/पेपर लीक प्रकरणांसाठी फास्ट-ट्रॅक न्यायालयांची घोषणा होताच सोनम वांगचुक यांचं उपोषण मागे! PM मोदींनीही केली खास पोस्ट

CJP Protest Latest News: दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे नीट (NEET) पेपर लीक प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आयोजित आंदोलनाचा ३४वा दिवस अनेक महत्त्वाच्या घडामोडींनी गाजला. एका बाजूला आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा बनलेले सोनम वांगचुक यांनी आपले 26 दिवसांनंतर उपोषण मागे घेतले, तर दुसऱ्या बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपर लीक प्रकरणांवर कठोर कारवाईची घोषणा केली.
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर व्हिडीओद्वारे विद्यार्थ्यांना संबोधित केले. त्यांनी देशातील विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी कोणतीही तडजोड होऊ दिली जाणार नसल्याचे सांगत पेपर लीकमध्ये सहभागी असलेल्या दोषींना जलद आणि कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. तसेच या विषयावर संसदेत आवश्यक कायदेशीर पावले उचलण्याचे संकेतही दिले.
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांचा प्रतिबंध) अधिनियम, 2024 अंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी राऊज ॲव्हेन्यू न्यायालयात विशेष फास्ट-ट्रॅक न्यायालय स्थापन करण्याचा आदेश दिला. या न्यायालयाकडे नीट-यूजी आणि इतर परीक्षा गैरव्यवहाराशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे वर्ग करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी गुरुग्राममधील रुग्णालयात जाऊन सोनम वांगचुक यांची भेट घेतली. सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिल्यानंतर त्यांनी उपोषण समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी सूप घेऊन आपले उपोषण सोडले. मात्र, जंतर-मंतरवरील आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
Mr. Sonam Wangchuk has ended his fast after Union Ministers Shri JP Nadda and Shri Jitendra Singh met him at Medanta Hospital, Gurugram, and assured him of the government's commitment to address the concerns.— BJP (@BJP4India) July 23, 2026
Shri JP Nadda said:
“The government is positive on not registering… pic.twitter.com/lVSr83Af8y
सोनम वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतल्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी एक खास पोस्ट केली आहे. त्यांनी ट्विट केलं कि, 'मी सोनमजींना विनंती करतो की, त्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आपल्या दैनंदिन दिनचर्येचे पालन करावे आणि लवकरात लवकर आपले पूर्वीचे वजन पुन्हा प्राप्त करावे. सोनमजी निरोगी व्हावेत, अशी मी परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो.'
मैं सोनम जी से आग्रह करता हूँ की वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वज़न फिर से प्राप्त करें।— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सोनम जी स्वस्थ रहें।@Wangchuk66 @GitanjaliAngmo
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सरकार विद्यार्थी प्रतिनिधींशी कोणत्याही वेळी चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सांगितले. चर्चेसाठी अनेक औपचारिक प्रस्ताव पाठविल्याचा दावा त्यांनी केला असून, विद्यार्थ्यांनी संवादाद्वारे तोडगा काढण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहनही केले.
सीजेपीच्या प्रवक्त्यांनी मात्र सरकारकडून अधिकृत चर्चेचा प्रस्ताव अद्याप मिळालेला नसल्याचे सांगितले. प्रस्ताव आल्यास जंतर-मंतर किंवा संविधान क्लबसारख्या तटस्थ ठिकाणी चर्चा करण्यास पक्ष तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
WE ARE RELIEVED AND GRATEFUL THAT SONAM SIR HAS ENDED HIS 26-DAY HUNGER STRIKE.— The Cockroach India (@TheCockroachIND) July 23, 2026
THANK YOU, SIR, FOR YOUR EXTRAORDINARY COURAGE AND SACRIFICE. BY PUTTING YOUR OWN LIFE ON THE LINE, YOU AWAKENED THE CONSCIENCE OF AN ENTIRE NATION. YOUR LIFE IS FAR TOO PRECIOUS TO THIS COUNTRY.… pic.twitter.com/okWG66O4zi
20 जुलै रोजी झालेल्या हिंसाचारानंतर प्रशासनाने जंतर-मंतर परिसरात सुरक्षा वाढवली. परिसरातील इंटरनेट सेवा तात्पुरती बंद करण्यात आली असून, अनेक महत्त्वाची मेट्रो स्थानकेही बंद ठेवण्यात आली. मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहेत.
सीजेपीने 24 जुलै रोजी देशभर शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचे आवाहन केले आहे. विविध विद्यार्थी संघटना आणि सामाजिक संस्थांनी आपल्या-आपल्या शहरांमध्ये आंदोलन आयोजित करून विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
सोनम वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतले असले आणि सरकारने चर्चेची तयारी दर्शवली असली, तरी आंदोलन तातडीने थांबेल, असे चित्र सध्या दिसत नाही. सीजेपीने आपली मुख्य मागणी कायम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, विविध विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंह, मनीष सिसोदिया आणि सौरभ भारद्वाज यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना समर्थन दिले. त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि पेपर लीक प्रकरणांबाबत सरकारवर टीका करत केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी पुन्हा केली.
सध्याच्या परिस्थितीत सरकारने एका बाजूला विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद देत फास्ट-ट्रॅक न्यायालये आणि कठोर कायदेशीर कारवाईची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्थाही अधिक मजबूत करण्यात आली आहे. आता सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये प्रत्यक्ष चर्चा होते का, तसेच या आंदोलनाचा पुढील राजकीय आणि सामाजिक परिणाम काय होतो, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.