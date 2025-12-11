English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'माझी बायको बाळंत होणारेय, प्लीज पैसे द्या बाबा...' नकार मिळाल्याने मुलाने संपल आयुष्य; अंत्यसंस्काराच्या 7 तासांनी....'

Unnav News:  बेचेलाल नावाच्या तरुणाने बागेत गळफास घेऊन आत्महत्या केली. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 11, 2025, 05:48 PM IST
'माझी बायको बाळंत होणारेय, प्लीज पैसे द्या बाबा...' नकार मिळाल्याने मुलाने संपल आयुष्य; अंत्यसंस्काराच्या 7 तासांनी....'
उन्नाव आत्महत्या

Unnav News:  कौटुंबिक वाद, पैशाचा ताण आणि बोलण्याआधीच निर्णय घेण्याची घाई किती जीवघेणी ठरू शकते, याची प्रचिती एका घटनेतून आली आहे. नवीन जोडप्याला आधार देण्याऐवजी दबाव टाकला तर काय होऊ शकते, याचे हे विदारक उदाहरण आहे. तणावात एका तरुणाने आत्महत्या केली. अंत्यविधीच्या 7 तासांतच त्याच्या बाळाने या जगात प्रवेश केला. काय आहे नेमकी घटना? जाणून घेऊया. 

उत्तर प्रदेशातील उन्नाव जिल्ह्यातील गंगाघाट परिसरात बेचेलाल नावाच्या तरुणाने बागेत गळफास घेऊन आत्महत्या केली. लग्नाला अवघा एक महिना झाला होता आणि त्याची पत्नी काजल गर्भवती होती. बाळंतपणासाठी पैसे हवेत म्हणून त्याने वडिलांकडे मदत मागितली, पण वडिलांनी नकार दिला. याच दुखाने तो अतिशय निराश झाला आणि जीव दिला.

अंत्यसंस्कारानंतर बाळाचा जन्म 

मंगळवारी सकाळी शवविच्छेदन झाल्यानंतर संध्याकाळी बेचेलालवर अंत्यसंस्कार झाले. चिता थंड होत असतानाच  म्हणजे अंत्यसंस्कारानंतर अवघ्या 7 तासांनी – त्याची पत्नी काजल हिने जिल्हा रुग्णालयात मुलाला जन्म दिला. वडिलांचा मृत्यू आणि मुलाचा जन्म यात फक्त 7 तासांचे अंतर होते. या घटनेनंतर गावात चर्चा सुरु झालीय.

दोन्ही कुटुंबांत आरोप-प्रत्यारोप

बेचेलाल याला त्याचे वडील आणि मेहुणे सतत त्रास देत होते.पैशासाठी त्याच्यासोबत मारहाणही करण्यात आली, असा आरोप काजलच्या आईवडिलांनी केलाय तर दुसरीकडे बेचेलालचे वडील म्हणतात, 'सासरचे लोकच सतत पैशांची मागणी करायचे. मुलीने महागड्या गोष्टी मागितल्याने मुलगा तणावात होता.' दोघेही एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याचे दिसते.

गावात शोक

बेचेलालच्या आत्महत्येच्या घटनेने संपूर्ण गाव हादरले आहे. एकीकडे नवजात बाळ जन्माला आलंय आणि दुसरीकडे वडिलांचे प्रेत जळून राख झालंय. अजून बाळाचा जन्मही झाला नव्हता आणि त्याला वडील गमावावे लागले, असे शेजारी म्हणतात. या घटनेनंतर अनेकांना रडू कोसळलंय.

