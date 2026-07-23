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ट्रेनमध्ये टॉयलेटजवळ बसला होता तरुण; रेल्वे TC ने त्याचे आयकार्ड पाहिले आणि शॉक झाला, यानंतर कुणी विचारही केला नसेल असं काही तरी घडलं?

ट्रेनमध्ये टॉयलेटजवळ बसून एक तरुण प्रवास करत होता. याचे आयकार्ड पाहून TC शॉक झाला. यांनतर TC ने स्वत: या तरुणाला जागा मिळवून दिली. याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 23, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:31 PM IST
ट्रेनमध्ये टॉयलेटजवळ बसला होता तरुण; रेल्वे TC ने त्याचे आयकार्ड पाहिले आणि शॉक झाला, यानंतर कुणी विचारही केला नसेल असं काही तरी घडलं?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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