायला बाहेर गेली असताना तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी सांगितले की, पाच जणांनी स्मशानभूमीजवळ त्यांच्यावर हल्ला केला. मदतीसाठी फोन करण्याचा प्रयत्न केला असता तिचा फोन हिसकावून घेतला आणि तिच्यावर आळीपाळीने अत्याचार केले. तिचा मित्र पळून गेला आणि सध्या चौकशीसाठी पोलिसांच्या ताब्यात आहे.
आरोपींपैकी एकाने कॉलेज सुरक्षा रक्षक म्हणून काम केलं होते, दुसरा रुग्णालयात नोकरी करतो, एक नागरिक संस्थेत कंत्राटी कामगार आहे आणि एक बेरोजगार आहे.
FAQ
1) पीडित कोण आहे?
पीडित २३ वर्षीय दुसऱ्या वर्षाच्या एमबीबीएस विद्यार्थिनी असून, ती ओडिशातील बालासोर येथील रहिवासी आहे. ती मित्रासोबत डिनरसाठी बाहेर पडली होती, ज्यातील मित्राने पळ काढला आणि तो सध्या पोलिस कोठडीत आहे.
2) आरोपी कोण आहेत आणि त्यांना कसे पकडले गेले?
आरोपी पाच आहेत: रियाजुद्दीन (महाविद्यालयाचा माजी सुरक्षा रक्षक), अपू बरुई (रुग्णालयात नोकरी), फिरदौस स्क (नगरपालिकेचा कंत्राटी कामगार), साफिक स्क (बेरोजगार, मुख्य आरोपी) आणि स्क नसीरुद्दीन (मोटारसायकलचा मालक). पहिल्या तीन आरोपींना १२ ऑक्टोबरला अटक करण्यात आली. मुख्य आरोपी साफिक स्कला त्याच्या मोठ्या बहिणी रझिना स्कच्या मदतीने १३ ऑक्टोबरला अंडाल ब्रिजजवळ पकडण्यात आले, कारण तिने कुटुंबाची लाज वाचवण्यासाठी त्याला सुपूर्द करण्यास मदत केली. उरलेला आरोपीही लवकरच अटक झाला.
3) पोलिसांची कारवाई काय?
सर्व पाच आरोपींना दुरगापूर कोर्टात हजर करण्यात आले आणि त्यांना ९ ते १० दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली गेली. पोलिसांनी गुन्ह्याच्या ठिकाणाची पुनर्रचना (रिक्रिएशन) सुरू केली असून, डीएनए चाचणी आणि ओळखपरेडची तयारी करत आहेत. पुरावे गोळा करण्यासाठी आरोपींना त्यांच्या घरी नेले गेले. आसनसोल-दुरगापूर पोलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी यांनी तपासाला वेग दिला असल्याचे सांगितले. राष्ट्रीय महिला आयोगाने (एनसीडब्ल्यू) पाच दिवसांत अहवाल मागितला असून, पीडितेसाठी वैद्यकीय काळजी, शैक्षणिक सातत्य आणि वेगवान खटला करण्याचे निर्देश दिले आहेत.