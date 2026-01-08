English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • ... संपूर्ण जग अंधारात बुडणार, हे कधी अन् कुठे घडणार? भारतावर याचा काय परिणाम?

... संपूर्ण जग अंधारात बुडणार, हे कधी अन् कुठे घडणार? भारतावर याचा काय परिणाम?

6 मिनिटाचं सूर्यग्रहण हे अलीकडील इतिहासातील सर्वात मोठे सूर्यग्रहण असेल. हे सूर्यग्रहण अटलांटिक महासागरात सुरू होईल आणि अरबी द्वीपकल्पापर्यंत पसरेल. यामुळे संपूर्ण जग अंधारात बुडणार आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 8, 2026, 03:57 PM IST
... संपूर्ण जग अंधारात बुडणार, हे कधी अन् कुठे घडणार? भारतावर याचा काय परिणाम?

जग एका मोठ्या सूर्यग्रहणाचे साक्षीदार होणार आहे. हे पूर्ण सूर्यग्रहण 2027 मध्ये होणार आहे आणि ते शतकातून एकदा येणारे ग्रहण म्हणून वर्णन केले जात आहे. हे दुर्मिळ पूर्ण सूर्यग्रहण 2 ऑगस्ट 2027 रोजी युरोप, उत्तर आफ्रिका आणि अरबस्तानच्या काही भागात दिसणार आहे. या ग्रहणाचा सर्वात उल्लेखनीय पैलू म्हणजे त्याचा कालावधी. हे 6 मिनिटे आणि 23 सेकंद चालेल असा अंदाज आहे, ज्यामुळे ते जवळजवळ 100 वर्षांतील सर्वात मोठे सूर्यग्रहण ठरेल.

Add Zee News as a Preferred Source

खगोलशास्त्रात रस असलेल्यांसाठी, 2 ऑगस्ट 2027 रोजी होणारे सूर्यग्रहण अत्यंत खास असेल. जगाच्या मोठ्या भागासाठी, सूर्य पूर्णपणे दृष्टीआड होईल. जग सुमारे सहा मिनिटांसाठी अंधारात बुडेल. हे शतकानुशतके इतिहासातील सर्वात मोठे सूर्यग्रहण असेल. आतापर्यंत, इतिहासातील सर्वात मोठे पूर्ण सूर्यग्रहण 743 ईसापूर्व मध्ये झाले होते, जेव्हा 7 मिनिटे आणि 28 सेकंदांसाठी अंधार पडला होता.

पूर्ण सूर्यग्रहण कुठे दिसेल?

2 ऑगस्ट 2027 रोजी होणाऱ्या सूर्यग्रहणाचा संपूर्ण मार्ग 275 किलोमीटर रुंद आहे. परिणामी, ते अनेक खंड व्यापेल आणि आफ्रिकेतील बहुतेक देशांमधून दिसेल. हे ग्रहण अटलांटिक महासागरात सुरू होईल, जिब्राल्टरच्या सामुद्रधुनी, दक्षिण स्पेन, उत्तर आफ्रिका आणि अरबी द्वीपकल्पापर्यंत पसरेल. तथापि, ते हिंदी महासागरावर मंद होईल.

पूर्ण सूर्यग्रहण प्रथम दक्षिण स्पेन, जिब्राल्टर आणि मोरोक्कोमध्ये दिसेल. त्यानंतर जेव्हा ग्रहण आकाशातील सर्वोच्च बिंदूवर पोहोचेल तेव्हा ते अल्जेरिया, ट्युनिशिया, लिबिया आणि इजिप्तमध्ये दिसेल. इजिप्तनंतर, हे ग्रहण लाल समुद्र ओलांडेल, ज्यामुळे सौदी अरेबिया, येमेन आणि सोमालिया अंधारमय होतील. कॅडिझ आणि मालागा या स्पॅनिश शहरांमध्ये चार मिनिटांपेक्षा जास्त काळ पूर्ण अंधार असेल.

भारतात ग्रहण दिसेल का?

ऑगस्ट 2027 चे सूर्यग्रहण भारत आणि आसपासच्या देशांमध्ये दिसणार नाही. भारतीयांना थोडी निराशा होऊ शकते. हे सूर्यग्रहण पाहण्यासाठी लिबियातील बेनगाझी हे एक चांगले ठिकाण असेल. इजिप्तचे ऐतिहासिक शहर लक्सर सहा मिनिटे पूर्ण अंधार अनुभवेल.

इटलीचे लॅम्पेडुसा बेट जवळजवळ पूर्णपणे झाकले जाईल. सौदी अरेबियातील जेद्दाह आणि मक्का आणि येमेन आणि सोमालियाचे काही भाग हे ग्रहण पाहण्यासाठी शेवटचे ठिकाण असतील. तज्ञांचे म्हणणे आहे की 2027 नंतर 2114 मध्ये असेच सूर्यग्रहण होण्याची शक्यता आहे.

भारतातील स्थिती

भारतात हे ग्रहण पूर्ण स्वरूपात दिसणार नाही. मुंबई आणि दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये केवळ आंशिक (Partial) सूर्यग्रहण पाहायला मिळेल 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
LONGEST SOLAR ECLIPSESOLAR ECLIPSE OF THE CENTURYsolar eclipse in indiaLONGEST FULL SOLAR ECLIPSELONGEST FULL SOLAR ECLIPSE OF THE CENTURY IS GOING TO HAPPEN ON AUGUST 2

इतर बातम्या

... संपूर्ण जग अंधारात बुडणार, हे कधी अन् कुठे घडणार? भारता...

भारत