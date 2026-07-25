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3 दिवसांची सुट्टी मागितल्याने नोकरीवरुन काढलं, तिने कंपनीच्या गेटसमोरच...; 'वॉशरूमला जातानाही मॅनेजरला...' | Video

या महिलेचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून अनेकांनी तिच्यासोबत घडलेल्या प्रकाराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. नक्की झालंय काय जाणून घ्या सविस्तर

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 25, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 12:27 PM IST
3 दिवसांची सुट्टी मागितल्याने नोकरीवरुन काढलं, तिने कंपनीच्या गेटसमोरच...; 'वॉशरूमला जातानाही मॅनेजरला...' | Video
Image Credit: तिने फोटो आणि व्हिडीओ झाले व्हायरल

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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