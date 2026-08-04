/शिवसेनेच्या पक्ष-चिन्हाची सुनावणी सुरू असताना बंडखोर खासदारांनी घेतली अमित शहांची भेट, ऑपरेशन टायगरची पुन्हा चर्चा

Shivsena Operation Tiger : ऑपरेशन टायगर २मध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला दणका दिल्यावर शिंदेच्या शिवसेनेत दाखल झालेल्या बंडखोर खासदारांनी आज पुन्हा एकदा गृहमंत्री अमित शहा यांची दिल्ली येथील निवासस्थानी भेट घेतली. ही त्यांची अमित शहा यांच्यासोबतची दुसरी भेट आहे. त्यामुळे पुन्हा ऑपरेशन टायगरचे महाराष्ट्रात वारे वाहू लागले आहेत, अशी चर्चा रंगू लागली आहे.
अमित शहा यांना बंडखोर खासदार, विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्यासह शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी ही भेट घेतली. या संदर्भातील फोटोही समाजमाध्यमांवर फिरत आहेत.
यावेळी श्रीकांत शिंदेसह, खासदार नरेश म्हस्के, नागेश पाटील आष्टीकर, संजय पाटील यांचाही समावेश आहे.
ठाकरेंचे खासदार शिंदेच्या गटात गेल्यानंतर ही दुसऱी भेट आहे. या भेटीत अमित शहा यांनी ऑपरेशन टायगर ३ संदर्भात सूचना दिल्याची माहिती असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ही भेट पुढील रणनिती आणि महाराष्ट्रात जाऊन काय काम करायचे या संदर्भात असल्याचे बोलले जात आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी पहिल्या ऑपरेशन टायगरमध्ये आमदारांना फोडून भाजपला पाठिंबा दिला. त्यानंतर दुसऱ्या ऑपरेशन टायगरमध्ये सहा खासदारांना फोडून शिंदेने पक्षात प्रवेश करून घेतला.
अमित शहा आणि शिवसेना नेत्यांमध्ये चर्चा सुरू असताना दुसरीकडे पक्ष आणि चिन्हाची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू होती. ही सुनावणी दुपारी दोन वाजता होणार होती, पण बोर्डावर केस उशीरा आल्याने ही सुनावणी ४.४५ वाजेच्या दरम्यान केवळ ३ मिनिटं झाली. यात उद्याची म्हणजे ५ ऑगस्टची तारीख देण्यात आली आहे. ही सुनावणी दुपारी २ वाजता सुरू होणार आहे, अशी माहिती सुप्रीम कोर्टाच्या वकिलांनी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर ही भेट खूप महत्वाची आहे.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह आपल्यालाच मिळणार आणि मिळालं नाही तर ते गोठवलं जाण्याची शक्यता अधिक आहे, असा विश्वास नुकताच पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत व्यक्त केला होता. त्यामुळे आता या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिलं आहे.
गेल्या जून महिन्यात शिंदे यांनी ठाकरेंच्या पक्षाचे खासदार फोडले आणि त्यांना स्वतंत्र गट बनविण्यास सांगितला. या गटाला लोकसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिली. त्यानंतर त्यांनी शिंदेच्या नेतृत्त्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला. यात संजय पाटील, संजय जाधव, नागेश पाटील आष्टीकर, संजय देशमुख, भाऊसाहेब वाकचौरे आणि ओमराजे निंबाळकर यांचा समावेश आहे. आता ऑपरेशन टायगर २ झाल्यानंतर लगेच काही दिवसात ऑपरेशन टायगर ३ होणार असल्याची चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकारणात रंगू लागल्या आहेत. त्यानुसार ठाकरेंच्या शिवसेनेतील एकूण २० आमदार शिंदेच्या शिवसेनेत येणार असल्याचे बोलले जात आहे. यात काही विधानसभेतील तर काही विधान परिषदेतील आमदारांचा समावेश आहे. हे आमदार सातत्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात आहेत.