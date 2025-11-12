English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
चालू गॅसवरील तव्यावर बसला, हातात अंडी अन्...; हा Video पाहून सगळेच पडले बुचकळ्यात

Video Man Seat On Cooking Gas: सोशल मीडियावर लोक काय करतील सांगता येत नाही. अनेकदा विचित्र कारणांनी बरेच व्हिडीओ व्हायरल होताना दिसतात. असाच काहीसा प्रकार एका जोडप्याबाबत घडलाय. नेमकं हे प्रकरण काय आहे पाहूयात..

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 12, 2025, 08:34 AM IST
चालू गॅसवरील तव्यावर बसला, हातात अंडी अन्...; हा Video पाहून सगळेच पडले बुचकळ्यात
हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे

Video Man Seat On Cooking Gas: आजचं युग हो सोशल मीडियाचं आहे. याच सोशल मीडियावरील रिल्स आणि व्हायरल व्हिडीओमधून एखादा रातोरात हिरो होतो. तर एखादीचं नशीब व्हायरल रिलमुळे चमकल्याने तिला थेट अभिनयाची संधी मिळाल्याची उदाहरणेही आहेत. त्यामुळेच सोशल मीडियावरुन सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी सर्वांचा काही ना काही खटाटोप सुरु असतो. व्हायरल होण्याच्या नादात कोण काय करेल सांगता येत नाही अशी स्पर्धा सध्या सुरु आहे. याच स्पर्धेतील एक विचित्र अकाऊट सध्या चांगलेच चर्चेत आहे. या अकाऊंटवर दिसणारं एक जोडपं हिंदी गाण्यांवर रिल शूट करताना दिसतं. मात्र हा रिल शूट करताना व्हिडीओमध्ये पुरुष सहकारी चक्क चालू गॅसवर ठेवलेल्या तव्यावर बसलेला दिसतोय. हा व्हिडीओ पाहून अनेकांनी हे असं का केलंय असा सवाल विचारला आहे. तर बऱ्याच जणांनी या व्हिडीओवरुन जोडप्याची मजा घेतल्याचं दिसत आहे.

व्हिडीओत आहे काय?

21 ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित झालेला 'एक दीवाने की दीवानियत' चित्रपटाने तिकीटबारीवर अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली. या चित्रपटामधील गाणीही व्हायरल झाली आहेत. याचपैकी 'तेरे दिल पे हक मेरा है' गाण्यावर एका जोडप्याने चक्क गॅसवर बसून व्हिडीओ शूट केला आहे. व्हिडीओमध्ये तरुण किचन ओट्यावरील गॅस शेगडीवर ठेवलेल्या तव्यावर बसला असून तव्याखालील गॅस सुरु असल्याचं दिसत आहे. या तरुणासमोर त्याची जोडीदार त्याला प्रतिसाद देत नाचताना दिसत आहे.

कमेंट सेक्शन बंद पण...

अर्थात या व्हिडीओवरील कमेंट सेक्शन बंद ठेवण्यात आलं आहे. मात्र इतर अकाऊंटवरुनही हा विचित्र प्रकार व्हायरल झाला असून अनेकांनी या दोघांना सदर प्रकार बावळटपणा असल्याचं म्हणत झोडपून काढलं आहे. तर बऱ्याच जणांनी लोक लाईकसाठी काय करतील सांगता येत नाही असं म्हटलं आहे.

बसलाय तिथेच अंडी

बरं असा हा एकच व्हिडीओ नसून या दोघांनी अशाच स्टाइलचे अनेक व्हिडीओ पोस्ट केले असून एका व्हिडीओत तर हा तरुण ज्या तव्यावर बसला आहे तिथेच स्वत:च्या दोन पायांदरम्यानच्या जागेत अंडी ठेवतानाही दिसतोय.

जीव धोक्यात का टाकताय?

बऱ्याच जणांनी हा सारा काय प्रकार आहे, याचं काही स्पष्टीकरण मिळेल का? असे खोचक सवाल उपस्थित केले आहेत. तर अनेकांनी यामधून या दोघांना नक्की काय साध्य करायचं आहे असा सवाल विचारला आहे. अनेकांनी अशाप्रकारे जीव धोक्यात टाकण्याची काहीच गरज नसल्याचं म्हणत या दोघांना झापलं आहे.

