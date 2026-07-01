/भारत-पाकिस्तानमध्ये इतिहासात जे घडलं नाही ते घडणार?PM मोदी-शहबाज शरीफांना 117 प्रमुखांचे पत्र; काय घडणार?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात वर्षानुवर्षे तणावाचे वातावरण आहे. पाकिस्तानकडून अनेकदा भारतावर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न होत असतात. सीमावाद, सुरक्षा, व्यापार अशा मुद्द्यांवरुन दोन्ही देशात संघर्ष सुरु असतो. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात गेल्या काही महिन्यांत वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांतील काही माजी अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ आणि शांततेसाठी काम करणारे नागरिका एकत्र आले आहेत. त्यांनी एकत्र येत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांना खुले पत्र पाठवले आहे. या पत्रातून दोन्ही देशांनी संघर्षाऐवजी संवादाचा मार्ग स्वीकारावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे. नागरिकांच्या हितासाठी आणि दक्षिण आशियातील स्थैर्यासाठी दोन्ही सरकारांनी सकारात्मक पावले उचलावीत, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
पत्रात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अधिकृत चर्चा तातडीने पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सीमावाद, सुरक्षा, व्यापार, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि मानवी प्रश्न यांसारख्या विषयांवर नियमित संवाद झाल्यास गैरसमज कमी होऊ शकतात, असे मत व्यक्त करण्यात आले. युद्धजन्य परिस्थिती कोणत्याही देशाच्या विकासासाठी हितावह नसल्याचेही पत्रात अधोरेखित करण्यात आले आहे.
दोन्ही देशांतील सीमावर्ती नागरिक, व्यापारी, विद्यार्थी, कुटुंबे आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील लोकांवर तणावाचा थेट परिणाम होत असल्याचे पत्रात नमूद आहे. व्यापार, पर्यटन, शिक्षण आणि लोकांमधील संपर्क वाढल्यास परस्पर विश्वास निर्माण होईल, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. शांततापूर्ण संबंधांमुळे आर्थिक विकासालाही चालना मिळू शकते, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
पत्रात शांततेचा आग्रह धरताना दहशतवादाविरोधात कठोर कारवाईची गरजही मान्य करण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकारचा दहशतवाद स्वीकारार्ह नसून सुरक्षित वातावरण निर्माण झाल्यासच द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत होऊ शकतात, असे मत मांडण्यात आले. भारताने यापूर्वीही दहशतवादमुक्त वातावरण ही चर्चेची पूर्वअट असल्याचे सातत्याने स्पष्ट केले आहे.
पत्रात संरक्षण खर्चाबरोबरच शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, हवामान बदल आणि गरिबी निर्मूलन यांसारख्या क्षेत्रांकडे अधिक लक्ष देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दक्षिण आशियातील कोट्यवधी नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी शांतता आणि सहकार्य आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. दोन्ही देशांनी परस्पर विश्वास वाढवणाऱ्या उपक्रमांना प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.
पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या विविध क्षेत्रातील व्यक्तींनी सरकारांबरोबरच नागरिकांनीही शांततेसाठी पुढाकार घेण्याची गरज व्यक्त केली आहे. शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि क्रीडा क्षेत्रातील देवाणघेवाण वाढल्यास द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यास मदत होईल, असे त्यांचे मत आहे. लोकांमधील संवाद वाढल्यास दीर्घकालीन विश्वास निर्माण होऊ शकतो, असा आशावादही व्यक्त करण्यात आला.
या खुल्या पत्रानंतर भारत आणि पाकिस्तानची सरकारे यावर कोणती भूमिका घेतात, याकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही लक्ष लागले आहे. सध्या दोन्ही देशांतील संबंध अनेक संवेदनशील मुद्द्यांमुळे तणावपूर्ण असले तरी शांततापूर्ण संवादाचा मार्ग खुला ठेवण्याची गरज अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. भविष्यातील निर्णयांचा परिणाम केवळ द्विपक्षीय संबंधांवरच नव्हे, तर संपूर्ण दक्षिण आशियातील स्थैर्यावरही होऊ शकतो.