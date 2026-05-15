/सहा वर्षांचा संसार, पती-पत्नीमध्ये शारीरिक संबंधच नाहीत! पत्नीला आता मिळाला नवा जोडीदार, तरुणाने केली पोलिसात तक्रार दाखल

Mathura divorce case : मथुरातील एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे, लग्नाला सहा वर्ष होऊन गेली तरिही पत्नीने शारीरिक संबंध ठेवलेले नाहीत, त्यामुळे त्या पतीने घटस्फोन न घेता दुसऱ्या व्यक्तीशी लग्न केल्याची घटना घडली आहे. आता त्या महिलेच्या पत्नीने तक्रार दाखल केली आहे.
Mathura divorce case : मथुरामधील एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे, एका व्यक्तीने पोलिसांमध्ये एक तक्रार दाखल केली आहे. लग्नाला सहा वर्ष होऊन गेली तरिही पत्नीने शारीरिक संबंध ठेवलेले नाहीत, त्यामुळे त्या पत्नीने घटस्फोन न घेता दुसऱ्या व्यक्तीशी लग्न केल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणाची तक्रार पीडित पतीने पोलिसांत तक्रार केली आहे. नक्की प्रकरण काय? सुरीर भागामधील पोलिस ठाण्यात तरुणाने आरोप केला आहे की 20 जून 2020 रोजी या तरुणाचे लग्न झाले होते त्याने हाथरसमधील थाना चांदपा भागातील एका गावामध्ये राहणाऱ्या मुलीशी त्याने लग्न केले. या लग्नानंतर फेब्रुवारी 2026 पर्यत त्याची पत्नी त्याच्यासोबत राहिली पण पत्नीने कोणतेही शारिरीक संबंध ठेवले नाहीत.
पतीने अर्जामध्ये असेही सांगितले आहे की त्याची पत्नी ही काही ना काही बहाणे करणे टाळत होती. एवढेच नाही तर ती अनेकदा त्या तरुणाला धमकी देखील देत होती आणि जर माझ्यावर जबरदस्ती केली तर मी खोट्या प्रकरणामध्ये अडकवेल आणि ठार मारेल अशा प्रकारच्या धमक्या ती तिच्या पतीला देत असे. ती तिच्या पतीला म्हणायची की मी जशी जिवंत आहे तसे मला शांततेने राहू द्या त्यामुळे त्यांना मागील काही वर्षापासून मुलबाळ नाही असे त्या तरुणाने तक्रार दाखल करताना सांगितले आहे.
हे ही वाचा
अनेकदा त्याने भविष्यामध्ये सर्व काही ठिक होईल या विचारामुळे तो जास्त काही बोलला नाही. पण त्याने अनेकदा त्याच्या पत्नीला बोलूनही त्याच्या वागण्यामध्ये कोणताही बदल झाला नाही असे त्याला दिसून आहे. तरुणाचे म्हणणे आहे की त्याच्या पत्नीचे मन हे दुसऱ्या व्यक्तीकडे होते त्यामुळे तीन महिन्याआधी त्याने ही तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर पोलिसांना 25 फेब्रुवारी रोजी दोन्ही पक्षांना समन्स बजावण्यात आले होते. त्याचबरोबर या तरुणाच्या पत्नीने अलिगडमधील पोलिस स्टेशन जवान परिसरातील एका व्यक्तीशी लग्न केल्याचे माहिती समोर आली होती.
तरुणाने पुढे सांगितले की, जर त्याची पत्नी ही घटस्फोट घेतल्याशिवाय पुन्हा लग्न कसे करु शकते? असा प्रश्न केल्यानंतर पत्नी आणि तिच्या कुटुंबातील सदस्यांनी धमकी दिली. त्याचबरोबर या प्रकरणामध्ये तरुणाला ते खोट्या अहवाल आणि तक्रार दाखल करुन ते प्रकरणात अडकणार अशी धमकी देखील देण्यात आली होती. त्यानंतर पिडीत तरुणाने पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे, त्याचबरोबर कारवाईची देखील मागणी करण्यात आली आहे. पोलिस स्टेशनचे प्रभारी अजय कुमार यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे आणि अर्जाची तपासणी केली जात आहे असे सांगण्यात आले आहे.