'मी उपोषण मागे घेईन, पण त्याआधी...'; सोनम वांगचुक यांनी ठेवल्या तीन अटी, रुग्णालयातून लिहिलं पत्र

दिल्लीच्या जंतरमंतर मैदानावरील आंदोलनावर आज संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांना दिल्ली पोलिसांनी उचलून नेत जबरदस्तीने दिल्लीच्या सफदरगंज रुग्णालयात दाखल केले होते. त्यानंतर सोनम वांगचुक आज त्यांचे उपोषण मागे घेण्याची घोषणा करु शकता. मात्र त्यापूर्वी त्यांनी तीन अटी सरकारपुढे ठेवल्या आहेत.
सोनम वांगचुक यांच्या सोशल मीडिया अकाउंट एक्सवरुन एक पोस्ट शेअर केली आहे. यात त्यांनी तीन अटी ठेवल्या आहेत. यातील कोणतीही एक अट पूर्ण झाल्यास ते उपोषण मागे घेतील. रुग्णालयातूनच सोनम वांगचुक यांनी एक पत्र लिहिलं आहे. यात त्यांनी म्हटलं आहे की, 'प्रिय मित्रांनो आणि साथीदारांनो, तुमच्यापैकी अनेकांनी मला विचारलं की उपोषण कधी मागे घेणार. मी आधीही समर्थकांना सांगितलं होतं की, मी 20 जुलै रोजी उपोषण मागे घेणार.'
- सरकारने शिक्षण व्यवस्थेतील अलीकडील अपयशांची, जसे की पेपरफुटीची जबाबदारी स्वीकारली तर...
- जर मी आणि सीजेपीचे नेतृत्व संसदेच्या उंबरठ्यावर पोहोचलो, जिथे विविध पक्षांचे माननीय खासदार आणि नेते आम्हाला आश्वासन देतील की ते आता हा मुद्दा संसदेत मांडतील.
- जर माझी प्रकृती किंवा इतर परिस्थिती (संसदेत जाण्यास) परवानगी देत नसेल, तर विविध पक्षांच्या माननीय खासदारांनी आणि नेत्यांनी या रुग्णालयात येऊन ही सर्व आश्वासने द्यावीत.
सोनम वांगचुक यांनी पत्राच्या शेवटी म्हटले की, "सफदरजंग रुग्णालयातील बेकायदेशीरित्या नजबंद करण्यात आलं आहे, जिथे माझ्या हालचाली, भाषण आणि संवादाच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध आहेत."
WHEN WILL I END THE FAST….!— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 20, 2026
Not withstanding my health my fast continues till after the Sansad Chalo March, and will be broken only under the following circumstances… pic.twitter.com/kaOGx2Nk4T
NEET-UG पेपरफुटी आणि परीक्षेतील अनियमिततेप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पक्षाकडून (सीजेपी) गेल्या 25 दिवसांहून अधिक काळ आंदोलन सुरू आहे. वांगचुक यांनी 28 जून रोजी या आंदोलनात सहभाग घेत बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.
18 जुलै रोजी दिल्ली पोलिसांनी सोनम वांगचुक यांना जबरदस्तीने रुग्णालयात दाखल केले. वांगचुक यांच्या उपोषणाचा आजचा 23वा दिवस आहे. आज सीजेपीकडून संसदेवर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यामुळं गेल्या काही तासांपासून जंतरमंतरच्या परिसरात पोलीस आणि निमलष्करी दलाचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. या परिसरात मोबाईल जॅमर्स लावण्यात आले आहेत. तसेच वेळ पडल्यास आंदोलकांना रोखण्यासाठी वॉटर कॅननही तैनात करण्यात आले आहेत.