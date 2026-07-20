CJP च्या आक्रमक आंदोलनादरम्यान सोनम वांगचुक यांची मोठी घोषणा, म्हणाले 'मी आता यापुढे...'

दिल्लीमध्ये कॉकरोच जनता पार्टीकडून आज अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलन करण्यात आलं. तर दुसरीकडे पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला. यादरम्यान अनेक आंदोलनकर्ते जखमी झाले आहेत. दुसरीकडे आंदोलकांनी केलेल्या दगडफेकीत काही पोलीस कर्मचारीही जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. यादरम्यान सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी आपलं उपोषण सुरुच ठेवणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.
जोपर्यंत युवा नेत्यांना संसदेत खासदारांना भेटण्याची परवानगी मिळत नाही किंवा ते दिल्लीतील ज्या रुग्णालयात दाखल आहेत तिथे येत नाहीत, तोपर्यंत आपलं उपोषण सुरूच राहणार असं सोनम वांगचुक यांनी सांगितलं आहे. वांगचुक यांच्या पत्नी, गीतांजली आंगमो यांनी सोशल मीडियावर त्यांनी हाताने लिहिलेला एक संदेश शेअर केला आहे. यामधून त्यांनी नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरणी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या (सीजेपी) नेतृत्वाखाली आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांना पाठिंबा दर्शवला आहे.
"मी माझं उपोषण सुरु ठेवणार आहे (दिवस 23). शांततेने आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना ज्या क्रूरतेने वागवले जात आहे, ते पाहता, जोपर्यंत युवा नेत्यांना संसद भवनात खासदारांना भेटण्याची परवानगी मिळत नाही किंवा मला इथे रुग्णालयात त्यांना भेटण्याची परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत मी माझं उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे," असं वांगचुक यांनी त्यांच्या स्वाक्षरी असलेल्या चिठ्ठीत म्हटले आहे.
"आशा आहे की त्याआधी सरकार शिक्षणमंत्र्यांची जबाबदारी निश्चित करेल. चिथावणी देऊनही तरुणांनी ज्या प्रकारे शांतता राखली आहे, ते पाहून मी भारावून गेलो आहे आणि मी सरकार व पोलिसांना आवाहन करतो की, विद्यार्थ्यांना आज किंवा उद्या संसदेसमोर त्यांच्या तक्रारी मांडण्याची परवानगी देऊन हा प्रश्न सोडवावा," असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. आज जसा संयम आणि सहनशीलता दाखवत आहेत, तशीच उद्याही दाखवतील अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) प्रवक्ते सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांनी सोमवारी केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा यांची भेट घेतली. या भेटीच्या काही तासांनी सोनम वांगचुक यांनी ही घोषणा केली.
"आज सकाळी, पहिल्यांदाच आंदोलकांनी सरकारसोबत चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आणि सकाळी 11.50 पासून आमची चर्चा सुरू आहे. ही बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडली. त्यांच्या शिष्टमंडळासोबत सविस्तर तोंडी चर्चा झाली आणि दुपारी 4 वाजण्याच्या सुमारास त्यांनी मला एक लेखी निवेदन सादर केले. मी सर्व आंदोलकांना त्यांचे धरणे आंदोलन संपवून परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याची विनंती केली," असं जे पी नड्डा यांनी सांगितलं आहे.