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'मी उपोषण मागे घेईन, पण त्याआधी...'; सोनम वांगचुक यांनी ठेवल्या तीन अटी, रुग्णालयातून लिहिलं पत्र

सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना दिल्ली येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सरकारने चर्चेची प्रक्रिया सुरू केल्याशिवाय उपोषण सोडणार नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 20, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:12 AM IST
'मी उपोषण मागे घेईन, पण त्याआधी...'; सोनम वांगचुक यांनी ठेवल्या तीन अटी, रुग्णालयातून लिहिलं पत्र
Image Credit: Sonam Wangchuk announces big terms ahead of CJP Parliament march today

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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