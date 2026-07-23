/ट्रेनमध्ये टॉयलेटजवळ बसला होता तरुण; रेल्वे TC ने त्याचे आयकार्ड पाहिले आणि शॉक झाला, यानंतर कुणी विचारही केला नसेल असं काही तरी घडलं?

TTE With Fauji: रेल्वे हे वाहतूकीचा सर्वात जलद आणि सोईस्कर पर्याय आहे. लाखो प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतात. रेल्वेन प्रवास करताना वैध्य तिकीट असणं बधनकारक आहे. भारतातील अनेक रेल्वेंना इतकी ग्रदी असते की बऱ्याचदा प्रवाशांना तिकीट काढू देखील त्रासदाययक प्रवास करावा लागतो. अनेक जण अगदी ट्रेनच्या टॉयलेटजवळ बसून देखील प्रवास करतात. ट्रेनमध्ये टॉयलेटजवळबसून प्रवास करणाऱ्या एका तरुणाचे तिकीट तपासताना रेल्वे टीसीने त्याचे आयकार्ड पाहिले आणि तो शॉक झाला. यानंतर टीसीने स्वत: तरुणाला ट्रेनमध्ये जागा करुन दिली.
तिकिट तपासणीदरम्यान, जर एखादा प्रवासी तिकिटाशिवाय किंवा अनारक्षित तिकिटावर स्लीपर किंवा एसी कोचमध्ये प्रवास करताना आढल्यास, टीटीई प्रथम त्यांना दंड आकारतो किंवा जनरल डब्यात जाण्यास सांगतो. एका TC चा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत TC टॉयलेटजवळ बसलेल्या तरुणाचे तिकीट तपासायला जातो. यावेळी तो या तरुणाचे आयकार्ड पाहतो. हा तरुण सर्वसामान्य प्रवासी नसून भारतीय सैनिक असल्याचे टीसीच्या निर्दशनास येत.
टीसी तात्काळ या सैनिकाला त्या जागेवरुन उठवतो आणि रिकामी जागा शोधतो. मग, तो त्याला स्लीपर कोचमध्ये घेऊन जातो आणि खालची बर्थ मिळवून दिली. जितेंद्र मिश्रा असे या टीटीई यांचे नाव आहे. (@tte__jitendramishra) या अकाऊंटवरुन त्यांनी हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. जितेंद्र मिश्रा यांनी या सैनिकाला पण्याची बाटली देत त्यांच्याशी संवाद साधला. 25 जून रोजी शेअर केलेल्या या व्हिडिओला ऑनलाइन आधीच 4 लाखापेक्षा जास्त अधिक व्ह्यूज आणि 2.6 लाख पेक्षा जास्त लाईक्स मिळाले आहेत, तसेच त्यावर 21,000 हून अधिक कमेंट्सही आल्या आहेत. अनेकांनी या व्हिडिओवर कमेंट करून टीटीईचे कौतुक करत त्यांना सलाम केला आहे.