जंतर मंतरवरील आंदोलनाच्या 26 व्या दिवशी सोनम वांगचुक यांचा गंभीर आरोप, म्हणाले 'गैरफायदा घेऊन...'

दिल्लीमधील जंतर मंतरवर आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्यानंतर आंदोलन अधिकच पेटलं आहे. कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) नेतृत्वात सुरु असलेलं आंदोलन दिवसेंदिवस मोठं होत असून, मुंबईतही मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरत आहेत. सीजेपीने उद्या संपूर्ण देशभरात आंदोलनाची हाक दिली असून, शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचं आवाहन केलं आहे. यादरम्यान सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत गंभीर आरोप केला आहे. काही समाजकंटक या शांततापूर्ण आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊन हिंसाचार भडकवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. सोनम वांगचुक सध्या दिल्लीमधील मेदांता रुग्णालयात दाखल आहेत.
सोनम वांगचुक यांनी हिंसाचार भडकावण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करताना आपण फक्त फुलं द्यायची असं आवाहन केलं आहे. कृपया ही परंपरा कोणत्याही परिस्थितीत जपून ठेवा असं त्यांना आंदोलकांना सांगितलं आहे.
DAY 26— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 23, 2026
PEACE & ONLY PEACE IS MY WAY…
While at Jantar Mantar the protests remain peaceful I’m pained to learn that elsewhere some antisocial elements are taking advantage of the peaceful protests to provoke violence.
No matter what the other side does our response must only be…
"दिवस 26 - शांतता आणि केवळ शांतता हाच माझा मार्ग आहे.. जंतर-मंतरवरील निदर्शने शांततेत सुरू असतानाच, इतर ठिकाणी काही समाजकंटक या शांततापूर्ण आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊन हिंसाचार भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे समजून मला दुःख होत आहे. दुसऱ्या बाजूने काहीही केले गेले तरी, आपली प्रतिक्रिया केवळ 'फुलं' (प्रेमाची व शांततेची भावना) हीच असायला हवी. कृपया ही परंपरा कोणत्याही परिस्थितीत जपून ठेवा," असं ते म्हणाले आहेत.
मेदांता रुग्णालय सोनम वांगचुक यांचं हेल्थ बुलेटीन जाहीर केलं आहे. सोनम वांगचुक यांच्यावर गुरुग्राम येथील मेदांता रुग्णालयात डॉक्टरांच्या एका बहुशाखीय पथकाद्वारे उपचार सुरू आहेत. त्यांची प्रकृती स्थिर असून ते सुरक्षित आहेत असं रुग्णालयाने सांगितलं आहे. तसंच त्यांना दिले जाणारे सर्व उपचार त्यांच्या संमतीनुसारच दिले जात आहेत असंही स्पष्ट केलं आहे.
बुधवारी सोनम वांगचुक यांनी रुग्णालयातून व्हिडीओ शेअर केला होता. व्हिडिओमध्ये सोनम वांगचुक यांनी 25 दिवसांत माझं वजन सुमारे 11 किलोंनी कमी झालं आहे आणि माझ्या शरीरातील स्नायूंवरील मांसही लक्षणीयरीत्या कमी होऊ लागलं आहे. तरीही, माझी प्रकृती ठीक आहे. काल रात्री मला सफदरजंग रुग्णालयातून गुरुग्राममधील एका खाजगी रुग्णालयात हलवण्यात आलं अशी माहिती दिली होती.
मी सरकारला विनंती करतो की, मुलांविरुद्ध अशा प्रकारे बळाचा वापर केला जाऊ नये. तसंच, त्यांच्यावर असे कोणतेही आरोप किंवा गुन्हे (FIR) दाखल केले जाऊ नयेत, ज्यांचा वापर करून पोलीस कारवाई किंवा कारावासाद्वारे त्यांना त्रास दिला जाऊ शकेल. याबाबतीत मला आश्वासन हवं आहे. जर मला लवकरात लवकर असे आश्वासन मिळाले, तर तुम्हा सर्वांचा आणि येथे उपस्थित असलेल्या नेत्यांचा मान राखून मी आज माझे उपोषण मागे घेईन. परंतु, जर असे कोणतेही आश्वासन मिळाले नाही, तर दुर्दैवाने मला हे उपोषण चालू ठेवावे लागेल असंही त्यांनी सांगितलं होतं.