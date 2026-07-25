3 दिवसांची सुट्टी मागितल्याने नोकरीवरुन काढलं, तिने कंपनीच्या गेटसमोरच...; 'वॉशरूमला जातानाही मॅनेजरला...' | Video

तेलंगणामधील मेडचल येथील 'टेक महिंद्रा'च्या कार्यालयाबाहेर सॉफ्टवेअर कंपनीमधील महिला कर्मचाऱ्याने गुरुवारीपासून आंदोलन करत आहे. वैद्यकीय रजा घेतल्यानंतर आणि त्यानंतर आजारी मुलीच्या देखभालीसाठी रजा मागितल्यामुळे आपल्याला नोकरीवरून अन्यायकारकपणे काढून टाकण्यात आल्याचा आरोप या महिलेने केला आहे. 'द हिंदू'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, आर. भावना असे या महिला कर्मचाऱ्याचं नाव असून तिने असाही आरोप केला की, कामावर नसताना कंपनीने तिच्यावर दबाव टाकला. तसेच मला नोकरीवरून काढून टाकण्यापूर्वी मला माझ्या गैरहजेरीचे स्पष्टीकरण देण्याची योग्य संधी दिली गेली नाही, असंही आर. भावनाचं म्हणणं आहे.
भावनाने कंपनीविरुद्ध कारवाईची मागणी करत डुंडीगल पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी ही तक्रार स्वीकारली असून, त्यांच्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी सुरू केली आहे. भावना यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, तिने सुमारे चार महिन्यांपूर्वी या कंपनीत नोकरी सुरू केली होती. तिने सांगितले की, प्रशिक्षणादरम्यान ती आजारी पडली आणि काम करत असतानाच तिला भोवळ आली. त्यानंतर तिला उपचारांसाठी रुग्णालयात नेण्यात आले. तिने असा दावा केला की, आरोग्यासंदर्भातील समस्यांतून सावरत असताना जून महिन्यात तिला 13 दिवसांची वैद्यकीय रजा घ्यावी लागली होती. मात्र, भावनाने आरोप केला की, या काळात कंपनीने तिला इशारा देणारे पत्र पाठवले आणि कामावर परत येण्याबाबत ई-मेलद्वारे वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न कंपनीकडून झाला.
पतीनेही कंपनी व्यवस्थापनाला माझ्या प्रकृतीविषयी माहिती दिली होती. मात्र, कंपनीने सहकार्याची भूमिका घेतली नाही, असा आरोप भावनाने केला आहे. भावनाने पुढे असा दावा केला की, ती जवळपास दोन आठवडे उपचार घेत होती आणि कामावर परत न आल्यास तिची नोकरी धोक्यात येऊ शकते, असा इशारा तिला देण्यात आला होता. आजारपणातून सावरुन कामावर परतल्यानंतर, 11 वर्षांची मुलगी आजारी पडल्यामुळे भावनाने तीन दिवसांच्या रजेची मागणी केली होती. व्यवस्थापनाने ही विनंती मंजूर करण्याऐवजी भावना स्वत: आजारी असताना ऑफिसला का आली नाही आणि एवढी मोठी आजारपणाची रजा कशी काय घेतली? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर, 21 जुलैपर्यंत कामावर हजर राहण्याबाबत वारंवार ई-मेल्स आले, असेही भावनाने सांगितले. आपली परिस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी, बाजू मांडण्यासाठी कोणताही अतिरिक्त वेळ किंवा योग्य संधी न देताच मला नोकरीवरुन काढून टाकण्यात आलं, असा आरोप भावनाने केला आहे. कंपनीने आपल्याला जाणीवपूर्वक कामावरून काढून टाकल्याचा आरोप करत, न्याय मिळवण्यासाठी आणि पुन्हा नोकरीवर रुजू करून घेण्याच्या मागणीसाठी भावनाने कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये, भावनाने कंपनीतील कामाच्या परिस्थितीबद्दलही चिंता व्यक्त केल्याचं दिसत आहे. तिने असा आरोप केला की, कर्मचाऱ्यांनी आपली जागा (डेस्क) सोडताना - अगदी वॉशरूमला जाण्यासाठी जरी जायचे असले तरी - आपल्या मॅनेजर्सना त्याबद्दल कळवणे अपेक्षित होते. तिने कामाच्या ठिकाणचे वातावरण अनहेल्दी असल्याचे नमूद केलं आहे. यापूर्वी काम केलेल्या इतर कोणत्याही कंपनीत तिला अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागला नव्हता, असंही ती म्हणालीये. भावनाने असाही आरोप केला की, कार्यालयात आजारी पडल्यावर व्यवस्थापनाने तिला पुरेसा पाठिंबा दिला नाही. नोकरी करणाऱ्या महिलांवर घरीही जबाबदाऱ्या असू शकतात आणि त्यांना वैद्यकीय किंवा कौटुंबिक आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जावे लागू शकते, हे लक्षात आणून देत भावानाने सॉफ्टवेअर कंपन्यांनी महिला कर्मचाऱ्यांप्रति अधिक समजूतदारपणाचा दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहन केलं आहे.
A software employee staged a protest outside Tech Mahindra’s office in Medchal on Thursday, alleging that she was terminated from her job without any valid reason after availing leave on medical and family grounds.— Hate Detector (@HateDetectors) July 24, 2026
She has lodged a complaint with the police seeking action… https://t.co/Nf2emsl3mQ pic.twitter.com/Emi08Kdvxc
भावानाने कंपनीच्या गेट बाहेर बसून आपला विरोध नोंदवल्यानंतर डुंडीगल पोलिसांशी संपर्क साधून कंपनीविरुद्ध तक्रार दाखल केली. पोलिस अधिकाऱ्यांनी तक्रार मिळाल्याची पुष्टी केली असून प्राथमिक तपास सुरू असल्याचे सांगितले. नोकरीवरून काढून टाकण्यामागची कारणे तसेच कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ किंवा प्रक्रियेतील त्रुटी यांसारख्या बाबींचा समावेश होता का, हे समजून घेण्यासाठी अधिकारी कंपनीची बाजूही जाणून घेत आहेत.
भावना यांनी केलेले आरोप स्वतंत्रपणे पडताळले गेलेले नाहीत. हे वृत्त प्रसिद्ध होईपर्यंत या आरोपांवर 'टेक महिंद्रा'कडून कोणतीही प्रतिक्रिया नोंदवलेली नाही. या प्रकरणाबाबत कंपनीची बाजू असून मांडण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच कंपनीची बाजू ऐकून घेणंही तितकेच महत्त्वाचे आहे.