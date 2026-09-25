/सहा तरुणांनी मिळून तरुणीला स्लिपरने मारलं अन् नंतर...; पोलीस अधिकाऱ्याच्याच मोबाईलवर आला VIDEO, एकच खळबळ

बिहारमधील बांका येथील प्रमुख पर्यटनस्थळ असलेल्या मंदार हिलवर तरुणांच्या एका गटाने एका तरुणीवर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी 6 अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. 3 सप्टेंबर रोजी घडलेल्या या घटनेचा एक व्हिडिओ अलीकडेच व्हायरल झाला आहे. व्हिडीओत काही तरुण एका तरुणीसोबत गैरवर्तन करताना आणि तिला चपलेने मारहाण करताना दिसत आहेत. हा व्हिडीओ 22 सप्टेंबर रोजी सोशल मीडिया सेलमार्फत पोलिसांपर्यंत पोहोचला, त्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला.
एफआयआरनुसार, घटनास्थळाची पाहणी करण्यासाठी घटनास्थळी गेलेले बौंसी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी (एसएचओ) पंकज कुमार झा यांच्या व्हॉट्सॲप नंबरवर हा व्हायरल व्हिडिओ आला होता. एकूण सहा तरुणांनी त्या तरुणीसोबत अश्लील वर्तन आणि बीभत्स कृत्ये केल्याचा आरोप आहे.
व्हिडिओमधील तरुण आणि तरुणी या दोघांची ओळख पटवण्यासाठी पोलिसांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. पोलिसांनी मंदार टेकडीजवळ राहणाऱ्या गावकऱ्यांची चौकशी केली. स्थानिक दुकानदारांनी सांगितले की, व्हिडिओमध्ये दिसणारे सर्वजण तरुण असावेत, परंतु त्यांची स्पष्ट ओळख पटू शकली नाही.
त्यानंतर, सहा अज्ञात आरोपींविरुद्ध त्यांच्या स्वतःच्या जबाबाच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी व्हायरल व्हिडिओला तपासात महत्त्वाचा पुरावा म्हणून समाविष्ट केले आहे. संबंधित व्यक्तींची ओळख पटल्यानंतर कायद्यानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पर्यटन स्थळावरील या घटनेमुळे सुरक्षा व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अलीकडेच, बिहारमधून छेडछाडीच्या आणखी दोन घटना समोर आल्या आहेत.
काही दिवसांपूर्वीच, बिहारच्या जमुईमध्ये इयत्ता दहावीच्या दोन विद्यार्थ्यांची, मुलगा आणि एक मुलीची छेडछाड करत असल्याचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर तीन जणांना अटक करण्यात आली. या धक्कादायक व्हिडिओमध्ये ते दोघे पुरुषांच्या एका गटाने घेरलेले दिसत होते, त्यापैकी एक जण मुलाच्या शर्टची कॉलर पकडून त्याला तिच्यापासून दूर ओढत होता. ती पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना, एका मुखवटा घातलेल्या व्यक्तीने तिला मागून पकडले.
गुरुवारी, बिहारच्या समस्तीपूरमध्ये मोटरसायकलवर आलेल्या चार जणांचा एक गट एका मुलीला आणि मुलाला घेरून त्यांना तोंडी आणि शारीरिक शिवीगाळ करत असल्याचा आणखी एक व्हिडिओ समोर आला. त्यानंतर आरोपींना अटक करण्यात आली.