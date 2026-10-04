/धक्कादायक! बाइकवरून आले, रस्त्यात गाठलं अन् प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सरची गोळ्या घालून हत्या; नेमकं काय घडलं?

पंजाबच्या अमृतमसरमधून धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दिवसाढवळ्या मॅड संधूची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली आहे. या घटनेचा थरार व्हिडीओमध्ये कैद झाला असून सोशल मीडियावर तो व्हायरल झाला आहे. मॅड संधू हा एक LGBTQ+ कार्यकर्तादेखील होता. त्याच्यावर गोळ्या झाडल्यानंतर तो रक्ताच्या थारोळ्यात रस्त्यावर पडला होता. त्याला रुग्णालयात नेत असताना त्याचा मृत्यू झाला आहे. पोलीस या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहेत.
पोलीस अधिकारी एडीसीपी वेनिला या घटनेची माहिती देताना सांगितलं की, ही धक्कादायक घटना शनिवारी संध्याकाळी सुमारे सहाच्या सुमारास घडली आहे. हा हत्येचा थरार पंजाबच्या अमृतसरमधील लोहारका रोडवर घडली आहे. दोन अज्ञात हल्लेखोर अचानक बाइकवरून आलेत आणि त्यांनी संधूंवर गोळीबार करण्यात आले. पण रुग्णालयात संधू यांना घेऊन जात असताना मृत्यू झाला. रुग्णालयात पोहोचल्यावर डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. पोलिसांची अनेक पथके या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. तसंच या प्रकरणातील आरोपींसंदर्भात काही महत्त्वाचे सुगावा हाती लागल्याचं अधिकाऱ्यांनी याबद्दल सांगितलं आहे.
पंजाब पोलिसांच्या सूत्रांनी सांगितलं की संधू यांच्या हत्येची जबाबदारी मुख्य आरोपी गोल्डी ढिल्लो यांनी घेतली आहे. पोलिसांनी सांगितलं की गोल्डी हा सध्या ब्रिटनमध्ये लपून बसला आहे. गोल्डी ढिल्लोचं पूर्ण नाव गुरप्रीत सिंग असून तो कुख्यात गँगस्टर गोल्डी ब्रारचा जवळचा साथीदार आहे. गोल्डी ढिल्लोवर पोलिसांकडे गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. पंजाब, चंदीगड आणि कॅनडामधील व्यावसायिकांना लक्ष्य करून खंडणी रॅकेट चालवणे, हत्या, तस्करी आणि गोळीबाराचे गंभीर गुन्हे गोल्डी ढिल्लोवर आहेत.
Influencer and makeup artist Mad Sandhu shot dead in Amritsar. Seriously, isn’t this going way too far now?Singers, businessmen, influencers… anyone who gets a little fame is ending up being targeted in Punjab? What is happening? https://t.co/HhOcBbG4UK— Nikhil saini (@iNikhilsaini) October 3, 2026
दरम्यान मॅडी संधू हा मधुसूधन नावानं सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होता. संधू हे आपल्या पॉडकास्टमध्ये येणाऱ्या गेस्टसोबत मेकअप, चित्रपट सृष्टीतील जेंडर इश्यूज संदर्भात चर्चा करण्यात यायची. एवढंच नाहीतर संधू हे सोशल मीडियावर अनेकदा ट्रोल झाल्याचे समोर आले आहेत. मॅडी संधूच्या हत्येच्या एक वर्ष अगोदर देखील अशीच एक घटना बठिंडामध्ये झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यावेळी त्या घटनेची जबाबदारी कट्टरतावादी शिख संघटनांनी घेतल्याचे पोलिसांनी सांगितलं आहे.