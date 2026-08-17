श्रावणी सोमवारी मोठी दुर्घटना! अशोकधाम मंदिरात चेंगराचेंगरीत 6 भक्तांचा मृत्यू; 'ती' एक अफवा ठरली कारण

श्रावण महिन्यातील तिसऱ्या सोमवारी बिहारच्या लखीसराय येथील प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर परिसरात एक मोठी दुर्घटना घडली. भाविक आणि कावडिया (पवित्र जल वाहून नेणारे यात्रेकरू) यांची येथे मोठी गर्दी झाली होती. यादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत सहा जणांचा मृत्यू झाला असून अनेकजण जखमी झाले आहेत. घटनेचं स्वरुप पाहता मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना अशोक धाम स्थानकापासून मंदिराकडे जाणाऱ्या मार्गावर घडली. आदल्या रात्री या मार्गावर विजेचा खांब आणि त्याच्या तारा पडल्या होत्या. 17 ऑगस्ट, सोमवारी सकाळी जलाभिषेक करण्यासाठी मोठ्या संख्येने कावडिया मंदिरात पोहोचले होते. गर्दीमध्ये त्या पडलेल्या खांबातून विद्युतप्रवाह सुरु असल्याची अफवा पसरली आणि त्यामुळे एकच धावपळ सुरु होऊन चेंगराचेंगरी झाली.
चेंगराचेंगरीच्या वेळी लोक सर्व दिशांना धावू लागले. या गोंधळात अनेक भाविक एकमेकाखाली चिरडले गेले. घटनास्थळी लोकांच्या किंकाळ्या आणि मदतीसाठी सुरु असलेला आक्रोश ऐकू येत होता. ज्यामुळे सर्वत्र भीती आणि अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर, नागरिकांच्या मदतीने जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात हलवण्यात आले.