6 मिनिटं 23 सेकंद अंधारात बुडणार संपूर्ण जग, 21 व्या शतकातील सर्वात मोठं सूर्यग्रहण

Science News in Marathi : एक अद्वितीय सूर्यग्रहण होणार आहे, जे एक अत्यंत दुर्मिळ आणि ऐतिहासिक खगोलीय घटना आहे. हे ग्रहण केवळ शास्त्रज्ञ आणि खगोलशास्त्र प्रेमींसाठी उत्साहाचे कारण नाही तर ते शतकातून एकदा येणारी घटना देखील मानली जाते. महत्त्वाचे म्हणजे, हे सूर्यग्रहण गेल्या 100 वर्षातील सर्वात मोठे सूर्यग्रहण असेल.
2 ऑगस्ट 2027 रोजी दुपारी आकाशात एक अत्यंत दुर्मिळ पूर्ण सूर्यग्रहण दिसेल. हे ग्रहण पूर्ण 6 मिनिटे आणि 23 सेकंद चालेल, ज्यामुळे सूर्य पूर्णपणे अस्पष्ट होईल, दिवसाचा प्रकाश एका विचित्र अंधारात रूपांतरित होईल. इतक्या लांबीचे ग्रहण जवळजवळ एक शतक पुन्हा दिसणार नाही. बहुतेक सूर्यग्रहण 3 मिनिटांपेक्षा कमी काळ टिकतात, परंतु हे ग्रहण दुप्पटपेक्षा जास्त काळ टिकेल, ज्यामुळे ते खरोखरच एक नेत्रदीपक दृश्य बनते.
ही प्रभावी घटना एकाच वेळी आणि दुर्मिळ पद्धतीने घडणाऱ्या तीन गोष्टींमुळे घडते. पहिली, अपेलियन, जेव्हा पृथ्वी सूर्यापासून सर्वात दूर असेल, ज्यामुळे ती लहान दिसेल. दुसरी, चंद्र त्या वेळी पृथ्वीच्या सर्वात जवळ असेल, ज्यामुळे तो आकाशात मोठा दिसेल. तिसरी, चंद्राची सावली पृथ्वीच्या विषुववृत्ताजवळून जाईल, त्याचा वेग कमी करेल आणि ग्रहण लांबेल.
हे पूर्ण सूर्यग्रहण अटलांटिक महासागरात सुरू होईल आणि जिब्राल्टरच्या सामुद्रधुनी, दक्षिण स्पेन, उत्तर आफ्रिका आणि अरबी द्वीपकल्पातून प्रवास करेल. ते शेवटी हिंदी महासागरात संपेल. हा मार्ग अंदाजे 170 मैल रुंद असेल आणि दाट लोकवस्तीच्या भागातून जाईल, ज्यामुळे लाखो लोकांना ग्रहण पाहता येईल.
दक्षिण स्पेनमधील शहरे चार मिनिटांपेक्षा जास्त काळ पूर्ण अंधार अनुभवतील. मोरोक्कोमधील टँजियर आणि टेटुआन थेट या सावलीच्या मार्गावर येतील. लिबियातील बेनगाझीजवळ अंधार अंदाजे पाच मिनिटे राहील. सर्वात लांब दृश्य ऐतिहासिक इजिप्शियन शहर लक्सरजवळ दिसेल, जिथे अंधार सहा मिनिटांपेक्षा जास्त काळ राहील. इतक्या मोठ्या कालावधीचे पुढील सूर्यग्रहण फक्त 2114 मध्येच दिसेल.