Diwali Buisness Idea: दिवाळीआधी करा 'हे' 5 व्यवसाय, कमी गुंतवणुकीत व्हाल मालमाल!

Diwali Buisness Idea: दिवाळी जवळ येताच बाजारपेठा खरेदी-विक्रीने गजबजतात. हा सण छोट्या-मोठ्या व्यवसायांसाठी सुवर्णसंधी घेऊन येतो. फक्त 5000 ते 20 हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीत तुम्ही गावात किंवा शहरात व्यवसाय सुरू करू शकता आणि कमी वेळात चांगला नफा मिळवू शकता. हे व्यवसाय कमी खर्चाचे, मागणीला धरून आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून वाढवण्यास सोपे आहेत. यंदाच्या सणासुदीत तुमच्या स्वप्नांना गती देण्यासाठी खालील पाच व्यवसाय कल्पना उपयुक्त ठरतील.
दिवाळीत लाडू, बर्फी, चकली यांसारख्या गोड पदार्थांना प्रचंड मागणी असते. 5 हजार ते 10 हजार रुपये गुंतवून साहित्य आणि पॅकेजिंगसह स्टॉल सुरू करा. स्थानिक बाजारात किंवा घराबाहेर विक्री करून दररोज 2 हजार ते 5 हजार रुपये कमवू शकता. स्वच्छता आणि दर्जा राखून व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्रामवर जाहिरात करा. सणाच्या काळात 50 हजार ते 1 लाख रुपये मासिक उत्पन्न शक्य आहे.
रंगीत दिवे, रांगोळी रंग, टॉर्च आणि सजावटीच्या वस्तू घाऊक बाजारातून 8 हजार ते 15 हजार रुपयांत खरेदी करा. रस्त्यावरील स्टॉल किंवा घरून विक्री करून 50-100% नफा मिळवा. एलईडी लाइट्ससारख्या ट्रेंडी वस्तूंना प्राधान्य द्या. स्थानिक ग्रुप्सवर जाहिरात आणि डिलिव्हरी सुविधा देऊन महिन्याला 40 हजार ते 80 हजार रुपये कमवा.
सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक फटाक्यांचा स्टॉल 10 हजार ते 20 हजार रुपयांत सुरू करा. सरकारी परवाना घेणे आवश्यक आहे. लहान मुलांसाठीचे फटाके आणि हिरवे पर्याय निवडा. गर्दीच्या ठिकाणी स्टॉल लावून दररोज 3 हजार ते 7 हजार रुपये आणि सणात 1-2 लाख रुपये कमवू शकता.
3000 ते 7000 रुपये खर्चून रिबन, बॉक्स आणि सानुकूलित डायरी, मग बनवून विक्री करा. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर यादी करून आणि उत्सव-विशिष्ट पॅकेजेस देऊन प्रति ऑर्डर 200-500 रुपये कमवा. महिन्याला 30 हजार ते 60 हजार रुपये उत्पन्न शक्य आहे.
मूर्ती, अगरबत्ती, फुलांच्या माळा यांसारख्या पर्यावरणपूरक वस्तू 4 हजार ते 8 हजार रुपयांत तयार करा. मंदिरे किंवा बाजारात स्टॉल लावून 40-60% नफा मिळवा. सोशल मीडियावर फोटो शेअर करून महिन्याला 25 हजार ते 50 हजार रुपये कमवा. या व्यवसायांना मागणी प्रचंड असून, कमी भांडवलात सुरू करून सणासुदीत लाखोंचा नफा मिळवता येतो.
