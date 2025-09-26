English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
उकळत्या दुधात पडली 17 वर्षाची मुलगी; शाळेच्या किचनमध्ये धक्कादायक प्रकार!

School Girl Dies: 17 महिन्यांच्या अक्षिता नावाच्या चिमुरडीचा उकळत्या दूधात पडून मृत्यू झाला.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 26, 2025, 01:59 PM IST
उकळत्या दुधात पडली 17 वर्षाची मुलगी; शाळेच्या किचनमध्ये धक्कादायक प्रकार!
आंध्र प्रदेश शाळा

School Girl Dies: लहान मुलांकडे बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्यथा ते कधी काय करतील याचा नेम नाही. थोड्याशा दुर्लक्षाने काय होऊ शकतं याची प्रचिती आंध्र प्रदेशमधील एका शाळेत आलीय.आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यातील बुक्करायसमुद्रम मंडलात असलेल्या कोरापाडु येथील अंबेडकर गुरुकुल स्कूलमध्ये एक हृदयद्रावक घटना घडली. येथे 17 महिन्यांच्या अक्षिता नावाच्या चिमुरडीचा उखळत्या दूधात पडून मृत्यू झाला.

खेळता-खेळता किचनमध्ये गेली चिमुरडी

अक्षिताची आई कृष्णवेणी स्कूलमध्ये सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करते. ती आपल्या मुलीला घेऊन स्कूलमध्ये आली होती. कामात व्यस्त असताना अक्षिता खेळत-खेळत किचनमध्ये गेली. तिथे विद्यार्थ्यांसाठी ठेवलेले गरम उकळते दूध पंख्याखाली थंड होण्यासाठी ठेवले होते. अक्षिता तिथे खेळत असताना एक मांजर आली. मांजर पाहण्याच्या नादात ती चुकून दूधाच्या भांड्यात पडली.

आईने वाचवण्याचा प्रयत्न केला, पण...:

दूधात पडताच अक्षिता जळल्याने ओरडू लागली. तिने बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला, पण ती यशस्वी होऊ शकली नाही. तिचा किंचाळण्याचा आवाज ऐकून आई धावत किचनमध्ये पोहोचली आणि तिने अक्षिताला बाहेर काढले. तातडीने तिला अनंतपूरच्या सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आले. पण ती खूप जळाल्याने डॉक्टरांनी तिला कुरनूलच्या सरकारी रुग्णालयात हलवले. दुर्दैवाने, उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.

सावधगिरी बाळगा, मुलांवर लक्ष ठेवा

किचनमध्ये असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात ही घटना कैद झालीय. त्यामुळे हा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. मुलांना गरम वस्तूंपासून दूर ठेवणे किती आवश्यक आहे, हे या घटनेतून कळतंय. मुलांना एकटे सोडू नका आणि त्यांच्यावर नेहमी लक्ष ठेवा, जेणेकरून अशा दुर्दैवी घटना टाळता येतील, असे आवाहन यानिमित्ताने करण्यात येत आहे. 

FAQ

ही दुर्घटना कशी घडली?

ही घटना आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यातील कोरापाडु येथील अंबेडकर गुरुकुल स्कूलमध्ये घडली. १७ महिन्यांची अक्षिता तिच्या आईसोबत स्कूलमध्ये होती. आई कामात व्यस्त असताना अक्षिता खेळत-खेळत रसोईत गेली आणि खौलत्या दूधाच्या भांड्यात पडली. ती जळाल्याने तिचा मृत्यू झाला.

मुलीला वाचवण्यासाठी काय प्रयत्न करण्यात आले?

अक्षिताच्या किंचाळण्याचा आवाज ऐकून तिची आई तातडीने रसोईत धावली आणि तिला दूधाच्या भांड्यातून बाहेर काढले. तिला त्वरित अनंतपूरच्या सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आले. नंतर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने तिला कुरनूलच्या सरकारी रुग्णालयात हलवण्यात आले, पण उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.

अशा घटना टाळण्यासाठी काय काळजी घ्यावी?

मुलांना गरम आणि खौलत्या वस्तूंपासून, जसे की दूध, तेल किंवा पाणी, दूर ठेवावे. रसोईसारख्या ठिकाणी मुलांना एकटे सोडू नये आणि त्यांच्यावर सतत लक्ष ठेवावे. गरम वस्तू मुलांच्या आवाक्याबाहेर ठेवाव्यात, जेणेकरून अशा दुर्दैवी घटना टाळता येतील.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

