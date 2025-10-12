English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Diwali Buisness Idea: दिवाळीआधी करा 'हे' 5 व्यवसाय, कमी गुंतवणुकीत व्हाल मालमाल!

Diwali Buisness Idea:  यंदाच्या सणासुदीत तुमच्या स्वप्नांना गती देण्यासाठी खालील पाच व्यवसाय कल्पना उपयुक्त ठरतील.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 12, 2025, 05:49 PM IST
बिझनेस आयडीया

Diwali Buisness Idea: दिवाळी जवळ येताच बाजारपेठा खरेदी-विक्रीने गजबजतात. हा सण छोट्या-मोठ्या व्यवसायांसाठी सुवर्णसंधी घेऊन येतो. फक्त 5000 ते 20 हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीत तुम्ही गावात किंवा शहरात व्यवसाय सुरू करू शकता आणि कमी वेळात चांगला नफा मिळवू शकता. हे व्यवसाय कमी खर्चाचे, मागणीला धरून आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून वाढवण्यास सोपे आहेत. यंदाच्या सणासुदीत तुमच्या स्वप्नांना गती देण्यासाठी खालील पाच व्यवसाय कल्पना उपयुक्त ठरतील.

घरगुती मिठाईचा स्टॉल

दिवाळीत लाडू, बर्फी, चकली यांसारख्या गोड पदार्थांना प्रचंड मागणी असते. 5 हजार ते 10 हजार रुपये गुंतवून साहित्य आणि पॅकेजिंगसह स्टॉल सुरू करा. स्थानिक बाजारात किंवा घराबाहेर विक्री करून दररोज 2 हजार ते 5 हजार रुपये कमवू शकता. स्वच्छता आणि दर्जा राखून व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्रामवर जाहिरात करा. सणाच्या काळात 50 हजार ते 1 लाख रुपये मासिक उत्पन्न शक्य आहे.

सजावटीच्या वस्तूंची विक्री 

रंगीत दिवे, रांगोळी रंग, टॉर्च आणि सजावटीच्या वस्तू घाऊक बाजारातून 8 हजार ते 15 हजार रुपयांत खरेदी करा. रस्त्यावरील स्टॉल किंवा घरून विक्री करून 50-100% नफा मिळवा. एलईडी लाइट्ससारख्या ट्रेंडी वस्तूंना प्राधान्य द्या. स्थानिक ग्रुप्सवर जाहिरात आणि डिलिव्हरी सुविधा देऊन महिन्याला 40 हजार ते 80 हजार रुपये कमवा.

फटाक्यांचा व्यवसाय

सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक फटाक्यांचा स्टॉल 10 हजार ते 20 हजार रुपयांत सुरू करा. सरकारी परवाना घेणे आवश्यक आहे. लहान मुलांसाठीचे फटाके आणि हिरवे पर्याय निवडा. गर्दीच्या ठिकाणी स्टॉल लावून दररोज 3 हजार ते 7 हजार रुपये आणि सणात 1-2 लाख रुपये कमवू शकता.

गिफ्ट पॅकेजिंग आणि सानुकूलित भेटवस्तू

3000 ते 7000 रुपये खर्चून रिबन, बॉक्स आणि सानुकूलित डायरी, मग बनवून विक्री करा. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर यादी करून आणि उत्सव-विशिष्ट पॅकेजेस देऊन प्रति ऑर्डर 200-500 रुपये कमवा. महिन्याला 30 हजार ते 60 हजार रुपये उत्पन्न शक्य आहे.

हस्तकला आणि पूजा साहित्य

मूर्ती, अगरबत्ती, फुलांच्या माळा यांसारख्या पर्यावरणपूरक वस्तू 4 हजार ते 8 हजार रुपयांत तयार करा. मंदिरे किंवा बाजारात स्टॉल लावून 40-60% नफा मिळवा. सोशल मीडियावर फोटो शेअर करून महिन्याला 25 हजार ते 50 हजार रुपये कमवा. या व्यवसायांना मागणी प्रचंड असून, कमी भांडवलात सुरू करून सणासुदीत लाखोंचा नफा मिळवता येतो.

FAQ

प्रश्न: दिवाळी २०२५ साठी कोणते कमी खर्चाचे व्यवसाय सुरू करता येतील?

उत्तर: दिवाळीत तुम्ही ५,००० ते २०,००० रुपयांत अनेक व्यवसाय सुरू करू शकता, जसे की घरगुती मिठाईचा स्टॉल (लाडू, बर्फी), सजावटीच्या वस्तूंची विक्री (दिवे, रांगोळी), फटाक्यांचा स्टॉल, गिफ्ट पॅकेजिंग आणि सानुकूलित भेटवस्तू (डायरी, मग), तसेच हस्तकला आणि पूजा साहित्य (मूर्ती, अगरबत्ती). हे व्यवसाय कमी भांडवलात सुरू होतात आणि मागणीमुळे चांगला नफा मिळवतात.

प्रश्न: या व्यवसायांमधून किती नफा मिळू शकतो?

उत्तर: मिठाईच्या स्टॉलमधून दररोज २,०००-५,००० रुपये आणि महिन्याला ५०,०००-१ लाख रुपये कमवता येतात. सजावटीच्या वस्तूंमधून ४०,०००-८०,००० रुपये, फटाक्यांमधून १-२ लाख रुपये, गिफ्ट पॅकेजिंगमधून ३०,०००-६०,००० रुपये आणि पूजा साहित्यातून २५,०००-५०,००० रुपये मासिक उत्पन्न शक्य आहे. नफा ४०-१००% पर्यंत असतो, ज्यामुळे सणासुदीत लाखोंची कमाई होऊ शकते.

प्रश्न: या व्यवसायांची यशस्विता वाढवण्यासाठी काय करावे?

उत्तर: यशस्वीतेसाठी स्वच्छता, दर्जेदार उत्पादने आणि योग्य जाहिरात महत्त्वाची आहे. व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्रामवर फोटो शेअर करा आणि स्थानिक बाजारात किंवा मंदिरांजवळ स्टॉल लावा. डिलिव्हरी सुविधा, ट्रेंडी वस्तू (जसे एलईडी लाइट्स, हिरवे फटाके) आणि उत्सव-विशिष्ट पॅकेजेस देऊन ग्राहकवर्ग वाढवा. सरकारी नियमांचे पालन (उदा., फटाक्यांचा परवाना) आणि १५ दिवस आधी स्टॉक तयार ठेवणे आवश्यक आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

