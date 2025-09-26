उकळत्या दुधात पडली 17 वर्षाची मुलगी; शाळेच्या किचनमध्ये धक्कादायक प्रकार!

School Girl Dies: लहान मुलांकडे बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्यथा ते कधी काय करतील याचा नेम नाही. थोड्याशा दुर्लक्षाने काय होऊ शकतं याची प्रचिती आंध्र प्रदेशमधील एका शाळेत आलीय.आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यातील बुक्करायसमुद्रम मंडलात असलेल्या कोरापाडु येथील अंबेडकर गुरुकुल स्कूलमध्ये एक हृदयद्रावक घटना घडली. येथे 17 महिन्यांच्या अक्षिता नावाच्या चिमुरडीचा उखळत्या दूधात पडून मृत्यू झाला.
अक्षिताची आई कृष्णवेणी स्कूलमध्ये सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करते. ती आपल्या मुलीला घेऊन स्कूलमध्ये आली होती. कामात व्यस्त असताना अक्षिता खेळत-खेळत किचनमध्ये गेली. तिथे विद्यार्थ्यांसाठी ठेवलेले गरम उकळते दूध पंख्याखाली थंड होण्यासाठी ठेवले होते. अक्षिता तिथे खेळत असताना एक मांजर आली. मांजर पाहण्याच्या नादात ती चुकून दूधाच्या भांड्यात पडली.
दूधात पडताच अक्षिता जळल्याने ओरडू लागली. तिने बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला, पण ती यशस्वी होऊ शकली नाही. तिचा किंचाळण्याचा आवाज ऐकून आई धावत किचनमध्ये पोहोचली आणि तिने अक्षिताला बाहेर काढले. तातडीने तिला अनंतपूरच्या सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आले. पण ती खूप जळाल्याने डॉक्टरांनी तिला कुरनूलच्या सरकारी रुग्णालयात हलवले. दुर्दैवाने, उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.
किचनमध्ये असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात ही घटना कैद झालीय. त्यामुळे हा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. मुलांना गरम वस्तूंपासून दूर ठेवणे किती आवश्यक आहे, हे या घटनेतून कळतंय. मुलांना एकटे सोडू नका आणि त्यांच्यावर नेहमी लक्ष ठेवा, जेणेकरून अशा दुर्दैवी घटना टाळता येतील, असे आवाहन यानिमित्ताने करण्यात येत आहे.
मुलांना गरम आणि खौलत्या वस्तूंपासून, जसे की दूध, तेल किंवा पाणी, दूर ठेवावे. रसोईसारख्या ठिकाणी मुलांना एकटे सोडू नये आणि त्यांच्यावर सतत लक्ष ठेवावे. गरम वस्तू मुलांच्या आवाक्याबाहेर ठेवाव्यात, जेणेकरून अशा दुर्दैवी घटना टाळता येतील.