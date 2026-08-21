/Gen Z साठी पीएम मोदींचा मोठा प्लॅन,सचिवांसोबतच्या हाय लेव्हल बैठकीची Inside Story!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ सचिवांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. देशाच्या विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी प्रशासनात अधिक समन्वय, तरुणांचा धोरणनिर्मितीत सहभाग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा प्रभावी वापर यावर बैठकीत भर देण्यात आला. विशेष म्हणजे, सरकारी यंत्रणांनी बदलत्या काळानुसार पारंपरिक पद्धतींपलीकडे जाऊन काम करण्याची गरज मोदी यांनी व्यक्त केली.
मोदी यांनी सरकारी विभागांमधील कामकाज अधिक समन्वयाने होण्याची गरज अधोरेखित केली. अनेकदा वेगवेगळे विभाग स्वतंत्रपणे काम करतात. त्यामुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया संथ होऊ शकते आणि योजनांची अंमलबजावणीही प्रभावित होते. अशा ‘सिलो’ मानसिकतेतून बाहेर पडून एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
देशातील तरुणांना केवळ योजनांचे लाभार्थी न मानता त्यांचे विचार आणि कल्पना धोरणनिर्मितीत उपयोगी ठरू शकतात, असा बैठकीचा महत्त्वाचा संदेश होता. विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था आणि युवा वर्गाशी अधिक संवाद साधण्याची सूचना करण्यात आली. नव्या पिढीच्या कल्पना प्रशासनाला अधिक आधुनिक आणि परिणामकारक बनवू शकतात.
सरकार आणि शिक्षणसंस्था यांच्यातील अंतर कमी करण्याची गरजही बैठकीत अधोरेखित झाली. विद्यापीठांमध्ये संशोधन, नवकल्पना आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित मोठ्या प्रमाणावर ज्ञान उपलब्ध आहे. हे ज्ञान सरकारी धोरणे आणि विकासकामांशी जोडल्यास प्रत्यक्ष प्रशासनात त्याचा उपयोग होऊ शकतो.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा सरकारी कामकाजात अधिक प्रभावी वापर करण्याबाबतही चर्चा झाली. मात्र AIचा वापर म्हणजे मानवी निर्णयप्रक्रियेची पूर्ण जागा घेणे नव्हे, तर ती अधिक सक्षम करणे हा दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे. प्रशासनातील डेटा विश्लेषण, सेवा वितरण आणि निर्णय घेण्यासारख्या क्षेत्रांत AIचा उपयोग वाढवण्याची दिशा यापूर्वीही केंद्राने अधोरेखित केली आहे.
बैठकीतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे डेटा. मोदी यांनी डेटाकडे केवळ प्रशासकीय नोंद म्हणून न पाहता राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून पाहण्याची भूमिका मांडली. योग्य पद्धतीने उपलब्ध डेटा वापरल्यास सरकारला धोरणे आखताना अधिक अचूक निर्णय घेता येऊ शकतात. मात्र त्यासाठी डेटा सुरक्षा, गोपनीयता आणि जबाबदार वापर यांनाही महत्त्व राहणार आहे.
AIमुळे रोजगाराचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. त्यामुळे तरुणांना भविष्यातील कौशल्यांसाठी तयार करण्यावर सरकारचा भर वाढत आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात मोदी यांनी एक कोटी तरुणांना AI कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्याची घोषणा केली होती. त्याचबरोबर स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी मोफत ऑनलाइन कोचिंगचीही घोषणा करण्यात आली होती.
या बैठकीचा व्यापक उद्देश म्हणजे भारताच्या दीर्घकालीन विकासासाठी प्रशासनाला अधिक वेगवान, तंत्रज्ञानाधारित आणि तरुण-केंद्रित बनवणे. युवक, विद्यापीठे, AI आणि डेटा यांना एकत्र आणल्यास धोरणनिर्मिती अधिक माहितीआधारित होऊ शकते. यापूर्वीच्या विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 मध्येही देशभरातील तरुणांना विकासाच्या चर्चेत सहभागी करून घेण्यावर भर देण्यात आला होता.