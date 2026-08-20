/शर्ट खेचून ओढलं, बटणं काढली अन् नंतर...; वर्गात शिक्षिकेचं धक्कादायक कृत्य, सहा वर्षाच्या मुलाचा करुण अंत, CCTV व्हायरल

विशाखापट्टणममधील एका खासगी शाळेत सहा वर्षांच्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. गृहपाठ पूर्ण न केल्यामुळे शिक्षिकेने मारहाण केल्याचा आरोप त्याच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. प्रणय तेजा असं या मुलाचे नाव असून, गृहपाठ न केल्यामुळे शिक्षिकेने काठीने मारहाण केल्यानंतर तो खाली कोसळला, असं त्याच्या कुटुंबीयांनी सांगितले. त्याला किंग जॉर्ज हॉस्पिटलमध्ये (KGH) नेण्यात आलं होतं. पण डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. ही घटना 'वन टाउन' (One Town) भागातील 'लिटल गार्डन स्कूल' या खासगी शाळेत घडली आहे. पोलीस मृत्यूशी संबंधित परिस्थितीची चौकशी करत आहेत. शवविच्छेदन अहवालातून मृत्यूचे नेमके वैद्यकीय कारण स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
मुलाच्या मृत्यूची बातमी समजताच कुटुंबीय आणि नातेवाईक रुग्णालयात जमा झाले. त्यांनी दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, गुरुवारी सकाळी प्रणय ठणठणीत होता आणि तसाच घराबाहेर पडला होता. त्याच्या वडिलांनी सांगितलं की, तोच सकाळी शाळेत जाण्याचा आग्रह करत होता. "सकाळी साधारण 8 वाजता माझा मुलगा उठला आणि त्याने शाळेत जाण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्याने शाळेत जाण्याचा आग्रहच धरला," असं सांगताना वडिलांना अश्रू अनावर होत होते.
LKG Student Dies After Allegedly Being Hit by Teacher.— D (@Deb_livnletliv) August 20, 2026
Six-year-old Pranay Tej from Little Garden School, Vishakapatnam collapses after being shamed(tried to strip), reprimanded and slapped by teacher for not completing homework.
Was rushed to hospital but it was quite late pic.twitter.com/JbrLk1sw5J
सुरुवातीला कुटुंबीयांनी त्याला लगेच शाळेत पाठवले नाही, पण परीक्षा जवळ आल्यामुळे अखेरीस त्यांनी त्याला जाण्याची परवानगी दिली. "आम्हाला वाटलं, 'ठीक आहे, परीक्षा जवळ आली आहे, त्यामुळे त्याला जाऊ देऊयात, तो म्हणाला, 'ठीक आहे बाबा, मी निघतो आणि शाळेत गेला," असं त्याच्या वडिलांनी सांगितलं. मुलाने घर सोडले तेव्हा त्याच्या वागण्यात काहीही असामान्य नव्हते, असं कुटुंबीयांनी सांगितले. पण काही तासांनंतरच त्यांना एक धक्कादायक बातमी मिळाली.
वडिलांनी सांगितलं की, दुपारच्या सुमारास त्यांना फोन आला आणि मुलासोबत काहीतरी घडल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, हा फोन थेट शाळेतून आलेला नव्हता. "शाळेतून मला कोणीही फोन केला नाही," असं ते म्हणाले. "माझ्या मेहुण्याच्या घराशेजारी काम करणाऱ्या स्थानिक आचाऱ्यांनी मला फोन करून ही माहिती दिली." मुलाला 'किंग जॉर्ज हॉस्पिटल'मध्ये नेले गेले, तोपर्यंत त्याचा मृत्यू झाल्याचे कुटुंबीयांना सांगण्यात आले.
मुलाच्या वडिलांनी सांगितलं की, नंतर आम्ही शाळेत नेमकं काय घडलं याची माहिती घेतली आणि त्यांना सीसीटीव्ही फुटेज दाखवण्यात आले. त्यांच्या माहितीनुसार, सीसीटीव्ही शिक्षिका मुलाला मारताना दिसत होत्या. "आम्ही शाळेतील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता, त्यात शिक्षिकेने त्याला घाबरवल्याचे दिसून आले. त्यांनी त्याला काठीने मारले आणि धक्का व भीतीमुळे तो तिथेच कोसळला," असा आरोप वडिलांनी केला.
रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच मुलाचा मृत्यू झाला होता, असं डॉक्टरांनी कुटुंबाला सांगितल्याचेही त्यांनी नमूद केलं. "डॉक्टरांनी आम्हाला सांगितलं की, रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच अर्धा तास आधी त्याचं निधन झालं होतं," असं तो म्हणाला.
सीसीटीव्हीत शिक्षिका मुलाला ओरडताना दिसत आहे. ती त्याला जवळ खेचून शर्टाचं वरचं बटणही काढत आहे. यावेळी मुलगा सतत घाबरलेला आणि रडताना दिसत आहे. यानंतर शिक्षिका कानाखाली लगावते तेव्हा तो शिक्षिकेच्या अंगावरच कोसळताना दिसतो. शिक्षिकेलाही सुरुवातील काय झालं आहे हे समजत नाही.
शाळेत जाण्यापूर्वी मुलाची प्रकृती ठीक नव्हती ही शक्यता त्याच्या वडिलांनी नाकारली आहे. मुलाला आरोग्याशी संबंधित कोणतीही समस्या नव्हती असंही त्यांनी सांगितलं आहे. "त्याला काहीही त्रास नव्हता. काल रात्री तो आनंदाने खेळत होता आणि आज सकाळी उठला तेव्हाही तो ठीक होता. त्याला कोणताही व्हायरल ताप किंवा आरोग्याची इतर कोणतीही समस्या नव्हती," असं ते म्हणाले आहेत. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून तपास करत आहेत. तसंच मृत्यूचं नेमकं कारण समजून घेण्यासाठी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे.