'माझी बायको बाळंत होणारेय, प्लीज पैसे द्या बाबा...' नकार मिळाल्याने मुलाने संपल आयुष्य; अंत्यसंस्काराच्या 7 तासांनी....'

Unnav News: कौटुंबिक वाद, पैशाचा ताण आणि बोलण्याआधीच निर्णय घेण्याची घाई किती जीवघेणी ठरू शकते, याची प्रचिती एका घटनेतून आली आहे. नवीन जोडप्याला आधार देण्याऐवजी दबाव टाकला तर काय होऊ शकते, याचे हे विदारक उदाहरण आहे. तणावात एका तरुणाने आत्महत्या केली. अंत्यविधीच्या 7 तासांतच त्याच्या बाळाने या जगात प्रवेश केला. काय आहे नेमकी घटना? जाणून घेऊया.
उत्तर प्रदेशातील उन्नाव जिल्ह्यातील गंगाघाट परिसरात बेचेलाल नावाच्या तरुणाने बागेत गळफास घेऊन आत्महत्या केली. लग्नाला अवघा एक महिना झाला होता आणि त्याची पत्नी काजल गर्भवती होती. बाळंतपणासाठी पैसे हवेत म्हणून त्याने वडिलांकडे मदत मागितली, पण वडिलांनी नकार दिला. याच दुखाने तो अतिशय निराश झाला आणि जीव दिला.
मंगळवारी सकाळी शवविच्छेदन झाल्यानंतर संध्याकाळी बेचेलालवर अंत्यसंस्कार झाले. चिता थंड होत असतानाच म्हणजे अंत्यसंस्कारानंतर अवघ्या 7 तासांनी – त्याची पत्नी काजल हिने जिल्हा रुग्णालयात मुलाला जन्म दिला. वडिलांचा मृत्यू आणि मुलाचा जन्म यात फक्त 7 तासांचे अंतर होते. या घटनेनंतर गावात चर्चा सुरु झालीय.
बेचेलाल याला त्याचे वडील आणि मेहुणे सतत त्रास देत होते.पैशासाठी त्याच्यासोबत मारहाणही करण्यात आली, असा आरोप काजलच्या आईवडिलांनी केलाय तर दुसरीकडे बेचेलालचे वडील म्हणतात, 'सासरचे लोकच सतत पैशांची मागणी करायचे. मुलीने महागड्या गोष्टी मागितल्याने मुलगा तणावात होता.' दोघेही एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याचे दिसते.
बेचेलालच्या आत्महत्येच्या घटनेने संपूर्ण गाव हादरले आहे. एकीकडे नवजात बाळ जन्माला आलंय आणि दुसरीकडे वडिलांचे प्रेत जळून राख झालंय. अजून बाळाचा जन्मही झाला नव्हता आणि त्याला वडील गमावावे लागले, असे शेजारी म्हणतात. या घटनेनंतर अनेकांना रडू कोसळलंय.
उत्तर : लग्नाला फक्त एक महिना झाला होता आणि पत्नी काजल गर्भवती होती. बाळंतपणासाठी पैसे हवेत म्हणून बेचेलालने वडिलांकडे मदत मागितली, पण वडिलांनी नकार दिला. पैशाअभावी आणि कौटुंबिक तणावामुळे तो खूप निराश झाला आणि सोमवारी संध्याकाळी बागेत गळफास घेऊन जीव दिला.
उत्तर : मंगळवारी संध्याकाळी बेचेलालवर अंत्यसंस्कार झाले. त्याच रात्री उशिरा, म्हणजे अंत्यसंस्कारानंतर अवघ्या ७ तासांनी, काजलने उन्नाव जिल्हा रुग्णालयात मुलाला जन्म दिला. वडिलांचा मृत्यू आणि मुलाचा जन्म यात फक्त ७ तासांचे अंतर राहिले.
उत्तर : काजलचे माहेरचे लोक म्हणतात, “सासऱ्यांनी आणि मेहुण्यांनी बेचेलालला सतत त्रास दिला, पैशासाठी मारहाण केली.” तर बेचेलालचे वडील म्हणतात, “सासरचे सतत पैशांची मागणी करायचे, मुलीने महागड्या गोष्टी मागितल्या, त्यामुळेच मुलगा तणावात होता.” दोघेही एकमेकांवर आरोप करतायत. गावात या घटनेने खूप शोक आणि संताप आहे.