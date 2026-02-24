लखनऊ हादरलं! शिक्षण बाप-लेकाच्या आड आलं, बापाची हत्या करून मृतदेह निळ्या ड्रममध्ये लपवला; बहिणीसमोरच भावाचं भयंकर कृत्य!

लखनऊच्या आशियाना परिसरात एक भयानक घटना समोर आली आहे. एका 19 वर्षांच्या मुलाने परवानाधारक रायफलने स्वतःच्या वडिलांची हत्या केली आणि त्याची ओळख पुसून टाकण्यासाठी परिसरातील रहिवाशांना हादरवून टाकले. या संपूर्ण घटनेच्या केंद्रस्थानी 19 वर्षीय अक्षत प्रताप सिंग आहे, जो लहानपणापासूनच हट्टी स्वभावाचा आहे. शेजाऱ्यांच्या मते, अक्षतची आई लहानपणीच वारली होती, ज्यामुळे तो अत्यंत हट्टी, हट्टी आणि बंडखोर बनला. सुमारे चार वर्षांपूर्वी, अक्षतने नाराजी व्यक्त करणारे एक पत्र सोडले आणि तो घरातून पळून गेला.
अक्षतला अभ्यासात रस नव्हता, तर त्याचे वडील, मानवेंद्र सिंग (एक प्रमुख दारू आणि पॅथॉलॉजी व्यापारी) यांना त्यांच्या मुलाने वैद्यकीय शिक्षण घ्यावे आणि त्यांचा व्यवसाय सांभाळावा अशी इच्छा होती. करिअर आणि शिक्षण घेण्याच्या या दबावामुळे अक्षतमध्ये इतका द्वेष निर्माण झाला की त्याने स्वतःच्या वडिलांना संपवण्याचा कट रचला.
डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर यांच्या मते, ही घटना २० फेब्रुवारी रोजी सकाळी घडली. पोलिस चौकशीदरम्यान अक्षतने आपला गुन्हा कबूल केला आणि सांगितले की त्याने परवानाधारक रायफलने त्याच्या वडिलांच्या डोक्यात गोळी झाडली. हत्येनंतर, त्याने मृतदेह घराच्या तळमजल्यावर ओढला, जिथे कोणीही राहत नव्हते. सुरुवातीला त्याने मृतदेह गाडीत भरून गोमती नदीत फेकण्याचा विचार केला, परंतु त्याचे वजन जास्त असल्याने तो अयशस्वी झाला. त्यानंतर त्याने बाजारातून एक करवत खरेदी केली आणि त्याच्या वडिलांचा मृतदेह क्रूरपणे कापला. त्याने हात, पाय आणि डोके कापून फेकून दिले, तर धड स्लीपिंग बॅगमध्ये भरून निळ्या ड्रममध्ये लपवले.
पोलिसांची दिशाभूल करण्यासाठी, धूर्त अक्षतने 20 फेब्रुवारी रोजी त्याच्या वडिलांसाठी बेपत्ता व्यक्तीची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी कुटुंबातील सदस्यांची बारकाईने चौकशी सुरू केली तेव्हा अक्षतच्या जबाबात विरोधाभास आढळून आला. सुरुवातीला तो आत्महत्या असल्याचा दावा करण्याचा प्रयत्न करत होता, परंतु जेव्हा पोलिसांनी अधिक कडक कारवाई केली तेव्हा त्याने सत्य उघड केले. मानवेंद्र सिंग गेल्या १२ वर्षांपासून या वसाहतीत राहत होता आणि स्वभावाने तो खूप चांगला माणूस मानला जात होता. त्याचे वडील (अक्षतचे आजोबा), सुरेंद्र पाल सिंग, जालौन येथे राहणारे निवृत्त पोलिस निरीक्षक आहेत. या घटनेने संपूर्ण आशियाना परिसरात खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी आरोपी अक्षतला ताब्यात घेतले आहे. त्याच्याविरुद्ध खून आणि पुरावे लपवण्याच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळावरून नमुने गोळा केले आहेत आणि हत्येमागील इतर संभाव्य हेतूंचा तपास करत आहे.